Charlotte Hornets 2017/18: recuperar el terreno perdido

Pasado - 2016/17. Después del fracaso que supuso no jugar la postemporada el pasado curso, la franquicia de Michael Jordan, no tiene otro objetivo que no sea entrar en playoffs. La pasada temporada notaron demasiado los minutos en los que Kemba Walker no estuvo sobre la pista, y uno de los principales objetivos de esta temporada será solucionar ese problema.

Futuro - 2017/18. Con Kemba Walker al mando de la nave y con Nicolas Batum como el segundo de a bordo, los de Carolina del Norte se han hecho con los servicios de un Dwight Howard, que sin ser el de antaño, podría encajar a la perfección en el estilo de juego que propone Clifford. Además, el no entrar en la fase final, les sirvió para hacerse en el draft con un excelente anotador, como es Malik Monk, y que a buen seguro aportará puntos desde la segunda unidad. Se espera también, que Frank Kaminsky al fin pueda dar un paso al frente y pueda ser importante.

La estrella

Kemba Walker. Estamos ante uno de los mejores bases de la liga, aunque a veces se tienda a infravalorarlo. A sus 27 años, el ex de Connecticut se encuentra en el mejor momento de su carrera y viene de hacer su mejor año tras promediar 23.2 puntos, 5.5 asistencias y 3.9 rebotes. Su mejoría en el tiro de larga distancia, le dotan de aún más recursos a la hora de encarar el aro rival, y es sin duda la principal arma de estos Hornets que quieren volver a jugar los playoffs.

Atentos a...

Malik Monk . El ex de Kentucky fue seleccionado en la 11ª posición de este último draft y si por algo destaca es por su anotación. Es un excelente tirador, que juega muy bien sin balón, aunque también sabe crearse sus propios tiros y sabe aprovechar los espacios que generan sus compañeros. No obstante, debería mejorar su físico y su defensa si quiere hacerse un hueco en la elite del baloncesto.

Nicolas Batum. La mala suerte ha llegado en forma de lesión para la franquicia de Charlotte, que no podrá contar con Nicolas Batum los primeros tres meses de competición. Una baja muy sensible para los de Clifford, que tendrá que modificar su quinteto de gala. Jeremy Lamb se perfila como su sustituto en el quinteto inicial, a la vez que le brindará una oportunidad de oro al novato Malik Monk, para demostrar su valía.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Kemba Walker 15 Escolta Nicolas Batum 5 Alero Michael Kidd-Gilchrist 14 Ala-pívot Marvin Williams 2 Pívot Dwight Howard 12

Plantilla

(Al cierre de la edición: 11/10/2017)

