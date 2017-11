Boston remonta sin Irving; George lidera a Thunder; Abrines, destaca; Rubio, gris partido

Resultados via AS

LA NOCHE NBA EN CLAVES

ANTETOKOUNMPO LIDERA EL TRIUNFO DE BUCKS ANTE LOS SPURS Partido igualado que los Bucks acabarían dominando en la segunda mitad y que decidieron en el tramo final. Los Bucks pusieron fin a su racha de cuatro derrotas en el partido en el que debutaba Bledsoe (13p, 7r) tras llegar desde Phoenix. La velocidad impuesta por los Bucks superó a unos Spurs que acumularon hasta 18 pérdidas y que pierden después de tres triunfos seguidos. Anteto (28p, 12r) firmó un doble-doble y estuvo secundado por Middleton (13p, 8r), que anotaría una canasta clave en los instantes finales. Aldridge (20p, 12r) y Anderson (10p, 10r) se fueron a dobles figuras en unos Spurs donde Gasol (8p, 5r, 5a) fue titular y disputó 20 minutos.

PAUL GEORGE BRILLA; ABRINES DESTACA EN EL TRIUNFO DE THUNDER Oklahoma City rompió su racha de cuatro derrotas tras vencer a Los Angeles Clippers. No sin emoción. Un partido en el que desaprovecharon ventajas claras y que vieron como se igualaba el encuentro a 105-105 a pocos instantes del final. George (4sp, 9r, 7a) firmó la mejor actuación de la jornada y Abrines (14p, 3r) firmó su mejor versión de la temporada y sumó también a la buena actuación de Westbrook (22p, 8a) para dar un importante triunfo a su equipo. Lou Williams (35p, 7r) y Griffin (17p, 6r) tuvieron buen papel en unos Clippers que suman cuatro derrotas seguidas.

BOSTON SIGUE VENCIENDO TAMBIÉN SIN IRVING 11 Triunfos seguidos para unos Celtics enrachados que se impusieron a los Hornets después de remontar una desventaja que llegó a rozar los 20 tantos al descanso. Además, Irving tuvo que abandonar el partido tras un golpe sufrido por su compañero Baynes y que tuvo que ser examinado por posible conmoción cerebral y llegaban sin Horford.

Ante esta situación, los Celtics volvieron a mostrar su buen nivel defensivo para revertir el partido. Tatum (16p) y Larkin (16p) salieron al rescate y Rozier (15p, 7r) aportó en momentos importantes para dar el triunfo a Boston. Walker (20p, 11a) fue el mejor de los Hornets.

MIAMI, REMONTADA FINAL PARA SILENCIAR A LOS JAZZ Un parcial 0-13 para cerrar el partido dabe el triunfo a Miami en su visita a Salt Lake City. Del 74-71 al 74-84, con Waiters (21p,) como referencia ofensiva, anotando 10 puntos en ese parcial decisivo. Whiteside (8p, 20r) absorbia todos los balones bajo el aro como un imán reboteador. Jazz llegó a dominar de 12 al descanso pero Heat se reenganchó al encuentro para luego sellarlo en ese final destacado. Rubio (4p, 3r, 2a) no tuvo un buen día en ataque y firmó un 0/5 en lanzamiento.

ACCIONES ESPECTACULARES La jornada ha dejado mates espectaculares que se recopilan en el siguiente vídeo:

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) Su equipo no jugó José Manuel Calderón (Cavs) Su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) Su equipo no jugó Ricky Rubio (Jazz) 4 pts, 3 reb, 2 asist Álex Abrines (Thunder) 14 pts, 3 reb Willy Hernangómez (Knicks) Su equipo no jugó Pau Gasol (Spurs) 8 pts, 5 reb, 5 asis Nikola Mirotic (Bulls) Lesionado Juancho Hernangómez (Nuggets) Lesionado MVP DE LA NOCHE: PAUL GEORGE (OKLAHOMA CITY THUNDER) El jugador de los Thunder firmó una gran actuación en el importante triunfo de su equipo ante Clippers. 42 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 3 robos. Video of Paul George Bursts For 42 Points in Victory vs. Clippers | November 10, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE [ESPN] Manu Ginobili ha realizado tres mates en los diez partidos que lleva de temporada, más de los que había hecho en cada una de sus tres temporadas anteriores. Here for the Manu dunks. #GoSpursGo pic.twitter.com/WizQpsEiqp — NBA (@NBA) 11 de noviembre de 2017 [ESPN] Paul George sumó 40 puntos por sexta vez en su carrera y se convierte en el cuarto jugador en lograrlo con los Thunder desde que la franquicia se trasladó a Oklahoma City.

CLASIFICACIONES

NBA , 10/11/17

Este

1 Boston 11 2 2 Detroit 9 3 3 Orlando 8 4 4 Toronto 7 4 5 Washington 6 5 6 New York 6 5 7 Philadelphia 6 5 8 Miami 6 6 9 Indiana 6 7 10 Milwaukee 5 6 11 Brooklyn 5 7 12 Charlotte 5 7 13 Cleveland 5 7 14 Chicago 2 8 15 Atlanta 2 10

Oeste

1 Houston 9 3 2 Golden State 9 3 3 Memphis 7 4 4 Minnesota 7 4 5 San Antonio 7 5 6 Denver 7 5 7 Portland 6 6 8 New Orleans 6 6 9 L.A. Clippers 5 6 10 Utah 5 7 11 L.A. Lakers 5 7 12 Oklahoma City 5 7 13 Phoenix 4 9 14 Sacramento 3 8 15 Dallas 2 10

NBA , 10/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.55 2 Kristaps Porziņģis

NY 30.00 3 James Harden

HOU 29.92 4 LeBron James

CLE 29.25 5 DeMarcus Cousins

NO 28.17 6 Anthony Davis

NO 27.45 7 Stephen Curry

GS 25.42 8 Damian Lillard

POR 25.17 9 Bradley Beal

WAS 25.09 10 Kevin Durant

GS 24.82