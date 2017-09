Se nos fue el ex jugador internacional José Luis Martínez

El día 10 de septiembre falleció, en las Islas Canarias, José Luis Martínez (Nacido en Zaragoza en 1935). Seguramente, a muchos lectores no les sonará este ex jugador pues compitió en la década de los 50 y 60 en la máxima división española consiguiendo algún que otro título fichando en bloque junto a su hermano y más conocido Alfonso. F.C. Barcelona, Aismalíbar de Montcada, Real Madrid y Joventut de Badalona, donde se retiró la temporada 1961-62, fue su camino baloncestístico. Por consiguiente, Martínez llegó a jugar aquella primera Liga de 1957 donde fue campeón. Aquel mismo año, con los blancos le ganaría también la final de Copa a su ex equipo del Montcada anotando 22 de los 54 puntos de su equipo en la Final.

Los hermanos Martínez fichaban en bloque. José Luis era muy protector de su hermano pequeño Alfonso, este último la verdadera estrella y posando a su izquierda (Foto: FEB). Y más, ¿Os sorprende que la actual selección juegue con los hermanos Gasol y los hermanos Hernangómez? Pues los Martínez fueron la primera pareja de hermanos nacidos en España que jugaron juntos en la selección. Fue en el Eurobasket de Estambul de 1959 aunque José Luis ya había debutado anteriormente con medalla de Oro en los famosos Juegos Mediterráneos de 1955. 22 fueron el total de sus internacionalidades.

Medía 1,92 y alternaba el juego exterior e interior. Un jugador moderno para su época y con tanto técnica o más como su hermano Alfonso (146 internacionalidades y una carrera muchísimo más larga) que tuvo un mayor impacto e hizo historia por ser el primer pívot dominante del baloncesto español destacando por ser un magnífico reboteador y anotador a pesar de su limitado 1.94 metros de altura.

TRAYECTORIA

JLM nació en Zaragoza pero creció en Cataluña formándose en La Salla Bonanova. Tras destacar Fernando Font, técnico azulgrana, lo llevaría a la élite para competir en el Barcelona. En el 1955, junto a su hermano, se incorpora de la mano de Eduardo Kucharski al Aismalíbar Montcada, un equipo emergente. Un año después es Ferrándiz quién ficha al dúo para jugar en el todopoderoso Real Madrid, allí pasarían dos años. Sus últimas canastas las logra en el Joventut.

José Luis pasó sus últimos años de vida en la isla de La Palma, en Canarias. Por su parte, Alfonso falleció en el 2011 en parte, por las secuelas del alcohol.