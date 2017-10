Atlanta Hawks 2017/18: resurgir de las cenizas

Pasado - 2016/17. Tiempos pasados siempre fueron mejores. Eso deben pensar los aficionados de los Hawks, que hace poco más de dos años, celebraban el primer puesto de la Conferencia Este, tras lograr 60 victorias. Tan solo han pasado dos temporadas, pero las cosas ya no tienen nada que ver. Ya no queda nadie de aquel quinteto que fue nombrado “Mejor jugador del mes”. Teague, Carroll, Korver, Horford y Millsap. Todos ellos ya pertenecen al pasado de una franquicia, que ahora cuenta con el alemán Dennis Schröder como su máximo estandarte y con el rookie John Collins como promesa de futuro.

Futuro - 2017/18. Este último verano, además de Paul Millsap, Tim Hardaway Jr. y Dwight Howard también han hecho las maletas, dejando huérfanos de puntos a los de Mike Budenholzer. La llegada de Dewayne Dedmon, que cuajó una buena temporada en San Antonio, podría darles esa intimidación que han perdido tras la marcha de Howard, pero no solucionará la falta de puntos de la franquicia. Kent Bazemore y el recién llegado Marco Belinelli, tendrán que asumir parte del peso ofensivo, que este año recaerá, aún más, sobre Schröder. Tras 10 años seguidos jugando la postemporada, parece complicado que este curso la vuelvan a pisar. Toca año de transición y los del estado de Georgia deberían de aprovechar para dar minutos a los jóvenes.