Zoco ACB: La Penya ficha a la promesa sueca Simon Birgander; el Granca, Eriksson por Salin

Los verdinegros consiguieron retener a Jordan y Luka Bogdanovic. Salin, rumbo a Málaga.

Tabla de Mercado Liga Endesa 2017-18

En Badalona consiguen retener a dos pilares y fichan, cara al futuro.

Tras las importantes renovaciones de Jerome Jordan y Luka Bogdanovic, el Divina Seguros Joventut da un nuevo paso en la confección de su plantilla fichando al jugador sueco Simon Birgander (1997, 2.09m pero una envergadura de 2.18 m) según apunta el periodista Xavier Ballesteros en el diario L’Esportiu.

Se trata de un jugador muy joven con mucho margen de mejora aunque aún por hacer de ahí, se entiende que de ahí su elección por fichar por la entidad verdinegra que es conocida por su gran labor formando a jugadores. Birgander, jugó la temporada pasada en el Clavijo de la LEB Oro, donde promedió 4 puntos, 4.1 rebotes y 7.3 de valoración en poco más de 13 minutos por partido.

Francotirador por francotirador: al ‘Granca’ llega Eriksson, se va Salin.

Por su parte, Salin sale rumbo a Málaga después de que el Herbalife Gran Canaria no igualara la oferta del Unicaja Málaga. El finlandés, de amarillo disputó un total de 83 partidos en ACB anotando 7.8 puntos de media. Estuvo presente en los subcampeonatos de Eurocup y Copa del Rey, y en el título de Supercopa Endesa de 2016. Mientras los canarios se hicieron con los servicios de otro enorme tirador como el ex azulgrana Marcus Per Eriksson (1993, 2.01m) que este año promedió 6.7 puntos y 1.6 rebotes en 30 partidos como azulgrana en la Liga Endesa.

En Zaragoza, confían en su promesa Sergi García.

Sergi García (1997, 1.90m) seguirá en el Tecnyconta Zaragoza hasta el 2020. Jota Cuspinera y los suyos ven grandes posibilidades en el joven jugador. El potente base ha promediado 4.5 puntos, 1.3 rebotes y 2.3 asistencias esta temporada, con notables actuaciones como los 16 puntos y 21 de valoración en la remontada frente al Real Betis Energía Plus o los 13 puntos y 19 de valoración en otra importante victoria contra el Rio Natura Monbus.