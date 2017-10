Cleveland Cavaliers 2017/18: revolución para volver a la gloria

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Como no podía ser de otra forma, los Cavaliers llegaron a otra final de la NBA paseándose en el Este pero sucumbiendo ante unos Warriors que parecen invencibles. De la mano de LeBron James, los de Ohio volvieron a tocar con la punta de los dedos el Anillo, pero esta vez, ni la épica del mejor jugador del planeta pudo contra Durant y Curry. La derrota, además, no sentó nada bien en el seno del equipo, y con la llegada del verano y las vacaciones, vivió tiempos convulsos gracias a un protagonista en concreto: Kyrie Irving. Su relación con LeBron, y el resto de compañeros, ya era insostenible, y pidió un traspaso que se convirtió en el culebrón del verano hasta que los Celtics llamaron a su puerta. Una temporada agridulce por el final pero que volvió a dejar a la franquicia de The Land como una de los dominadoras de la actual NBA.

Futuro - 2017/18. Ahora, pasado el verano y una revolución en la plantilla mediante, los de Ohio vuelven a ser los máximos favoritos para ganar el Este y plantar cara a los Warriors en otra temporada que promete una final entre dos de los mejores equipos de los últimos años. Eso sí, con una sombra enorme en el horizonte: la agencia libre de LeBron James. Muchas voces son las que hablan de que, otra vez, dejará su casa para, esta vez, cambiar de conferencia y marcharse a los Lakers. Pero sin duda, todo dependerá de una temporada en la que vuelve a contar con su fiel escudero Wade para repetir los éxitos de Miami. Los Cavs se han movido de maravilla en el mercado, y aunque Irving ya no está, a cambio, han llegado Isaiah Thomas y Jae Crowder, dos jugadores de mucho nivel para alargar una plantilla ya de por sí profunda. También llega Derrick Rose con ganas de reivindicarse. De hecho, el otrora MVP será el titular hasta que el menudo Thomas vuelva de su lesión. Jeff Green, Zizic, Osman y nuestro José Calderón se han unido al barco del Rey, que contará, otro año más con la máxima exigencia posible. Tienen un gran rival en el Este (Boston), y los Warriors han hecho los deberes, pero los de Lue siguen teniendo una única meta posible: el Anillo. Eso sí, con el futuro de LeBron James sobrevolando el Quicken Loans Arena.

Video of Cleveland Cavaliers' Top 25 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

LeBron James. Tener a ‘King’ James en tu plantilla te convierte automáticamente en candidato a reinar en la NBA. Por ‘El Elegido’ parece que no pasan los años, y cada temporada que pasa, saca su mejor versión. Sobre todo en unos playoffs que son su coto privado de caza. Con 33 años todavía sigue siendo el mejor jugador del planeta y lo volvió a demostrar la temporada pasada. En la que puede ser su última temporada en Cleveland, volverá a liderar a un equipo renovado y en la que ya es leyenda. La pregunta quizás sea, ¿qué nueva versión nos queda ver de LeBron? Sea cual sea, parece claro, que será la de un jugador histórico, desde luego, ‘King’ James volverá a dominar la NBA otro año más.

Atentos a...

Kevin Love. Debe ser su temporada. Con la marcha de Irving se queda como fiel escudero de LeBron en Cleveland, y aunque han llegado Thomas, Wade, Rose o Crowder, Love es ya uno de los hombres importantes de la franquicia. Esta temporada, presumiblemente, jugará de ‘5’, pensando en los Warriors, pero para ello deberá mejor considerablemente en su defensa y dar un paso adelante en los partidos grandes. Puede y debe ser el hombre clave de estos Cavaliers.

Derrick Rose. Con Isaiah Thomas lesionado hasta 2018, como poco, el ex de Chicago y Knicks será el base titular del equipo, pero más allá del rol que le toque protagonizar en Ohio, Rose deberá mostrar que sigue teniendo mucho baloncesto en sus manos. Tanto de titular como de teórico sexto hombre, el que fuera el MVP más joven de la historia liga tiene ante sí una oportunidad única de ganar el anillo y confirmarse como un jugador importante de la liga. En Cleveland no tendrá tanto protagonismo en ataque, algo que le puede venir muy bien para mejorar en la selección de tiro y jugar con más tranquilidad.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Isaiah Thomas 3 Escolta Dwyane Wade 9 Alero LeBron James 23 Ala-pívot Jae Crowder 99 Pívot Kevin Love 0

Plantilla

(Al cierre de la edición: 12/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES

Cleveland Cavaliers [2017]