San Emeterio y Pedro Martínez lideran la entrada en la historia de Valencia Basket

Para darle la trascendencia que se merece a la gesta del Valencia Basket hay que compararla con la historia. En este artículo vamos a estudiar el pasado, meternos con datos y con las frías matemáticas para darle la relevancia que se merece y poner en valor histórico la victoria de los taronja en esta recién finalizada Liga Endesa.

El presente también nos ha dejado datos y, sobre todo, sensaciones, de las que todos los amantes del baloncesto hemos hablado estos días. Cualquier victoria en el panorama nacional que no sea de nuestros dos grandes trasatlánticos, F.C. Barcelona Lassa y Real Madrid, es un hecho destacado en una liga dominada por esos dos clubs. Si a ello añadimos que los valencianos se enfrentaban a una de las mejores plantillas de la historia blanca según las opiniones de la gran mayoría de los analistas al principio de temporada, que los de Pablo Laso han sido los grandes dominadores del baloncesto nacional de los últimos años y de los mejores equipos de Europa, desarrollando un gran baloncesto y entrando en las comparaciones con las mejores etapas del club más histórico de Europa, nos queda claro que la palabra "gesta" se queda incluso corta.

Ya centrando nuestra mirada en el pasado, todos sabemos que el Valencia se ha convertido en el séptimo equipo en ganar la Liga española, un número escaso para la considerada mejor liga del mundo después de la NBA y por la que han pasado varios de los mejores jugadores del mundo. Este dato nos vuelve a hacer repetir que "gesta" es un termino de lo más adecuado para esta victoria de los de la "cultura del esfuerzo".

Y como lo del número de equipos campeones es un dato más que comentado, y aunque sabemos que el baloncesto es un deporte de equipo por lo que el mérito iría desde el propio Roig, pasando por Chechu Mulero y siguiendo por Jaume Ponsarnau y Juan Maroto, entrenadores ayudantes, el delegado Alfonso Castilla, Pedro Cotolí que es el preparador físico, el médico Miquel Frasquet y los fisios Pablo Martínez, Josep Galán y Jordan Sospedra, y hasta todos los trabajadores de la entidad que aportan su granito de arena, vamos a analizar y comparar los hechos y datos sobre los principales protagonistas: los jugadores y el entrenador.

Para poner en su justa medida este análisis, vamos a excluir de la ecuación en su mayor parte a Barcelona y Real Madrid. Como ya hemos dicho, ganar con esos equipos es un hecho común en nuestra liga.

PEDRO MARTÍNEZ

Pedro Martínez dando instrucciones a los suyos. Foto: ACB Photo

Empezaremos con el general al mando, aunque sus formas de entrenar nada tienen que ver con el estilo militar, si que es el hombre que dio las ordenes precisas para ganar las batallas. Pedro Martínez, tras 27 años entrenando al más alto nivel se ha convertido en el tercer técnico español en ganar una liga en la época ACB con una plantilla que no es la de los dos grandes. Los anteriores fueron Lolo Sainz, que ganó dos ligas con la Penya, y Luis Casimiro, que entrenó a aquel maravilloso Manresa de Chichi Creus.

Pero no podemos olvidarnos del baloncesto anterior a la ACB: en la anterior Liga Nacional hay que sumar a dos entrenadores que con el Joventut de Badalona también derrotaron a los grandes: Eduardo Kucharski y Antonio Serra.

Contando a los entrenadores de otras nacionalidades, solamente 8 entrenadores, contando al propio Pedro, lo han conseguido: nuestro seleccionador más exitoso, el españolizado Sergio Scariolo, que ganó con Unicaja de Málaga; el montenegrino Dusko Ivanovic, que consiguió el título en dos ocasiones con Baskonia; y el croata Neven Spahija, que también la ganó con Baskonia y que también pertenece a la historia del Valencia con una Eurocup.

Volvemos a repetirlo: solo 8 nombres. La competición española comenzó en la temporada 1956/1957. Indudablemente, Pedro Martínez ha entrado en la historia del baloncesto español.

