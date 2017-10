Indiana Pacers 2017/18: competir sin Paul George

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Había expectación para ver a los Pacers. Llegaban Jeff Teague, Thad Young o Al Jefferson. Volvíamos a ver a Paul George después de la terrible lesión y tras haber pasado un año para recuperar sensaciones. Y todo esto mientras Myles Turner apuntaba a seguir creciendo. Desde la gerencia se optó por cambiar sistemas e intentar jugar algo más rápido, pero traer a McMillan no fue la mejor opción para lograrlo. Aún así se metieron en playoffs -sufriendo muchísimo- y se cruzaron contra los Cavs. Pelearon todos los partidos e incluso llegaron a apalizar a los de Cleveland en el tercer partido; pero el bloqueo mental en la segunda mitad fue gigantesco y LeBron le dio la vuelta a un partido que perdía por 25 al descanso. La serie acabó 4-0 y los Pacers acabaron la postemporada por la vía rápida.

Futuro - 2017/18. Cuando tu jugador franquicia y megaestrella de la liga dice que quiere salir al mercado cuando sea agente libre, se produce algo parecido al pánico o alerta roja. Y claro, antes de evitar que se vaya gratis intentas conseguir algo a cambio. Negociaciones con Celtics, Cavs y demás equipos para acabar enviando a Paul George a Oklahoma a cambio de Victor Oladipo y Domas Sabonis. La consigna parecía clara: no enviar a PG-13 al Este. Y claro, con esto se desmonta cualquier opción seria de competir. Si además le sumas que Teague se va a Minny, pues Indiana se queda en cuadro. En Indianapolis les toca fiarse de Turner, Oladipo y los puntos que pueda meter Bogdanovic. ¿ Ventajas? Que la fuga de talento el Oeste puede dejar los playoffs muy barato en la Conferencia Este: Celtics, Cavs, Wizards, Raptors y cuatro más.

Video of Indiana Pacers' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Myles Turner. Sin George, el pívot formado en la Universidad de Texas será la piedra angular de estos Pacers y la base sobre la que reconstruir su futuro. Taponador, móvil, buena mano desde 4-5 metros y sin miedo a hundirla tenga quien tenga delante. El futuro de Myles es brillante y este año tendrá permiso para lanzar un volumen de tiros considerable, lo que le puede llevar a los 20 puntos fácil. Para que se hagan una idea, este año estuvo en 14,3 puntos por partido promediando 10 tiros de campo. Hagan cálculos contando que ya no están los tiros de George y los galones que va a coger. Prepárense para disfrutar de Turner.

Atentos a...

Victor Oladipo . La pieza que sirvió para enviar a PG-13 a Oklahoma. Quizá todos esperábamos algo más de Oladipo en la NBA, que ojo, no se me malinterprete, no lleva una mala carrera (promedia casi 16 puntos y 4 rebotes). Pero igual había cierto hype con él. Un número 2 del Draft que venía de hacer de todo en Indiana. Ahora vuelve al estado que le vio crecer como jugador universitario. Con ganas de reencontrarse consigo mismo y de demostrar que Victor Oladipo puede ser un gran jugador NBA y no un simple jugador de rol o actor secundario.

Lance Stephenson. Porque sí. Porque Lance merece que le prestemos atención. Pocos jugadores nos han hecho experimentar un torbellino de emociones tan grande. De la risa al agotamiento en un paso. Lance es así. Cuando se pone, brillante defensor capaz de desquiciar a cualquiera, buen reboteador y con visión para repartir juego. Y parece que solo sabe rendir si juega en Indiana (su paso por otros equipos de la liga fue lastimoso). Ahora mismo es el único de la plantilla que ha visto como los Pacers competían de tú a tú contra los Heat del big-three, así que será el líder espiritual del equipo. Welcome to the Lance Stephenson Experience!

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Darren Collison 2 Escolta Victor Oladipo 4 Alero Bojan Bogdanovic 44 Ala-pívot Thad Young 21 Pívot Myles Turner 33

Plantilla

(Al cierre de la edición: 13/10/2017)

