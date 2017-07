Saúl Blanco: "El número de jugadores españoles en la ACB me parece demasiado pobre"

Las lesiones forman parte de la vida de cualquier deportista, lo sabe bien nuestro entrevistado de hoy, Saúl Blanco. Después de haber tenido una exitosa carrera en el baloncesto nacional se encuentra inmerso en la recuperación de una lesión de rodilla que le ha tenido prácticamente parado estos dos últimos años.

Solobasket ha podido charlar con el jugador natural de Oviedo.

Tu último partido en la Liga Endesa fue el 27/12/2015, desde entonces debido a las lesiones no has vuelto a jugar. ¿Cómo ha sido este proceso?

Estas dos últimas temporadas han sido muy complicadas. Desde hace aproximadamente 25 meses solo he podido disputar dos partidos oficiales, lo cual ha sido muy duro, tanto física como mentalmente. Cualquier jugador lo que quiere es jugar y competir, y ver como día tras día, semana tras semana, y mes tras mes, te ves apartado de las canchas no es una situación ni agradable ni fácil.

Desde la operación en mayo del 2016 todo ha ido de forma lenta, pero la rodilla ha respondido bien, y ya estoy con ganas de volver a jugar y competir.

Han sido unos meses de mucho trabajo y esfuerzo, con mucha fisioterapia, con trabajo en gimnasio y en cancha solo con el preparador físico, entrenador y fisio hasta que por fin pude incorporarme para realizar ejercicios de contacto, lo que amenizó mucho más la recuperación.

Aprovecho esta entrevista para agradecer a todas las personas, empresas, clubes e instituciones por la ayuda prestada. Espero no dejarme a nadie en el tintero y si es así os pido disculpas de antemano: los doctores Mikel Sánchez y Juan Carlos Pérez, Lorenzo del Pozo y todo su equipo, Enrique Rodríguez de la Clínica San Agustín Gijón, Patronato de Deportes de Gijón, Concejalía de Deportes del Ayto. de Oviedo, Jose Ramón Tuero Director General de Deportes del Principado, Gijón Basket 2015 y todos sus entrenadores y jugadores, Oviedo Baloncesto y a todos sus entrenadores y jugadores y en especial a su presidente Fernando Villabella y Agustín Munarriz, Colegio Ecole, Real Oviedo Club de futbol, Juan Cadrecha y su equipo Cadete, Unicaja de Málaga y Paco Aurioles, todos los clubs que se han ofrecido a ayudarme en la recuperación, y en especial a Jorge F Campomanes y a todos mis amigos y familiares por estar ahí en estos momentos tan complicados.

¿En qué parte de la recuperación te encuentras ahora? ¿Tienes pensado comenzar la pretemporada con algún equipo que te permita ir cogiendo la forma?

Desde hace unos dos meses y medio ya estoy entrenando con contacto. Entrenamientos normales y completos con contraataques, 5 contra 5, y demás. Por lo que ya estamos en la parte final de la recuperación. Sin ningún tipo de problemas.

Después de tanto tiempo parado desde mi último partido, estoy deseando incorporarme a un equipo, empezar a entrenar, entrar en la dinámica, la rutina, la disciplina de equipo y el volver a competir.

"Estoy deseando incorporarme a un equipo, empezar a entrenar, entrar en la dinámica, la rutina, la disciplina de equipo y el volver a competir"

Cuando físicamente te has encontrado bien, has sido un jugador de nivel alto en la Liga Endesa. ¿Hasta donde crees que hubieras podido llegar si te hubieran respetado un poco las lesiones?

Estas cosas son difíciles de decir. Hay que asimilar las cosas como vienen y ser siempre positivo, ver el vaso medio lleno. Por suerte o por desgracia he tenido varias lesiones durante mi carrera, y en cada una de ellas, sean de corta o de larga duración he aprendido y me ha servido para mejorar. Algunas me han hecho mejor jugador, otras mejor persona, otras para darte cuenta de ciertas cosas y otras para ver la vida de otra manera.

Creo que pensar en lo que podría haber sido no te ayuda a mejorar. ¿Y si nunca me hubiese apuntado a baloncesto en el colegio?

¿Volveremos a ver a Saúl Blanco la próxima temporada en la ACB? ¿Te planteas jugar en una liga extranjera en tu vuelta a las canchas si te llega esta oportunidad?

Como decía en preguntas anteriores estoy deseando incorporarme a un equipo y volver a competir. Ir a calentar antes de un partido cuando el pabellón está vacío… esa sensación y la adrenalina de la competición es lo que más echo de menos. Ojalá pueda volver a verme jugar en ACB la próxima temporada, ese es el objetivo por el que he estado luchando todos estos largos meses, y es una de las razones por las que he conseguido sacar fuerzas en momentos muy duros por los que he pasado.

