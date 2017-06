Durant podría renunciar al máximo salario; ¿Traspasará Boston su elección del Draft?

Las Finales de la NBA no lo son todo en la mejor liga del mundo. Jugadores y equipos ya se están moviendo para favorecer sus intereses. El alero italiano Danilo Gallinari ha decido renunciar a los 16,1 millones que le restaban por cobrar en su último año para convertirse en agente libre sin restricciones. Es probable que continúe en los Nuggets, aunque con un contrato más suculento.

Otro alero que será agente libre este verano será CJ Miles, que también renunció a su último año de contrato en los Pacers. El alero probablemente recibirá una cantidad mayor a los 4,8 millones de dólares que le restaban por cobrar en su último año. Teniendo en cuenta la capacidad anotadora de Miles, es probable que reciba buenas ofertas de varios equipos de la NBA.

Otro jugador que sale a la agencia libre es DeWayne Dedmon, pivot de los Spurs Sus 5,1 puntos y 6,5 rebotes en 17,5 minutos de juego le harán recibir varias ofertas que incluirán un buen salario. Otro jugador interior que estará en el marcado será Marreese Speights, que ha decido finalizar su vinculación con los Clippers.

En el apartado de rumores tenemos noticias muy interesantes. Kevin Durant está haciendo un gran esfuerzo por dejar claro que no piensa moverse de los Warriors. Ramona Shelbourne y Chris Haynes, de ESPN, han afirmado que el alero estaría dispuesto a renunciar a un salario máximo para que puedan continuar otros compañeros como André Iguodala o Shaun Livingston. Durant firmó un contrato bianual con los Warriors que incluía una opción de salida al final de esta campaña.

Danny Ainge ha afirmado que hay “un puñado de equipos” interesados en el número 1 del draft que poseen los Celtics. El presidente de operaciones de Boston añadió que van a estudiar la posibilidad de traspasar la elección, con lo que podría llegar la deseada estrella que necesitan los Celtics para pelear contra los Cavs por el trono de la Conferencia Este.