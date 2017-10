Dallas Mavericks 2017/18: sembrando las primeras semillas del futuro

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado – 2016/17. Tras diecisiete años en los que las victorias siempre habían sido más que las derrotas, los de Dallas acabaron el curso pasado con balance negativo y sin pisar la postemporada. Este hecho les brindó la oportunidad de hacerse con Dennis Smith, uno de los novatos más prometedores de una de las mejores camadas que se recuerdan y, por ende, la posibilidad de volver a soñar.

Futuro – 2017/18. Si jugaran en la Conferencia Este, no se descartaría que pisaran los playoffs. Pero en el Oeste las cosas son bien distintas. La conferencia está más salvaje que nunca y las plazas por entrar en playoffs llevaban tiempo sin estar tan caras. Un año más, y ya van veinte, volverán a contar con el incombustible Dirk Nowitzki, que aportará experiencia y liderazgo, un liderazgo que poco a poco deberá ir asumiendo la que se presupone su estrella: Harrison Barnes. El Halcón Negro aportó 19'2 puntos y 5'1 rebotes el curso pasado, y este año también se espera que sea el referente en ataque. Wesley Matthews y Seth Curry deberían ser piezas importantes en un perímetro, que cerrará -a priori- el novato Dennis Smith. Otro que deberá ser importante, y cuyo futuro todavía no está del todo claro (este verano se convertirá en agente libre), es Nerlens Noel. De su rendimiento dependerá en buena parte la posición que ocupen a final de temporada los hombres de Carlisle.

Video of Dallas Mavericks' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Harrison Barnes. El ex de los Warriors fue uno de los daños colaterales de la llegada a la Bahía de Kevin Durant. Él y sus 94 millones de contrato por 4 temporadas aterrizaron en la ciudad de Dallas para erigirse como el nuevo líder de una franquicia acostumbrada a competir. Con Dirk Nowitzki en la recta final de su carrera, el ex de North Carolina se ha convertido en el nuevo referente de la franquicia. La pasada temporada rozó los 20 puntos por partido, y este año se le volverá a exigir que sea el líder en tareas ofensivas.

Atentos a...

Dennis Smith. Para muchos será el Novato del Año. Si no salió antes en el Draft 2017 fue por una grave lesión de rodilla que sufrió en su etapa de high-school. Gran penetrador, tiene un estilo de juego muy agresivo. Si Carlisle opta por jugar con formatos pequeños que le abran el campo, el base podría verse beneficiado y explotar todo su potencial. Si las lesiones no se vuelven a cruzar en su camino, acabará siendo un muy buen jugador. Con él Dallas podría haber sembrado una de las primeras semillas de este nuevo proyecto, que tiene muy buena pinta.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Dennis Smith, Jr. 1 Escolta Seth Curry 30 Alero Wesley Matthews 23 Ala-pívot Harrison Barnes 40 Pívot Nerlens Noel 3

Plantilla

(Al cierre de la edición: 15/10/2017)

