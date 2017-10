Proyecto Unicaja 17/18: La mutación silente en el año de retorno a la Euroliga

Los de Joan Plaza, listos para disputar todas las competiciones, en el año de su retorno a Euroliga

El club malagueño afronta la presente temporada con la ilusión de su retorno a la Euroliga, tras un año de ausencia, gracias a la licencia obtenida por haber conquistado la Eurocup. La vuelta al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de los equipos más potentes del basket europeo será un aliciente especial para sus aficionados, y una vez más, el factor Carpena, convertido en infierno verde, será una pista difícil para sus rivales.

Al final de la pasada temporada, su entrenador Joan Plaza destacaba la química del equipo que había logrado ganar el título de Eurocup en un tercer partido con remontada épica incluida, y confiaba en que no hubiese apenas cambios. Pese a ello, con algunas sustituciones obligadas por las circunstancias, y con otras realizadas por el club, hasta seis caras nuevas se visten de verde en esta temporada. De ahí que hablemos en el titular de mutación silente, porque los cambios en la plantilla no han sido radicales. Una parte importante de la columna vertebral que tan buen juego ofreció la pasada temporada, y que permitió a la afición malagueña celebrar su cuarto título de renombre, seguirá formando parte del corazón del equipo. Hablamos de Alberto Díaz; Nemanja Nedovic; los dos aleros; Jeff Brooks y Carlos Suárez, junto a Dejan Musli.

Ese grupo de confianza de Joan Plaza, en el que se busca el equilibrio entre el frontcourt y el backcourt, con dos ala- pívots muy móviles y una panoplia de tiradores de talento, gusta de imprimir un ritmo alto de juego, pretendiendo montar rápido el contraataque para lograr ventajas. Además de ello, otra de las virtudes del equipo es su capacidad para cargar el rebote ofensivo, ofreciendo segundas oportunidades de ataque a unos tiradores que pueden ser letales.

Nemanja Nedovic (ACB Photo/M. Pozo)

Sin duda, de entre los jugadores que estuvieron la pasada temporada, van a echar de menos la capacidad anotadora de Jamar Smith cuando la bola queme, así como esos momentos en los que Kyle Fogg encendía su modo Hall of Fame y resultaba imparable para sus defensores y un espectáculo para los espectadores. También los aficionados de Unicaja añorarán la intensidad con la que Alen Omic vivía cada jugada, y la pasión con la que conectaba con la grada.

Pero las nuevas incorporaciones dan lugar a pensar que, a priori, se trata de un conjunto más equilibrado, con mayor orientación hacia el juego interior, gracias a la presencia de Gio Shermadini y James Augustine. Una plantilla que dispone de un jugador polivalente como Dragan Milosavljevic, y cuya construcción ha tenido muy en cuenta el fiasco del año pasado con Oliver Lafayette en el puesto de base director. Ray McCallum está destinado a ser el jugador de referencia en la dirección del equipo, con la tranquilidad de saber que detrás de él se encuentra Alberto Díaz, cuya figura sigue creciendo y creciendo cada día.

La adición de Sasu Salin a un perímetro ya dotado de soberbios tiradores, permitirá a Unicaja amenazar desde el triple y así abrir espacios en la pintura para sus pívots (principalmente, Shermadini y Musli). De este equilibrio, dependerá buena parte de su éxito. Como señalábamos, las posiciones exteriores ahora parecen más equilibradas a priori, frente al overbooking de escoltas del pasado año.

En cuanto a sus hipotéticos puntos débiles, no podemos dejar de pensar en la presumible fragilidad defensiva en el puesto de center. Aunque puedan llegar a intimidar y tengan capacidad taponadora por su altura y largos brazos, Shermadini y Musli son discretos defensores, y pasan apuros ante jugadores muy móviles.

También podría ser susceptible de generar algún tipo de descontento en el vestuario el sistema de rotaciones y descartes al que debe someterse el equipo por la limitación de cupos en la Liga Endesa. De momento, y mientras no se produzcan bajas por lesiones, Dejan Musli quedará fuera de las convocatorias de la competición nacional, y sólo disputará los partidos de Euroliga.

