Las temporadas se encadenan y empeoran en la NBA. Ya el año pasado, los Playoffs habían sido completamente alterados por la ausencia de jugadores estrellas como Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, o incluso Damian Lillard. Al punto de que el equipo ganador a menudo se parecía al que había podido proteger mejor el tiempo de juego de sus jugadores.

Por cierto, los actuales campeones de Oklahoma lo han entendido muy bien. El Franchise Player Shai Gilgeous-Alexander solo ha participado en 6 de los últimos 16 cuartos jugados por su equipo. Una gestión de la fatiga y de la victoria que debería permitir a OKC llegar en plena posesión de sus medios para los Playoffs 2026.

Un ritmo infernal: calendario XXL, viajes y fatiga acumulada

Otras franquicias no tienen el lujo de poder descansar a sus jugadores en el Money-Time y se exponen a lesiones. A pesar del regreso a las canchas de LeBron James, el 44% de los jugadores estrellas están actualmente lesionados. Para nombrar algunos: Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Ja Morant, Kyrie Irving y ahora Domantas Sabonis se han añadido a la lista de lesionados de larga duración citada anteriormente.

Giannis Antetokounmpo out 1-2 weeks with groin strain as Bucks avoid the worst

BREAKING : Ja Morant sustained a Grade 1 Right Calf Strain against the Cavs on Saturday.



(via @GrizzliesPR)



He will be reevaluated in 2 weeks.



Tough news for Memphis.

Una plaga para la Liga que debe justificarse tras reglas y calendarios cada vez más complicados. La semana pasada marcaba el regreso de enfermedad de Stephen Curry. En el espacio de 4 días, la superestrella estadounidense tuvo que enfrentar a los galácticos Lakers de Doncic antes de desplazarse hasta San Antonio para enfrentar a los Spurs en dos ocasiones.

Un calendario sobrecargado que el experimentado entrenador de los Warriors Steve Kerr criticó enérgicamente: “El partido en Miami será nuestro 17º partido en 29 días, repartidos en 13 ciudades diferentes. Es el inicio de temporada más difícil que he conocido en la NBA“.

“Ellos (su cuerpo médico) piensan que el desgaste, la velocidad, el ritmo y el kilometraje contribuyen a estas lesiones”. Antes de responsabilizar a la NBA: “Creo que todos deben ponerse manos a la obra, porque claramente es un problema, y no podemos hacer como el avestruz”.

Steve Kerr said he’s “concerned” about the increase in soft tissue injuries across the NBA. His medical staff believes the increased pace paired with the schedule has led to it.



“They believe the wear and tear, the speed, the pace, the mileage is factoring into these injuries.” pic.twitter.com/VABfBFJMcK — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 18, 2025

La regla de los 65 partidos: una norma que empuja a las estrellas a jugar… hasta la lesión

Ya fuera por algunas semanas en este inicio de temporada, Victor Wembanyama ha comprometido sus posibilidades de llevarse el título DPOY o el título MVP. Sí, porque la Liga impone un mínimo de 65 partidos por temporada para poder aspirar a una de sus distinciones. Lo mismo ocurre para las nominaciones a los equipos All-Stars.

Wemby working on the sideline after being ruled out 2-3 weeks with a calf strain.

Esta regla empuja a los equipos a no efectuar Load Management, y a privar al público de los jugadores estrellas demasiado a menudo. Así, ya podemos imaginar a Wemby participar en todos los partidos a su regreso de lesión.

Con todas estas reglas, la liga está siendo cuestionada. Ya muy criticado con la creación del Play-In Tournament, el presidente Adam Silver vive momentos de turbulencias. Sí, porque con esta voluntad de crear siempre más espectáculo, los dirigentes de la NBA comprometen fuertemente el mejor momento de la temporada: los playoffs.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio WeSport.