Eduardo Kucharski -Joventut de Badalona-Temporada 66/67

Antonio Serra -Joventut de Badalona-Temporada 77/78

Lolo Sainz -Joventut de Badalona-Temporadas 90/91 y 91/92

Luis Casimiro -Tdk Manresa-Temporada 97/98

Dusko Ivanovic -Baskonia-Temporadas 01/03 y 09/10

Sergio Scariolo -Unicaja de Málaga-Temporada 05/06

Neven Spahija -Baskonia-Temporada 07/08

Pedro Martínez-Valencia Basket-Temporada 16/17

FERNANDO SAN EMETERIO

San Emeterio ante la oposición de un defensa (Foto: Valencia Basket)

El Santo lo ha vuelto a hacer. Ya anunciábamos en . Ya anunciábamos en nuestro artículo alabando su papel en las semifinales que siempre hay que creer en San Emeterio. Y por eso y por los datos que vamos a comentar ahora, merece un análisis individual.

En la época ACB solo 14 jugadores han ganado la liga con dos camisetas diferentes. Podrían ser alguno más, si metemos a Lisard González y Quique Moraga, que ganaron tanto con Barça como con Manresa y así figura en su palmarés, pero en el título que ganaron con los blaugrana no pertenecían a tiempo completo a la primera plantilla y por eso no aparecen en esta lista.

Si obviamos a los jugadores que lo han ganado con Barça o Madrid, nos quedan únicamente tres nombres: Walter Herrmann, Jesús Lázaro y el propio Fernando. Y esto incluye a los jugadores de la Liga Nacional, en la que los únicos equipos que fueron campeones fueron Real Madrid, F.C. Barcelona y Joventut de Badalona. Por lo que estos tres jugadores son los únicos en la historia que han conseguido tal hazaña y estamos hablando desde el inicio de la competición en españa: temporada 1956/1957.

Pero si nos vamos a las actuaciones concretas y no solo al hecho de haber pertenecido a las plantillas campeonas y buscamos quien ha sido un jugador destacado, uno de los líderes del equipo, pieza clave tanto en las temporadas como en las finales y absolutamente decisivo a la hora de conseguir esos títulos, la lista se reduce a un nombre: Fernando San Emeterio.

El Santo pasa a estar dentro de uno de los pedestales más altos del baloncesto español.

Ferrán Martínez -F.C. Barcelona (5 títulos) y Joventut (2 títulos)

Rafa Jofresa -Joventut (2 títulos) y F.C. Barcelona (1 título)

José Luis Galilea -F.C. Barcelona (2 títulos) y Real Madrid (1 título)

Sasha Djordjevic -F.C. Barcelona (2 títulos) y Real Madrid (1 título)

Derrick Alston -TDK Manresa (1 título) y F.C. Barcelona (1 título)

Jesús Lázaro -TDK Manresa (1 título) y Unicaja de Málaga (1título)

Elmer Bennet -Baskonia (1 título) y Real Madrid (1 título)

Andres Nocioni -Baskonia (1 título) y Real Madrid (2 títulos)

Daniel Santiago -Unicaja de Málaga (1 título) y F.C. Barcelona (1 título)

Walter Herrmann -Unicaja de Málaga (1 título) y Baskonia (1 título)

Pete Mickeal -Baskonia (1 título) y F.C. Barcelona (2 títulos)

Marcelinho Huertas -Baskonia (1 título) y F.C. Barcelona (2 títulos)

Brad Oleson -Baskonia (1 título) y F.C. Barcelona (1 título)

Fernando San Emeterio -Baskonia (1 título) y Valencia Basket (1 título)

RAFA MARTÍNEZ, BOJAN DUBLJEVIC, LUKE SIKMA, WILL THOMAS, JOAN SASTRE, ANTOINE DIOT, ROMAIN SATO, PIERRE ORIOLA, GUILLEM VIVES, sAN VAN ROSSOM Y VIACHESLAV KRAVTSOV

Valencia Basket (Foto: ACB Photo)

Hemos destacado a Pedro Martínez y a Fernando San Emeterio porque suben a la parte de arriba del podio histórico, pero el resto de la plantilla también ocupará su lugar en los libros del baloncesto patrio.

Hemos hecho un listado de los jugadores que han ganado una Liga ACB (no de la anterior Liga Nacional) sin pertenecer a una de las plantillas de los dos grandes. No hemos metido a jugadores con menos de 100 minutos disputados a lo largo de esas temporadas, y por eso en nuestra lista no entran Mike Tobey, Vladimir Jankovic, John Bryant ni Josep Puerto.

Sumando a los del Valencia, la lista se queda en 68 jugadores. La ACB comenzó en la temporada 1983/1984 por lo que estamos hablando de un total de jugadores que se acerca a los 6.000. No hay ninguna duda al afirmar que los jugadores de la plantilla de Valencia de esta temporada entrán en un club muy selecto de la historia de la ACB.