Dejan Musli (ACB Photo/ M. Pozo)

Finalmente queda el papel de Joan Plaza, el entrenador que más partidos ha jugado en competiciones europeas con Unicaja, en su quinta temporada como entrenador del equipo. Se trata de un técnico muy valorado en Málaga por la afición local, más aplaudido que los propios jugadores en las presentaciones de los partidos. Pero esa imagen se comenzó a resquebrajar la pasada temporada tras la decepción de la Copa del Rey y de la fase de grupos de Eurocup, hasta el punto de que llegaron a escucharse voces críticas que cuestionaron su permanencia en Unicaja. Una voces que quedaron acalladas por el meritorio triunfo en Eurocup con todas las eliminatorias ganadas con factor cancha en contra. Pero estamos ante el último año de contrato de Joan Plaza, y no sería de extrañar que su continuidad pudiera estar ligada a la del club en la máxima competición continental. Quizás ello explique las declaraciones de Plaza antes del inicio de la liga, haciendo hincapié en que la ACB es prioritaria. Entre otras cosas, porque puede dar la clasificación para la próxima Euroliga.

Ray McCallum (26 años, 1.91 m.): El base estadounidense fue uno de los fichajes estrella del equipo durante el verano. Procedente de los Grand Rapids Drive de la D-League estadounidense, y con 3 temporadas de experiencia en la NBA, McCallum es un buen director de juego que destaca por su velocidad y su fuerza física, y que está llamado a ser un referente ofensivo del conjunto malagueño. Durante la pretemporada ofreció varias exhibiciones anotadoras que han hecho que los aficionados locales alberguen elevadas expectativas acerca de su rendimiento. Sus pares tendrán dificultades para frenar sus poderosas penetraciones, en las que busca el contacto. Su mayor hándicap puede radicar en la adaptación a la Liga Endesa, en la que será su primera experiencia fuera de los Estados Unidos.

Alberto Díaz (23 años, 1.88 m.): El pelirrojo surgido de la cantera de Los Guindos debe seguir consolidándose como uno de los bases con mayor presente del panorama nacional. A sus bien conocidas dotes defensivas, que lo convierten en un molesto emparejamiento para cualquier rival, añadió la pasada temporada un sólido tiro de 6.75 que paliaba la mayor de sus carencias: el lanzamiento exterior. Fruto de su trabajo, ha logrado hacerse con un hueco en el Unicaja y en la élite del baloncesto europeo, como muestra que lograra la pasada temporada el trofeo de MVP de la final de la Eurocup y estuviera en la convocatoria de la selección nacional previa al Eurobasket.

Morayo Soluade (22 años 1.96 m.): El joven base inglés, también formado en las categorías inferiores de Unicaja, retorna al club tras una temporada cedida en el San Pablo de Burgos, con el que logró el ascenso a la Liga Endesa. Mo Soluade es un jugador valiente, rápido, que ha progresado en las últimas temporadas hasta el punto de haber logrado convertirse en el tercer base del equipo.

VALORACIÓN SOLOBASKET: La posición de base del equipo malagueño parece ser, a priori, la que pudiera generarle mayores problemas a su entrenador Joan Plaza. La apuesta, no exenta de riesgos, por un jugador de gran calidad pero sin experiencia europea como McCallum, junto a la incorporación del joven Mo Soluade, con apenas una docena de partidos jugados como cedido en la ACB, demuestra la confianza del entrenador y del club en Alberto Díaz. La salida de Kyle Fogg hacia la liga china con una oferta desorbitada, y la más que esperada marcha del decepcionante Oliver Lafayette, obligaban a una reestructuración del puesto de base.

Nemanja Nedovic (26 años, 1.91 m.):Cuando se encuentra cómodo, Nemanja Nedovic es uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga, capaz de anotar desde cualquier posición, incluyendo rectificados imposibles. Esos momentos en los que Nedovic está on fire son una auténtica locura. Si su asociación con McCallum resulta provechosa, el perímetro de Unicaja se convertirá en una pesadilla para muchos equipos. Su aspecto a mejorar es que debe mostrarse más consistente. Al menos si, como ha señalado, quiere dar el salto a la NBA.

