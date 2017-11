Curry brilla en Brooklyn; Lonzo Ball, triple-doble y victoria; Detroit sigue sorprendiendo

Toronto e Indiana suman en el Este, Golden State en Brooklyn

Detroit es oficialmente la sorpresa de la temporada tras ganar en Minnesota

LAS CLAVES DE LA NOCHE NBA

TORONTO APROVECHA LA BAJA DE WALL PARA SUMAR LA CUARTA SEGUIDA. Sin el base, los capitalinos no encontraron eficiencia en ataque: en la segunda parte anotaron solo 36 puntos. Beal, con 27 y Gortat con el doble-doble (12 pts, 12 rbd y 7 ast), los mejores. Para los canadienses, DeRozan volvió a ser el mejor con 33 puntos, acompañado de CJ Miles, VanVleet y Lowry (12, 10 y 10 puntos respectivamente). Con la victoria, la cuarta seguida, los Raptors afianzan la segunda posición del Este y alejan a Washington a dos victorias.

LOS PACERS ASALTAN MIAMI CON UNA EXHIBICIÓN EN LA SEGUNDA PARTE. Al descanso dominaba Indiana por solo 3 puntos. A la salida de vesutarios, los Pacers aplastaron al equipo de Spoelstra con un parcial de 62-40 (con un 28-8 de inicio de cuarto). Bogdanovic, 26 puntos, y Myles Turner con 25, los mejores de un equipo que acabó con hasta 6 jugadores por encima de la decena (sin ser Sabonis uno de ellos). En Miami, 7 triples para Ellington y la noticia fue que Whiteside no consiguió un doble-doble: 15 puntos y solo 7 rebotes.

CURRY LIDERA A LOS WARRIORS. Remontaron los Nets hasta ponerse a 4 cuando perdían por 28 puntos. Y vieron como Curry, el mejor de largo del encuentro (39 pts, 11 rbd y 7 ast) salía expulsado por faltas a 3 minutos del final. Pero Klay decidió en los momentos de dudas: 23 puntos y 10 rebotes para él. Además, Caspi e Iguodala con 12 cada uno, suplieron los puntos de KD que vio el partido desde el banquillo. Para los Nets, Crabbe con 25, Dinwiddie con 21 y los doble-doble de Hollis-Jefferson (16-11) y Carroll (15-11) las buenas noticias, además de luchar hasta el último minuto el partido ante el campeón.

DETROIT ES UNA REALIDAD. Cuatro buenas noticias tiene Van Gundy: Drummond (20 pts, 16 rbd y 80% en tiros libres), Tobias Harris, Bradley (18 pts cada uno) y Reggie Jackson (16 pts). Entre los cuatro pusieron en jaque a unos Wolves en los que por fin funcionó el big-3 prometido. Entre Wiggo, Butler y KAT firmaron 66 puntos y 21 rebotes. En las manos de Butler, que realizó su mejor partido, estuvo el triple para enviar el partido a extra-tiempo... pero se salió de dentro, igual que el tiro libre anterior. Aunque igual Reggie Jackson tiene algo que ver. Victoria número 13 de los PIstons, que sí, van en serio.

LONZO BALL, TRIPLE-DOBLE PARA LA VICTORIA LAKER Victoria de los Lakers con un Lonzo Ball (11p, 16r, 11a) destacado que firmaba su primer triple doble en el Staples Center y el segundo que lleva en la temporada. Randle (24p, 7r, 5a) secundaba la completa actuación del rookie de los Lakers ante unos Nuggets que vieron como su entrenador y su mejor hombre, Nikola Jokic (6p, 6r) fueron expulsados en el segundo cuarto después de que Mike Malone, entrenador de los Nuggets, saltara a cancha a protestar enfurecidamente a un árbitro. Millsap también tuvo que retirarse por un esguince en su muñeca y solo Harris (20p) y Chandler (17p) quedaron como referencias en unos Nuggets que siempre estuvieron lejos del triunfo y donde Juancho disfrutó de minutos en cancha.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) Su equipo no jugó José Manuel Calderón (Cavs) Su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) 9 pts y 8 reb Ricky Rubio (Jazz) Su equipo no jugó Álex Abrines (Thunder) Su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) Su equipo no jugó Pau Gasol (Spurs) Su equipo no jugó Nikola Mirotic (Bulls) DNP - Lesionado Juancho Hernangómez (Nuggets) 7 pts, 4 reb

MVP DE LA NOCHE: STEPHEN CURRY

39 puntos de todas las maneras hábiles y permitidas: 10/14 en tiros de dos, 4/10 en triples y 7/8 en tiros libres, además de sumar 11 rebotes y repartir 7 asistencias. Season-high en puntos y capturas para el dos veces MVP que lideró a los Warriors en la segunda victoria en esta gira por el Este, también sufriendo, como pasó ante Philadelphia. Sin KD, don Stephen se transforma en líder polifacético para conseguir el único objetivo: la victoria.

LOS DATOS DE LA NOCHE

[NBA Stats] Con el partido de ayer, Curry iguala a Paul George como jugadores con partidos consecutivos de 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias esta temporada.

Con el partido de ayer, Curry iguala a Paul George como jugadores con partidos consecutivos de 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias esta temporada. [ESPN Stats] DeMar DeRozan, con el de ayer, suma nueve partidos consecutivos de +20 puntos para los Raptors.

CLASIFICACIONES

Este

1 Boston 15 2 2 Detroit 11 5 3 Toronto 11 5 4 Washington 9 7 5 Cleveland 9 7 6 Philadelphia 8 7 7 Milwaukee 8 7 8 New York 8 7 9 Indiana 9 8 10 Orlando 8 8 11 Miami 6 9 12 Charlotte 6 9 13 Brooklyn 6 10 14 Chicago 3 10 15 Atlanta 3 13

Oeste

1 Houston 13 4 2 Golden State 13 4 3 Minnesota 10 6 4 San Antonio 10 6 5 Denver 9 6 6 Portland 9 7 7 New Orleans 8 8 8 Memphis 7 8 9 Oklahoma 7 8 10 Utah 7 10 11 LA Lakers 6 10 12 Phoenix 6 11 13 LA Clippers 5 10 14 Sacramento 4 12 15 Dallas 3 14

Puntos

1 James Harden

HOY 30.7 2 Giannis Antetokounmpo

MIL 30.6 3 Kristaps Porzingis

NY 28.9 4 LeBron James

CLE 28.3 5 DeMarcus Cousins

NO 28.0 6 Anthony Davis

NO 25.6 7 Stephen Curry

GSW 25.2 8 DeMar DeRozan

TOR 24.9 9 Kevin Durant

GSW 24.8 10 Damian Lillard

POR 24.4