Irving lidera a unos Celtics en racha; Durant y los Warriors, al alza

Resultados via AS

LA NOCHE NBA EN CLAVES

WARRIORS VUELVEN A VENCER AL SON DE DURANT Y GREEN Nuevo triunfo de Golden State que les lleva a encadenar cuatro triunfos seguidos y siete en los últimos ocho encuentro. Durant (21p, 8r, 6a) lideró la anotación y estuvo bien acompañado por un Green (18p, 9r) que firmó cuatro triples. El partido discurrió igualado hasta mediado el segundo cuarto, donde los locales rompieron el partido y Miami ya no tuvo opción de triunfo. Por parte de Miami destacó la actuación de Johnson (21p, 9r, 6a) saliendo del banquillo y Dragic (19p, 4a).

Kevin Durant and Draymond Green help @warriors pick up their 4th straight win! pic.twitter.com/0fXvaaKVfJ — NBA (@NBA) 7 de noviembre de 2017

IRVING LIDERA A LOS IMPARABLES CELTICS Novena victoria encadenada por la franquicia de Boston, que encadena su mejor racha de los últimos siete años. Esta vez la víctima fueron unos Hawks que siguen en dinámica negativa. Irving (35p, 7a) firmó su tope anotador de la temporada y estuvo bien secundadpor por Horford (15p, 10r) y Tatum (21p, 8r). Por parte de los Hawks destacaron Schröder (23p, 6a) y un eficaz Dedmon (19p, 12r).

The @celtics win their 9th straight game behind a season high 35 points from Kyrie Irving! pic.twitter.com/TluAPWGk4e — NBA (@NBA) 7 de noviembre de 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) No jugó Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) No jugó Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó

MVP DE LA NOCHE: KYRIE IRVING (CELTICS) Kyrie Handles shows off the handles as — NBA (@NBA) 7 de noviembre de 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE [ESPN] Ha sido la primera vez en la temporada que los Warriors anotan menos de 100 puntos. La última vez fue en abril ante los Spurs.

[ESPN] La última vez que los Celtics vencieron nueve partidos seguidos fue en 2010.

[NBA] Booker es el cuarto jugador más joven en alcanzar los 3000 puntos en su carrera tras LeBron, Durant y Carmelo. Kyrie Handles shows off the handles as @celtics win 9th consecutive game! pic.twitter.com/ysgjxVLZwS

CLASIFICACIONES

NBA , 6/11/17

Este

1 Boston 9 2 2 Detroit 7 3 3 Orlando 6 4 4 Washington 5 4 5 Toronto 5 4 6 New York 5 4 7 Philadelphia 5 4 8 Charlotte 5 5 9 Indiana 5 5 10 Miami 4 5 11 Milwaukee 4 5 12 Cleveland 4 6 13 Brooklyn 3 6 14 Chicago 2 6 15 Atlanta 2 9

Oeste

1 Houston 8 3 2 Minnesota 7 3 3 Golden State 7 3 4 Memphis 6 4 5 Portland 6 4 6 San Antonio 6 4 7 L.A. Clippers 5 4 8 Utah 5 5 9 New Orleans 5 5 10 L.A. Lakers 5 5 11 Denver 5 5 12 Oklahoma City 4 5 13 Phoenix 4 6 14 Sacramento 1 8 15 Dallas 1 10

NBA , 6/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.00 2 Kristaps Porziņģis

NY 30.22 3 James Harden

HOU 29.45 4 LeBron James

CLE 28.80 5 DeMarcus Cousins

NO 28.60 6 Anthony Davis

NO 27.44 7 Damian Lillard

POR 27.10 8 Stephen Curry

GS 25.73 9 Bradley Beal

WAS 25.67 10 Kevin Durant

GS 24.82