Nemanja Nedovic rectifica en el aire (ACB Photo)

Sasu Salin (26 años, 1.90): El fichaje del finlandés por parte de Unicaja fue una sorpresa del mercado de verano. El Herbalife Gran Canaria prefirió no ejercer su derecho de tanteo, cambiándolo por Marcus Eriksson. El finlandés es un especialista como tirador de tres puntos, pero también ha demostrado saber aplicarse en defensa.

Dragan Milosavljevic (28 años, 1.98): El jugador serbio, que llega procedente del Bayern Munich, no era una petición expresa del entrenador, sino que su incorporación responde a las gestiones de la dirección deportiva, pero un jugador de su polivalencia y su experiencia, a buen seguro que disfrutará de muchos minutos durante la presente temporada.

VALORACIÓN SOLOBASKET: La posición de escolta es la que más riqueza táctica ofrece a Joan Plaza. Junto a la presencia de un jugador desequilibrante con un talento ofensivo fuera de lo común como es Nedovic, encontramos dos nuevas incorporaciones para ocupar la vacante dejada por Jamar Smith. La amenaza en forma de triples, representada por el finlandés Sasu Salin, así como la versatilidad de Dragan Milosavljevic, reciente subcampeón europeo, y un jugador capaz de ocupar varias posiciones en pista con un conocimiento del juego muy destacado.

ALEROS: ADAM WACZYNSKI / DANI DÍEZ

Adam Waczynski (28 años, 1.99): Tras los problemas de adaptación que el jugador polaco sufrió al inicio de la pasada temporada, este año debe dar un paso al frente y tratar de ofrecer el rendimiento que Joan Plaza le pide, ofreciendo una prestación al máximo nivel durante los minutos que esté en pista. Más allá de sus ocho puntos de promedio el pasado curso, Waczynski debe mejorar en el plano defensivo y en el apartado reboteador.

Dani Díez (24 años, 2.01): A diferencia de su "rival" en el puesto de alero, Dani Díez ofreció en la pasada temporada un rendimiento de menos a más, aunque sigue pecando de irregularidad. Su aportación en el rebote es su aspecto más destacado, especialmente bajo el aro rival.

VALORACIÓN SOLOBASKET: La posición de alero es la única que no ha cambiado con respecto a la pasada temporada, aunque no resultará nada extraño ver también en esta posición a Milosavjevic cuando Plaza pida más intensidad defensiva y reboteadora, o incluso a Nedovic. El jugador polaco garantiza un buen lanzamiento exterior, algo que también aporta Dani Díez. Ambos, especialmente el madrileño, contribuyeron el pasado año cargando el rebote ofensivo, con excelentes resultados. De su acierto desde el perímetro dependerá buena parte del éxito ofensivo de Unicaja, pues la amenaza externa resulta imprescindible para abrir espacios en la pintura a hombres como Shermadini que tienen especial habilidad poniendo la pelota en el suelo.

Jeff Brooks (28 años, 2.03): La continuidad del estadounidense con pasaporte italiano fue una de las mejores noticias que pudieron tener los seguidores de Unicaja. Brooks es un jugador muy completo, con poderoso físico y grandes fundamentos técnicos; que va bien al rebote por su inteligencia y su capacidad de salto, y que posee una muñeca muy a tener en cuenta por sus rivales. Desde que llegara a Málaga procedente del Avtodor Saratov, con un perfil discreto, y de manera silenciosa, ha ido haciéndose un hueco esencial en el equpo de Plaza. Sus fantásticos mates son clásicos en el top de mejores jugadas de cada jornada.