Respecto a la segunda pregunta, no estoy cerrado a nada. El baloncesto es baloncesto, aquí y en cualquier parte, por lo que jugar en el extranjero podría ser una experiencia bonita. Aunque como siempre he dicho, mi primer objetivo es jugar en la ACB de nuevo.

"El baloncesto es baloncesto, aquí y en cualquier parte, por lo que jugar en el extranjero podría ser una experiencia bonita"

¿Has podido seguir la Liga Endesa esta temporada? ¿Qué jugadores te han sorprendido?

He seguido la Liga Endesa, la LEB Oro, y categorías inferiores aquí en Asturias. He tenido tiempo para ver mucho baloncesto desde otro punto de vista, y aprender de ello.

Respecto a jugadores que me han sorprendido… En LEB Oro Miquel Salvó y Javi Vega han jugado a un gran nivel, y han dado un paso adelante y una evolución en su juego que el año que viene me gustaría ver en ACB. Respecto a la Liga Endesa Pierre Oriola ha hecho una buena temporada y seguro que a más de uno (incluido yo) les ha sorprendido. También me gustaría destacar a Alberto Díaz que ha crecido muchísimo esta temporada consiguiendo un título europeo y un merecido MVP de las finales; además sé que ha trabajado muchas horas extra para mejorar factores en su juego. Ambos han visto su trabajo y esfuerzo recompensados por la llamada a la Selección. Y me gustaría aprovechar para darles mi enhorabuena y felicitar a los equipos por la gran temporada que han hecho.

¿Qué importancia tiene la elección de unas buenas zapatillas a la hora de evitar lesiones en el mundo del baloncesto? ¿Te han influido en tus lesiones?

Durante muchos años he jugado con varias marcas de zapatillas: Nike, Converse, And One, Lining, y por último Under Armour. No creo que hayan influido en las lesiones. Éstas vienen marcadas por varios factores. Siempre he buscado zapatillas cómodas y con las que me encontrase a gusto.

Me consta que eres un chico formado y con inquietudes respecto a la formación académica. ¿Qué importancia le das a los estudios como complemento cuando te encuentras inmerso en el profesionalismo? ¿Qué influencia tiene todo esto cuando te encuentras dentro de la cancha? (mas inteligente, mas facilidades gracias a los estudios en el basket?)

Siempre me ha gustado aprender, de cualquier cosa. De hecho mi novia me dice que tengo mucha capacidad para retener datos “inútiles” según ella. Por esto nunca he dejado de estudiar desde que comencé mi carrera profesional como jugador: graduado en ADE, curso de diseño gráfico, master en marketing online y gestión de redes sociales, y ahora estoy intentando decidirme para hacer otro master de postgrado (a día de hoy no tengo decidido cuál).

Sobre este tema que me preguntas estuve dando una charla el pasado mes de Junio en mi pueblo, Moreda de Aller (Asturias). Desde mi punto de vista estudiar es muy importante, y ya no hablamos de hacer un módulo, un master, una carrera universitaria o un curso, simplemente estudiar lo que te guste: fotografía, inglés, cocina… cosas así. Eso te ayudará a mejorar tu capacidad de concentración, tu capacidad para memorizar, a organizarte para poder compaginar 2 o más cosas a la vez, a ser responsable, a marcarte objetivos fuera de la cancha, a sentirte orgulloso contigo mismo, y sobre todo a despejarte. Todo eso ayuda tanto dentro como fuera de la cancha. Lógicamente hay cosas que se tienen innatas y otras que son cosas del trabajo y la repetición, pero el ejercitar tu mente además de tu cuerpo me parece indispensable no solo para el baloncesto o para el deporte, sino para la vida en general.

A mí me ayuda mucho para despejar y liberar la mente, olvidarte durante unos momentos de los problemas, ya sea en la cancha para olvidar las otras cosas, o en los estudios para evitar los problemas y preocupaciones que a veces conlleva el deporte profesional.

"Me parece indispensable que un jugador siga estudiando, por lo menos hasta cierto nivel"

Y ya si olvidamos el deporte profesional y nos vamos a las categorías inferiores, me parece indispensable que un jugador siga estudiando, por lo menos hasta cierto nivel. No creo que las horas que el baloncesto ocupa en la agenda de un chico o chica sean excesivas, es más me parecen pocas, como para dejar de ir a entrenamientos por tener que estudiar. La semana tiene demasiadas horas, y sabiendo organizarse hay tiempo para todo.

¿Qué diferencias tácticas y técnicas notas del baloncesto que jugabas hace 10 años respecto al baloncesto que se juega ahora?

