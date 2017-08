Debate: ¿Quién gana en el trade de Kyrie Irving a Boston?

El mundo NBA se sobresaltaba ayer con la incorporación de Kyrie Irving al proyecto de los Boston Celtics a cambio de Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic y una primera ronda del Draft. Multitud de opiniones en sentidos diferentes se han vertido sobre si el acuerdo es mejor o peor para una o otra franquicia.

Desde Solobasket os planteamos dos visiones diferentes del trade, por parte de dos de nuestros colaboradores.

Egoitz Arizmendi (@egoitzarizmendi)

Horas después del que será uno de los traspasos más sonados del verano, sigo tratando de asimilar lo que ha hecho Ainge. No lo acabo de entender. Sigo pensando que ha dado mucho a cambio de un jugador que ha pedido ser traspasado y que además no mejora lo que ya tenía Brad Stevens. Al contrario. La llegada de Kyrie Irving ha supuesto, no solo la salida de Isaiah Thomas, sino que además Crowder y Zizic tengan que hacer también las maletas rumbo a Cleveland, junto a la primera ronda del próximo Draft vía Nets. Como digo, demasiado.

Tras traspasar el número uno (Fultz) del pasado Draft a cambio de la tercera elección (Tatum), parecía que los de Massachusetts apostarían por Isaiah Thomas el próximo verano (será Agente Libre). Algo normal teniendo en cuenta la gran temporada que realizó el de Tacoma, líder absoluto de los verdes esta última campaña. Pero esta mañana, para sorpresa de muchos, nos despertábamos con la noticia del traspaso del pequeño base a cambio de Kyrie Irving.

A diferencia de lo que muchos opinan, no veo que Irving mejore a los actuales Celtics. Es más, creo que salen debilitados, ya que también ha supuesto la marcha de Jae Crowder, que si bien es cierto que iba a perder protagonismo tras las llegadas de Hayward y Tatum, no deja de ser un jugador que ha dado un gran rendimiento los años que ha vestido la elástica de los de Boston. Además de ser una auténtica ganga (cobrará algo menos de 22 millones por las próximas tres temporadas). A esto habría que sumarle la marcha de un Zizic, al que no le ha dado tiempo de debutar en la NBA y que llegaba a la franquicia de Boston tras brillar en Europa.

Pero por si todo esto fuera poco, los Celtics han entregado su primera ronda del próximo Draft (Vía Nets). Quizás esto sea lo más grave. Por lo menos para mí.

Es cierto que lo Nets se han reforzado bien este verano y que parece empiezan a ver algo de luz al final del túnel. Igual que es cierto que este año mejorarán y escalaran posiciones en la clasificación. Pero a pesar de ello, no parece que puedan escapar de las posiciones de cola, por lo que su pick será una elección alta del Draft casi con total seguridad.

Por lo tanto, si hay un claro ganador en este traspaso, esos son los Cavs de Lebron. La franquicia de Ohio se desprende de un jugador que no quería estar más en Cleveland y a cambio consiguen a un All Star que el año pasado promedió 28.9 puntos por partido, además de demostrar que no le tiembla el pulso en los momentos calientes. Creo que el ya ex base de los Celtics se adaptará bien al juego de estos Cavs, ya que a pesar de ser un jugador al que le guste amasar mucho la pelota, se desenvuelve bien jugando off ball. Además se hacen con un alero como Crowder y un Zizic al que seguro sacan provecho.

Es verdad que Isaiah Thomas es expiring y puede que el siguiente curso decida jugar para otro equipo. Al igual que Lebron, que los últimos rumores le sitúan fuera de Ohio este próximo verano. Pero pase lo que pase, los Cavs han conseguido la elección de los Nets para el próximo Draft (mínimo top-10), que les permitirá empezar a reconstruir en caso de que fuera necesario.

Simón Ruiz (@sruizcharro)

Danny Ainge es uno de los ejecutivos más eficaces de la NBA. Después del glorioso periodo de Pierce, Garnett y Allen, supo dirigir a sus Celtics a una travesía por el desierto mucho más leve de lo que se podía prever. No esperó a que sus jugadores terminaran contrato, sino que fue capaz de conseguir activos muy valiosos por ellos. Además, acertó de pleno con la llegada de Brad Stevens al banquillo. El entrenador de los Celtics es, hoy en día, uno de los más reputados de la NBA.

Stevens y Ainge fueron capaces de hacer un equipo que se metió en playoffs durante tres años consecutivos a base de conseguir jugadores que han dado un rendimiento muy superior al que se esperaba cuando llegaron a Boston. Tanto es así, que el año pasado lograron el mejor récord de la Conferencia Este y alcanzaron las Finales de Conferencia.

A pesar de este buen desempeño, las críticas llegaron debido a que Ainge no utilizó los activos que tenía para mejorar el equipo y aspirar al título. Las rondas de Brooklyn han dado jugadores interesantes, Jaylen Brown y Jason Tatum, pero como todo jugador joven, su rendimiento futuro es una incógnita, podrían convertirse en estrellas de la NBA o, por el contrario, tener una evolución mucho menor de la esperada. Así, hubo cantidad de opiniones, a las que me sumo, que defendían que Ainge debía obtener una estrella consolidada a cambio de las rondas del draft de Brooklyn, algo que se ha producido en este traspaso.

Kyrie Irving mejora muchísimo a Thomas. Está claro que este último ha hecho una temporada excelente, aunque debemos analizarla detenidamente. Es uno de los mejores anotadores de la liga, pero tiene una serie de defectos que hacían dudar acerca de su condición de futuro jugador franquicia de un aspirante al anillo. Su defensa presenta importantes deficiencias, no tiene una gran visión de juego y su gran virtud, la anotación, se ha producido por un uso ofensivo descomunal (33,7%, el quinto de la liga) que ha producido un descenso de la participación ofensiva de otros jugadores de los Celtics muy hábiles en ese aspecto, como Al Horford. Una situación difícil de mantener con Hayward en el equipo y si se quiere dar más peso a los jóvenes.

Crowder es un buen jugador, pero no deja de ser un complemento prescindible y respecto a la ronda de Brooklyn, es un activo mucho más útil si se traspasa. Boston no está en un momento en el que necesite desarrollar jóvenes, veremos los minutos que tienen Tatum y Brown este año.

Respecto a los Cavs, el traspaso también es positivo. Irving podía constituir un problema si comenzaba la temporada con ellos pero, gracias a su traspaso, han conseguido tres activos muy interesantes por los que deberían negociar para reforzar el equipo y convencer a LeBron de que Ohio es el mejor lugar para seguir optando a ganar el anillo. Veo difícil combinar a Thomas con James pero un traspaso del base sumado a la ronda de Brooklyn les permitiría obtener a la estrella que puede acompañar a The King a ganar más anillos.