Carlos Suárez (31 años, 2.03):Si su reubicación hacia la posición de cuatro generó un acalorado debate en anteriores temporadas, el rendimiento del madrileño el pasado curso terminó de convencer a los incrédulos. Exhibiciones como la del tercer partido de la final de la Eurocup disputado en la Fuente de San Luis, quedaron para la videoteca y la historia del club.

VALORACIÓN SOLOBASKET: La posición de ala- pívot no sufre cambios con respecto a la pasada temporada. La pareja formada por Brooks y Suárez es una garantía en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque, permitiendo al equipo jugar con velocidad, donde destaca Jeff Brooks como excelente (y espectacular) finalizador de contraataques.

PÍVOTS: GIORGI SHERMADINI / JAMES AUGUSTINE/ VINY OKOUO/ DEJAN MUSLI

Giorgi Shermadini (28 años, 2.17): El georgiano es otro de los fichajes estrella de Unicaja en la presente temporada, ya que llega como el segundo jugador más valorado de la Liga Endesa. Shermadini es uno de los jugadores más peligrosos de la liga cuando recibe cerca del aro, y su movimiento de pies es digno del mejor bailarín. Pero para generar, debe recibir cerca del aro. Esa debe ser la premisa de los bases de Unicaja.

Giorgi Shermadini (ACB Photo)

James Augustine (33 años, 2.08): El veterano jugador estadounidense es un viejo conocido de la liga tras su paso por Gran Canaria, Valencia y Murcia. Tras varios años en Rusia (Khimki y CSKA), Augustine recala en Unicaja con la intención de que aporte experiencia y consistencia defensiva. Como ya sabe la afición española, se trata de un jugador con gran capacidad reboteadora e intimidación, que puede generar sus canastas en la pintura y tiene una buena visión de juego para poder asistir a sus compañeros cuando le hacen una ayuda bajo el aro.

Viny Okouo (20 años, 2.14): Otro de los jugadores surgidos de la cantera de Los Guindos. Si el año pasado Viny ya contó con un buen número de minutos en el conjunto de Joan Plaza, esta temporada, con un calendario repleto de partidos a causa de la Euroliga, el joven congoleño volverá a tener oportunidad de demostrar que, pese a sus limitaciones ofensivas, puede hacerse con un hueco en el equipo. Donde destaca especialmente Viny es en la defensa, aunque tiene tendencia a cargarse de faltas. Muy efectivo cuando recibe el balón cerca del aro, necesita mejorar su tiro de media distancia para convertirse en un jugador más completo.

Dejan Musli (26 años, 2.13): El serbio no tuvo demasiada suerte la pasada temporada. Cuando mejor estaba jugando, una inoportuna lesión lo tuvo un tiempo fuera de las pistas, y tras su retorno no volvió a ser el mismo. El jugador anterior a la lesión se mostraba imparable en ataque y, pese a sus notorias carencias defensivas, respondía con presencia física y con actitud. Todo ello le valdría para ser incluido en el primer equipo de la Eurocup. Pero tras la lesión, Musli aparecía mucho más lento y desubicado en pista. De hecho, estuvo a punto de salir del equipo. Esta temporada tendrá que asumir que comienza como el último pívot, y mientras no haya bajas por lesión, sólo disputará la Euroliga.

VALORACIÓN SOLOBASKET: La posición mejor cubierta de la plantilla es la de pívot, hasta el punto de que los jugadores tendrán que turnarse para ocupar las plazas de convocados en las distintas competiciones. Destacan los perfiles tan diferentes de jugadores con marcado carácter ofensivo como Shermadini y Musli, que tienen dificultades para frenar al rival bajo su canasta, frente a Viny Okouo y James Augustine, con un perfil más defensivo y menor talento en ataque. Ante ese variado conjunto de pívots entre el que podrá elegir Joan Plaza, que supone una de las fortalezas del equipo, está también la que podría ser una de sus principales interrogantes: la gestión anímica de jugadores de primer nivel y su rol dentro del equipo. El técnico de Unicaja se caracteriza por su estudio de la Psicología y del Mindfulness, algo que sin duda va a necesitar para evitar tensiones y tener a todos sus jugadores mentalmente preparados.