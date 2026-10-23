Hezonja suma 10 puntos en la remontada histórica de los Sixers de LeBron ante los Cavaliers

Mario Hezonja, ex del Barça y del Real Madrid, firmó 10 puntos en su estreno con los Cavaliers, que perdieron 114-106 ante los Sixers de LeBron tras ir ganando de 29.

Mario Hezonja, ex del Barça y del Real Madrid, sumó 10 puntos en su estreno con los Cleveland Cavaliers, que cayeron 114-106 en la pista de los Philadelphia 76ers de LeBron James tras desperdiciar una ventaja de 29 puntos. El partido, disputado el jueves en Filadelfia y terminado de madrugada en España, dejó la mayor remontada de la historia de los Sixers en la era del jugada a jugada.

El encuentro arrancó a la 1:00 de la madrugada del viernes, hora peninsular, en el Xfinity Mobile Arena. Fue uno de los dos únicos partidos de la jornada, como recordaba Mundo Deportivo, y el primero de la temporada para Cleveland.

Hezonja: 10 puntos, dos robos y un tapón desde el banquillo

Según la estadística oficial de la NBA, Hezonja jugó 18 minutos y 38 segundos saliendo desde el banquillo y firmó esta línea:

10 puntos, con 5 de 13 en tiros de campo y 0 de 5 en triples.

3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón.

Un +1 en pista, uno de los pocos balances positivos de su equipo.

Marca describe el partido como su reestreno en la NBA tras seis años fuera de la liga y califica su noche de desacertada por el acierto en el tiro. Mundo Deportivo, en cambio, habla de un buen debut del exmadridista con los Cavaliers.

De perder 69-40 a ganar 114-106: así se dio la vuelta el marcador

Cleveland llegó a mandar 40-69 a 1:12 del descanso, según Marca, y se marchó al intermedio con 45-69, según el acta oficial. En la segunda parte, los Cavaliers anotaron 21 puntos en el tercer cuarto y 16 en el último. La web de la NBA recoge que es la mayor remontada en la historia de la franquicia de Filadelfia desde que existe el jugada a jugada (1997-98) y solo la décima vez en esa era en que un equipo gana tras ir perdiendo por 29 o más.

La crónica de Associated Press publicada por la NBA detalla un parcial de 15-0 en el último cuarto, con Tyrese Maxey como motor, y siete puntos seguidos de Joel Embiid para poner el 96-95. BasketNews añade que Cleveland tenía un balance de 155-0 en partidos en los que había llegado a ganar por esa diferencia.

LeBron, doble doble en la mayor remontada de su carrera

LeBron James, de 41 años, terminó con 17 puntos (5 de 14 en tiros), 10 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en 33 minutos. Es la mayor remontada de su carrera, según Marca y BasketNews. Maxey fue el máximo anotador de los Sixers con 32 puntos, por los 24 de Embiid, los 21 de Jaylen Brown y los 11 de VJ Edgecombe, que añadió 7 rebotes y 6 asistencias. Los Sixers suman dos victorias en dos partidos.

En los Cavaliers, Donovan Mitchell firmó 32 puntos y 10 rebotes, Evan Mobley 18 puntos y 8 rebotes y James Harden 16 puntos y 5 asistencias. “Todo el año. Sólo tenemos que manejar bien la adversidad”, dijo Jaylen Brown tras el partido, en declaraciones recogidas por Marca.

Antes del encuentro, el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, admitió que le afectó que LeBron eligiera Filadelfia y no un regreso a los Cavaliers: “Cuando esperas que algo ocurra y no ocurre, ese primer día o dos estás, sinceramente, deprimido”, afirmó, en declaraciones a ESPN recogidas por BasketNews y traducidas por Solobasket. Los movimientos de la liga pueden seguirse en nuestra página de rumores y traspasos de la NBA.

Próximo partido de Hezonja: los Nets, la madrugada del domingo

Los Cavaliers estrenan su pista, el Rocket Arena, el sábado 24 de octubre ante los Brooklyn Nets a las 19:30 de la costa este, es decir, a la 1:30 de la madrugada del domingo 25, hora peninsular, según el calendario oficial de la NBA. Ese mismo domingo, a las 3:00, los relojes de España se retrasan una hora con el paso al horario de invierno (CET), por lo que los siguientes partidos de la NBA se verán una hora antes en España.