Cualquier persona que haya visto baloncesto en estos últimos años se ha dado cuenta que el deporte ha cambiado mucho. Ahora mismo los jugadores son mucho más físicos, la gran mayoría de jugadores juegan por encima del aro, la competición es más exigente, los jugadores necesitan ser mucho más completos que antes…

Además ahora se juega mucho más pick and roll, se ha convertido en la base de todo el ataque del baloncesto moderno. También el tiro exterior ha cambiado mucho. Gran cantidad de jugadores pueden jugar más allá de la línea de 6,75 y creo que esto ha dado gran importancia al hombre grande. Al abrir más espacios, los jugadores interiores tienen casi toda la zona para ellos, y las ayudas de los defensores son más largas; por eso, desde mi punto de vista un buen hombre grande es una pieza clave en un equipo que quiera estar a buen nivel.

Poco a poco el mercado rookie (Jugadores NCAA) se está convirtiendo en un mercado fuerte en las competiciones europeas, aunque también en la Liga Endesa. ¿Crees que se busca fuera lo que ya existe en casa?

Hoy viendo el partido de la selección sub-21 de España (final el Europeo), me venía esta pregunta a la cabeza. Cada temporada el número de jugadores nacionales en ACB ha ido disminuyendo, y eso que cada verano las categorías inferiores de la selección española siguen trayendo más y más medallas. Es algo que me llama mucho la atención.

"El número de jugadores españoles en la liga me parece demasiado pobre"

Sé que hay diversidad de opiniones, que hay gente que defiende al jugador nacional y otra que prefiere mercado libre y que jueguen los mejores, que el jugador español está sobrevalorada. Desde mi punto de vista el número de jugadores españoles en la liga me parece demasiado pobre, y no sé si será porque los clubs buscan fuera mejores jugadores, o si porque los jugadores no llegan al nivel que los equipos buscan… Aunque esto último no me cuadra mucho, ya que si verano tras verano se cosechan un gran número de medallas…

En muchas ocasiones vemos las dificultades que muestran los jugadores americanos de primer año llegados a las competiciones FIBA, en temas técnicos y tácticos del juego. Habrás jugado con muchos jugadores de este tipo. ¿Qué diferencia has notado en comparación con los europeos, en temas de formación y manera de comprender el juego? (Tu experiencia)

Hay que dejar claro, que es mi experiencia y lo que yo he vivido, no que sean casos en general y que todo sea así.

He jugado con jugadores americanos que se han adaptado muy bien a la forma de juego de Europa, al juego en equipo y a la importancia de la táctica colectiva. Por el contrario también he compartido vestuario con otros jugadores a los que esta forma de jugar no les fue bien. Es una pregunta complicada.

Creo que en cada lugar se trabaja el baloncesto de una forma diferente, y se priorizan unas cosas por delante de otras. La Liga Endesa es una liga muy exigente, donde cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y para algunos jugadores no es fácil adaptarse. Cada vez más jugadores pueden aportar puntos y destacar en el equipo, por lo que la competitividad es superior.

Por ejemplo una cosa que me ha llamado la atención, es que hace unos años, el jugador español (no todos, sino una gran parte) aprovechaba el verano para descansar, y la pretemporada para ponerse en forma, cuando, según me dijo un entrenador que tuve hace años, las pretemporadas son para ganarse el puesto. Por suerte ahora ya nos hemos mentalizado de eso, y cada vez usamos los veranos para mejorar, y llegar con el equipo en plenas condiciones.

La lectura de juego es algo que se va a aprendiendo con los años, y a medida de jugar un baloncesto estructurado. Lógicamente, jugadores que vengan de países donde el juego sea más anárquico o más “run and shoot” o más de 1vs1 puede tener problemas para adaptarse a defensas de equipo al juego colectivo con la importancia del “extra pass”.

El tema de formación es un tema complicado y delicado. Cada entrenador, escuela y club tiene su filosofía. Pero creo que se debe priorizar el formar antes que el ganar. Me parece que no hay mayor satisfacción para un entrenador de formación que poder decir a ese jugador lo entrené yo, refiriéndose a cualquier jugador de primer nivel o liga profesional.

Sobre el baloncesto de formación: "se debe priorizar el formar antes que el ganar"

Para terminar esta breve entrevista, me gustaría que formaras un quinteto titular con los mejores jugadores con los que has compartido equipo o a los que has tenido que sufrir para defenderlos.

Aquí me gustaría replantear y cambiar la pregunta. Y haría un quinteto de jugadores con los que más he aprendido y que más me han ayudado tanto dentro como fuera de la cancha, y otro quinteto sobre los jugadores que más me han sorprendido.

Aprendido/Ayudado

Ferrán López

Josep Pacreu

Francesc Solana

Salva Guardia

Jorge García

Sorprendido

Brad Oleson

Jorge Garbajosa

Lou Roe

Levi Rost

Carl English

Desde Solobasket y desde mi persona me gustaría agradecer públicamente a Saúl Blanco por la amabilidad y la facilidad plasmada a la hora de realizar esta entrevista. Es mucho más sencillo hacer este tipo de trabajos cuando se trata con una persona como él.

Te deseamos una pronta recuperación.