Golden State Warriors 2017/18: creando una dinastía en Oakland

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado – 2016/17. Como no podía ser de otra manera, la franquicia todavía situada en Oakland, vuelve a ser la máxima favorita para alzarse con el ansiado anillo. Tras conquistar su segundo título en los últimos tres años, los de la Bahía se presentan a este nuevo curso con el bloque que arrasó en los playoffs (16-1) casi intacto. Es más, con alguna mejora, por difícil que parezca.

Futuro – 2017/18. Se han marchado Ian Clark, James McAdoo y Matt Barnes, pero llegan dos jugadores de la talla de Nick Young y Omri Casspi. El primero aportará más munición desde más allá del arco, mientras que el israelí aportará versatilidad, pudiendo alternar las posiciones de tres y de cuatro. Otro que vestirá por primera vez la elástica de los Warriors, será el rookie Jordan Bell, del que muchos hablan como uno de los robos de este draft. El ex de Oregón, es un ala-pívot de 2,06 y gran capacidad atlética, que destaca sobre todo por su defensa y capacidad de intimidación. Sin embargo, este año el enemigo puede estar en casa para los de Steve Kerr. Una excesiva relajación o confianza podría echar todo por la borda. Si consiguen mantener el hambre de estos últimos años y con todas sus estrellas en su prime, podríamos estar ante una franquicia que puede marcar una época.

Video of Golden State Warriors' Top 25 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Stephen Curry . Su rango de tiro genera infinidad de espacios que sus compañeros aprovechan a las mil maravillas. Es una amenaza constante, sea cual sea su posición en el parquet. Anota, asiste y rebotea. El de Akron lo tiene todo.

Kevin Durant. Durantula, MVP de las pasadas finales, encaja a la perfección en el sistema de Steve Kerr. Aporta intimidación y rebote en defensa, mientras que en ataque el abanico de posibilidades es infinito. Su envergadura y su velocidad, lo hacen prácticamente imparable. El de Washington apostó por los de Oakland para ganar su primer Anillo, y este verano ha doblado la apuesta al perdonar dinero en su renovación. Con él, estos Warriors son casi invencibles.

Atentos a...

Patrick McCaw: El '0' de los Warriors es un escolta de 2,01 y que no llega a 85 kilos. Un "tirillas" con unos brazos interminables, que lo hacen perfecto para el baloncesto de hoy en día. Es un jugador two-way, que puede jugar en ambos lados de la cancha. Ideal para jugar en transición, su versatilidad le permite jugar en varias posiciones, además de ser un jugador que puede jugar off-ball. Pese a su edad, domina a la perfección el tempo del juego y es muy inteligente. Pero su mayor virtud radica en la defensa. Pese a lo engañoso de su físico, es un gran defensor, que sabe anticiparse muy bien a sus rivales, lo que le permite ser un extraordinario ladrón. Estamos ante un potencial defensor de élite y el heredero natural de Iguodala. Está ante su segundo año (para muchos el más importante en la carrera de un jugador) y el próximo verano se convertirá en agente libre, por lo que deberá demostrar de que pasta está hecho.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Stephen Curry 30 Escolta Klay Thompson 11 Alero Kevin Durant 35 Ala-pívot Draymond Green 23 Pívot Zaza Pachulia 27

Plantilla

(Al cierre de la edición: 11/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES