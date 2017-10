Denver Nuggets 2017/18: la reconstrucción de la franquicia es posible con Nikola Jokic

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Sorprendieron a propios y extraños acabando la temporada con un balance de 40-42, muy por encima de lo que se esperaba de ellos. La irrupción de Nikola Jokic, la mejora de Wilson Chandler (en números y juego) y la aportación de jugadores como Gary Harris, Nurkic (antes del traspaso) o Murray, así como la mano de Malone, implementaron una mejora respecto al anterior curso que debe hacerse todavía más visible en el curso actual. Su marca más negativa, la defensiva, ya que acabaron como uno de los peores equipos (110,5 puntos encajados cada 100 posesiones).

Futuro - 2017/18. Como remarcamos en el titular, los Nuggets bailarán en torno a la figura de Nikola Jokic, el tercer reclamo internacional más importante junto a Porzingis y Antetokounmpo. No estará sólo. Coach Malone prevé una rotación de 9 jugadores, mientras que el resto tendrán que sudar la camiseta para arrancar minutos. La defensa sufrirá una mejora substancial con la llegada de Millsap, uno de los mejores jugadores defensivos a su vez que ayudará a añadir variantes en ataque (muchas tendrán que ver con Jokic), mejorando mucho lo que ofrecía Gallinari. El tiro de tres puntos -ya eran uno de los mejores la temporada pasada- va a seguir siendo una las armas que mejorarán la ofensiva. La plantilla es joven, pero la adición de un veterano como la ex-estrella de los Hawks, la mejora experimentada ya el curso pasado y el hecho de que tienen un año más de experiencia hace pensar de que pueden complicarle el paso de segunda ronda siempre que no les toque lidiar con uno de los dos candidatos a la final (Warriors, Thunder).

Video of Denver Nuggets' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Nikola Jokic. Fue el sorpresón de la temporada pasada. La sonrisa en todos los aficionados al baloncesto. Estandarte del nuevo baloncesto: tipo muy alto, que se mueve bien por la zona atacante, con buen lanzamiento exterior y con una enorme visión de juego. Sin Nurkic se afianzó en un liderato que se ha ganado con creces acabando el curso con 16'7 puntos, 9'8 rebotes, 4'9 asistencias y 0'8 tapones en 27 minutos de media. Estará bien aconsejado por su nuevo compañero Paul Millsap.

Atentos a...

Paul Millsap . Mejorará la presencia ofensiva y añadirá un grado de experiencia que les debe ayudar a superar con éxito la primera parte de la liga regular. Dejó Atlanta con la mejor media de puntos (18), asistencias (3,7) y lanzamientos de 3 puntos (3,5). Será vital en la circulación de balón tanto por dentro como por fuera y como guardaespaldas de Jokic.

. Mejorará la presencia ofensiva y añadirá un grado de experiencia que les debe ayudar a superar con éxito la primera parte de la liga regular. Dejó Atlanta con la mejor media de puntos (18), asistencias (3,7) y lanzamientos de 3 puntos (3,5). Será vital en la circulación de balón tanto por dentro como por fuera y como guardaespaldas de Jokic. Gary Harris & Jamal Murray . Son la dupla de bajitos del futuro en la franquicia. Gary Harris se ha ganado un contratazo tras su gran tercera temporada. Buena predisposición defensiva y gran lanzamiento exterior. La fenomenal entrada de Jamal Murray, a quien estamos viendo de base en pretemporada dado el poco nivel en la dirección y las combinaciones que pueda hacer Malone en los puestos de '2'-'3', augura una buena carrera NBA y una mejora de producción para este curso. Con ambos juntos en pista la amenaza se multiplica.

. Son la dupla de bajitos del futuro en la franquicia. Gary Harris se ha ganado un contratazo tras su gran tercera temporada. Buena predisposición defensiva y gran lanzamiento exterior. La fenomenal entrada de Jamal Murray, a quien estamos viendo de base en pretemporada dado el poco nivel en la dirección y las combinaciones que pueda hacer Malone en los puestos de '2'-'3', augura una buena carrera NBA y una mejora de producción para este curso. Con ambos juntos en pista la amenaza se multiplica. Juancho Hernangómez. En el pasado EuroBasket quedó reflejado que puede ser un jugador importante para cargar el rebote ofensivo y en el lanzamiento de larga distancia (41% en su temporada rookie). Tendrá minutos y lo disfrutaremos.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Jamal Murray 27 Escolta Gary Harris 14 Alero Wilson Chandler 21 Ala-pívot Paul Millsap 4 Pívot Nikola Jokic 15

Plantilla

(Al cierre de la edición: 12/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES