La Noche NBA: 0-2 para Boston tras 37 de Antetokoumpo; los Suns, el peor debut

LOS CELTICS SIGUEN SIN REPONERSE. La lesión de Gordon Hayward sigue trayendo cola, por lo menos a un equipo -el suyo- que no termina de reponerse. En la apertura de temporada en el TD Garden, su segundo partido, también perdieron. Probablemente haya afectado a ello que los Celtics protagonizan el primer back-to-back de la campaña. Un mal último cuarto, que acabó 20-32 para los Bucks, lastró desde el físico a los hombres de Brad Stevens, sin respuesta positiva final.

LOS PISTONS ESTRENAN PABELLÓN CON VICTORIA. El Little Caesars Arena, nueva casa de Detroit Pistons tras dejar atrás el Palace of Auburn Hills, no pudo comenzar mejor su vida con la franquicia de Michigan. Ante más de 20.000 espectadores, unos Pistons que de por sí no ilusionan pusieron la sonrisa en sus aficionados al vencer en el debut del pabellón a Charlotte Hornets por 102-90. Tobias Harris, que esta temporada la comienza como titular, logró 27 puntos y 10 rebotes.

LOS SUNS FIRMAN EL PEOR DEBUT DE LA HISTORIA. 76-124. 48 puntos de diferencia. En casa. En el primer partido. Phoenix Suns, uno de los candidatos al último puesto de la liga, comenzaron de forma lamentable su temporada. Portland Trail Blazers era su rival. Para los Suns supone la derrota más abultada de la historia de la franquicia y la peor caída en una apertura de temporada de toda la historia de la competición. Pat Connaughton, que promedia 6,3 minutos por partido tras dos temporadas, anotó 24 puntos.

BUEN INICIO DE SIXERS Y WOLVES PESE A SUS DERROTAS. Son dos de los proyectos más ilusionantes de la NBA por su juventud y talento. No comenzaron con victoria, pero es que tenían a dos huesos duros de roer. Los 76ers se quedaron cerca de asaltar la capital (102-115 ante Wizards), con un Embiid muy atrevido y un Simmons que terminó con doble-doble. Los Timberwolves tampoco pudieron (107-99 ante Spurs), pero están con todas las piezas y a punto para dar el salto que se espera de ellos.

DEBUT CON RÉCORD DE RICKY RUBIO. 106-96 para los Jazz, que abren la temporada con victoria ante Denver Nuggets. Unos diez minutos soberbios para cerrar el encuentro fueron la clave. Ricky Rubio rozó el doble-doble en su primer partido con los Jazz, y llegó a la cifra de 3.000 asistencias en la NBA. Es el 3º jugador en activo, tras Chris Paul y John Wall, que alcanza esta cifra. Utah, con nuevo proyecto tras la marcha de Hayward, comienza bien.

MVP DE LA NOCHE: GIANNIS ANTETOKOUNMPO

El griego ha comenzado la NBA como un tiro. Lo hizo en el Boston, en el Garden, donde sus Bucks lograron una gran victoria. Él se salió de la tabla: 37 puntos y 13 rebotes. Acabó, en 36 minutos de juego, con 13/22 en tiros de campo (sólo un triple lanzado, que falló) y 11/13 en lanzamientos desde la línea de personal. Ante los exteriores jóvenes y fuertes de los Celtics, los Brown, Smart o Tatum, The Greek Freak se vuelve a reivindicar en una plaza importante.

Monster game from Giannis in his 1st game of the season.



37 PTS & 13 REBS! pic.twitter.com/0OCsjxV5x9 — NBA (@NBA) 19 de octubre de 2017