Rafa Jofresa

Harold Pressley

Jordi Villacampa

Ferrán Martínez

Corny Thompson

Carlos Ruf

Juanan Morales

Tomás Jofresa

Jordi Pardo

Mike Smith

Chichi Creus

Herb Jones

Pere Capdevila

Derrick Alston

Bryan Sallier

Paco Vázquez

Jesus Lázaro

Jordi Singla

Quique Moraga

Elmer Bennet

Laurent Foirest

Luis Scola

Fabricio Oberto

Dejan Tomasevic

Andres Nocioni

Sergi Vidal

Chris Corchiani

Hugo Sconochini

Pepe Sanchez

Markus Brown

Berni Rodríguez

Jorge Garbajosa

Daniel Santiago

Walter Herrmann

Florent Pietrus

Carlos Cabezas

Stephane Risacher

Sandro Nicevic

Pablo Prigioni

Igor Rakocevic

Mirza Teletovic

Tiago Splitter

Zoran Planinic

Pete Mickeal

Will McDonald

Simas Jasaitis

Gabriel Muoneke

James Singleton

Pau Ribas

Carl English

Marcelinho Huertas

Stanko Barac

Brad Oleson

Lior Eliyahu

Sean Singletary

Vladimir Micov

Fernando San Emeterio

Rafa Martínez

Bojan Dubljevic

Luke Sikma

Will Thomas

Joan Sastre

Antoine Diot

Romain Sato

Pierre Oriola

Guillem Vives

San Van Rossom

Viacheslav Kravtsov

Liga nacional

Antes de la ACB ya existía baloncesto en España aunque a veces parece que nos olvidamos de ello. Y en la Liga Nacional ya hubo un equipo que desafió a los dos grandes y consiguio derrotarlos en dos ocasiones. Esos jugadores también están en la historia de nuestro baloncesto:

Juventud Kalso-Campeón en la temporada 1966/67: Nino Buscató, Joan Fa, Guifré gol, Josep Lluís Cortés, Enric Margall, Narcís Margall, Alfonso Martínez, Ramón Moliné, Josep María Oleart y Amador Rojas. Entrenador: Eduardo Kucharski.

​A continuación reproducimos unas declaraciones de Xabier Añua sobre aquel equipo, sacadas del libro "Historia del Baloncesto en España" de Carlos Jiménez: "Sobre la Liga decir que era la primera vez que el Real Madrid no la ganaba. El Joventut sería campeón. Kucharski era el mejor entrenador de la época y había reunido a un equipo armónico y ambicioso. Lluis, perfecto director de juego; Nino Buscató, lo que hoy llamaríamos un killer silencioso y mortífero; Narcís Margall, un alero alto moderno, o Alfonso Martínez, el jugador determinante. Badalona acabó siendo el bressol del basket."

Joventut Schweppes-Campeón en la temporada 1977/78: Javier Abadía, Manel Bosch, Juan Ramón Fernández, José María Ferrer, Joan Fiblá, Luis Miguel Santillana, Ed Johnson, Josep María Margall, Lauro Mulá, Jordi Ribas y Zoran Slavnic. Entrenador: Antoni Serra.

​En el libro "Historia del Baloncesto en España", Luis Miguel Santillana habla de aquella temporada: "Nosotros incorporamos en el banquillo al técnico Antonio Serra. Un hombre con fuerte personalidad. Astuto, trabajador ganador. Eso hizo, junto al grupo humano del equipo, que hubiera una buena combinación de líderes. Uno en el banquillo, Antonio Serra;otro en el campo, Moka Slavnic. Imprimieron un diferencial ganador al resto del grupo."

mÁS DATOS Y CURIOSIDADES

-El único equipo que ha ganado dos ligas consecutivas sin ser uno de los dos grandes es el Joventut de Badalona entrenado por Lolo Sainz. Ese equipo mantuvo prácticamente invariable su plantilla esas dos temporadas, por lo que sus jugadores son de los pocos que han ganado dos títulos con el mismo equipo, a excepción de Mike Smith que solo estuvo en la segunda liga. También comentar que el nacionalizado español, aunque superó los 100 minutos que poníamos como límite en nuestro listado, solo jugó 9 partidos, ya que la ACB no dio validez inicial a su nacionalización y solo pudo jugar cuando Harold Pressley era baja.

-Los otros tres jugadores que han ganado dos títulos con el mismo equipo serían: Sergi Vidal, Mirza Teletovic y Tiago Splitter que ganaron dos ligas con Baskonia.