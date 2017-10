Boston Celtics 2017/18: renovación pensando sólo en el Anillo

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17: Sorprendieron a propios y extraños. No por ser el 1º del Este, si no por la manera en qué lo hicieron. Isaiah Thomas se ganó a pulso el título de King in the 4th; Stevens, el de maestro; y los Celtics se conviertieron en el único equipo capaz de ganar un partido a Cleveland o Golden State antes de las Finales 2017. Con el corazón en un puño y con más épica de la que a Red Auerbach le hubiera gustado, pero Boston volvió allá donde siempre ha pertenecido: las finales de conferencia. Pero con un equipo joven e inexperto, los Cavs fueron demasiado rival. Por el camino, eso sí, forjaron una bonita enemistad con los Wizards a siete partidos... y que decidió Olynyk.

Futuro - 2017/18: Los que tacharon de inmovilista a Danny Ainge deben estar llegando a Samoa, donde no hay wi-fi. De los 15 jugadores que formaban la plantilla verde, siguen cuatro: Horford, Smart, Rozier y Brown. Han salido piezas importantísimas, como Avery Bradley y -especialmente- Isaiah Thomas... pero no ha llegado moco de pavo. Baynes, Morris, Tatum o Theis aseguran minutos de calidad, Hayward vuelve a jugar a las órdenes de Stevens e Irving aporta ese plus de calidad (que además le robas a LeBron James). El objetivo, una vez jugadas las finales del Este, es dar un paso más. ¿Qué queda? Encontrarse con los Warriors en junio. Ha habido once bajas, pero el cerebro que reina en el banquillo sigue siendo el mismo: Brad Stevens es la verdad absoluta y la respuesta a todas las preguntas.

Video of Boston Celtics' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Kyrie Irving. Que sea un recién llegado no implica un problema para Irving. Desde junio estuvo pidiendo, por activa y pasiva, abandonar los Cavs y tener un proyecto propio, y los Celtics le dieron las llaves de la franquicia y un equipo que liderar. Tendrá a su lado a Hayward, Horford y a los jóvenes, pero Kyrie es y será la nueva cara de la franquicia. Y de su rendimiento desde ya dependerán y mucho los éxitos de la franquicia más laureada de la historia de la NBA.

Atentos a...

Gordon Hayward . ¿Un blanco de Indiana jugando para los Celtics? Vaya, esa historia me suena... Hayward se reúne con Stevens ocho años después del tiro que nunca entró ante Duke. El alero llega para convertirse en ese arma que Brad no ha tenido en sus primeros cuatro años: el '3' anotador que es capaz de generar o ejecutar. El arma definitiva. Una fabricada a medida.

Marcus Smart. Ha perdido casi diez kilos, ha entrenado durante dos meses el triple y es, con 23 años, el jugador más veterano de la plantilla con cuatro temporadas de verde a sus espaldas. Líder, referente y capitán en la sombra, es el juguete favorito de Stevens, capaz de salir a detonar un partido desde la defensa o anotar siete triples en unas finales de conferencia.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Kyrie Irving 11 Escolta Jaylen Brown 7 Alero Gordon Hayward 20 Ala-pívot Marcus Morris 13 Pívot Al Horford 42

Plantilla

(Al cierre de la edición: 13/10/2017)

