Clippers, buzzerbeater e invictos; Cousins se sale en su regreso a Sacramento

MARKKANEN, DECISIVO EN EL TRIUNFO DE CHICAGO Los Bulls evitan el peor arranque de su historia venciendo a los Hawks. Doble-doble de un Markkanen que sigue siendo determinante (anotó 11 de sus 14 puntos en la segunda mitad) y que se convierte en el jugador con más triples en sus primeros cuatro partidos, con 12 anotados. En Atlanta, sin Schröder, Belinelli (23p) fue el máximo anotador.

Lauri knocks down a crucial three late. He finishes with 14p & 13r. @chicagobulls pick up first win of season, beat @ATLHawks 91-86. pic.twitter.com/NqVpV9GFFh

LOS CELTICS, TRES VICTORIAS SEGUIDAS Boston continúa en buena línea. Victoria y vuelven a dejar a su rival por debajo de los 92 tantos. Horford (27p, 9r) e Irving (24, 7a) sumaron para liderar el triunfo de su equipo. Antetokounmpo (28p, 10r, 7a) volvió a estar inconmensurable pero no fue suficiente para superar a unos Celtics que estuvieron muy bien en defensa en la segunda mitad.

.@KyrieIrving took control late in the 4Q as the @celtics picked up the win at the Mecca, 96-89! ☘ pic.twitter.com/vQpnThr9Cu