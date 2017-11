La Noche NBA: Pau y los Spurs remontan a OKC; 47 puntos de Kemba Walker; LeBron, MVP

LA NOCHE NBA EN 5 CLAVES

LOS 47 PUNTOS DE WALKER, NO EVITAN LA DERROTA DE LOS HORNETS. Pese a contar con la inspiración del base, que se quedó a cinco puntos de su récord personal, los de Nueva Orleans no pudieron evitar una nueva derrota y suman ya, seis de manera consecutiva. Los Bulls se mostraron intratables desde el perímetro y acabaron el partido con 17 triples anotados y un 50% de acierto. En los locales, que acabaron con una racha de cinco derrotas seguidas, destacaron Justin Holiday con 27 puntos y Kris Dunn con 22 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.

Video of Kemba Walker Scores 47 Points vs. Bulls | November 17, 2017

LOS CAVS DE UN GRAN LEBRON SALEN AIROSOS TRAS UNA PRÓRROGA. Los de Tyronn Lue necesitaron del tiempo extra para vencer a unos Clippers que llevan nueve de sus últimos diez partidos perdidos. Los de Ohio, que contaron con la mejor versión de Lebron James (39 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias), se impusieron 13-8 en la prórroga, donde Kevin Love (25+8) fue decisivo con dos triples. Dwyane Wade también estuvo a buen nivel y acabó el encuentro con 23 puntos y 11 rebotes. En el bando angelino, DeAndre Jordan firmó un doble-doble de 20 puntos y 22 rebotes, mientras que Blake Griffin se fue hasta los 23 puntos y 12 rebotes.

Video of Best of the Cavaliers' Comeback vs. the Clippers | November 17, 2017

LOS SPURS REMONTAN 23 PUNTOS PARA GANAR A OKLAHOMA. Los de El Álamo pudieron darle la vuelta al marcador, que en el segundo cuarto llegó a reflejar un 18-41 en el luminoso, sumando así su décima victoria de la temporada. LaMarcus Aldridge volvió a ser el mejor de los Spurs con 26 puntos y 9 rebotes, mientras que Pau Gasol cuajó un gran partido al irse hasta los 14 puntos y 8 rebotes, además de meter los dos tiros libres que cerraron el partido. En los visitantes, que siguen con balance negativo (7-8), Westbrook (15 pts, 9 rb y 9 as) rozó el triple-doble y la pareja formada por Carmelo Anthony y Paul George anotaron 20 y 18 puntos, respectivamente. Álex Abrines anotó 9 puntos, con 1 de 5 en triples.

LOS WIZARDS REMAN PARA MORIR EN LA ORILLA. La franquicia capitalina, que anoche firmó su peor primera parte de las últimas dos temporadas y media, estuvo a punto de darle la vuelta a un partido que llegaron a ir perdiendo por 25 puntos. Tras anotar tan solo 29 puntos entre el primer y segundo cuarto, los de Scott Brooks se pusieron las pilas y llegaron a reducir la diferencia a tan solo un punto (89-88). Pero los visitantes, que tuvieron a Hassan Whiteside (22 pts y 16 rb) como hombre más destacado, no dejarían escapar la victoria. Primero, con un tiro libre de Johnson; después, otro de Winslow, cerraron el partido. John Wall, bien defendido durante toda la noche, tan solo pudo anotar 8 tantos. Bradley Beal fue el máximo anotador de su equipo con 26 puntos.

LOS PISTONS DEJAN ESCAPAR UNA VENTAJA DE 22 PUNTOS. A diferencia de otras noches, esta vez fueron los Pistons los que vieron cómo el rival se llevaba el partido gracias a un gran último cuarto. Los de Detroit, que llegaron a ir 22 arriba, no pudieron parar a los de Indiana, que acabaron el encuentro con un 12-3 de parcial y 36 puntos anotados en el último periodo. Victor Oladipo, que está cuajando una gran temporada, fue el mejor de los suyos con 21 puntos y 15 rebotes. Mientras que en los Pistons, Avery Bradley y Reggie Jackson anotaron 16 puntos y Drummond firmó un doble-doble de 11 puntos y 15 rebotes.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) 0 puntos Serge Ibaka (Raptors) No jugó Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) 9 puntos y 1 rebote Willy Hernangómez (Knicks) 1 rebote y 1 asistencia Pau Gasol (Spurs) 14 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) 3 puntos MVP DE LA NOCHE: LEBRON JAMES El de Akron volvió a ser, una noche más, el mejor de su equipo. Con 39 puntos y 14 rebotes, además de repartir 6 asistencias, permitió que los Cavs puedan seguir por la senda de la victoria. Video of LeBron James Scores 39 in Overtime Win vs. Clippers | November 17, 2017

TOP-10 DE LA NOCHE

Video of Top 10 Plays of the Night: November 17, 2017

Este

1 Boston 14 2 2 Toronto 10 5 3 Detroit 10 5 4 Washington 9 6 5 Philadelphia 8 6 6 Milwaukee 8 6 7 Cleveland 9 7 8 Orlando 8 7 9 New York 8 7 10 Indiana 8 8 11 Miami 7 8 12 Brooklyn 6 9 13 Charlotte 5 9 14 Chicago 3 10 15 Atlanta 3 12

Oeste

1 Houston 12 4 2 Golden State 11 4 3 Minnesota 10 5 4 San Antonio 10 6 5 Portland 8 6 6 Denver 8 6 7 New Orleans 8 7 8 Memphis 7 7 9 Oklahoma City 7 8 10 L.A. Lakers 6 9 11 Utah 6 10 12 L.A. Clippers 5 9 13 Phoenix 5 11 14 Sacramento 3 11 15 Dallas 2 14

Puntos