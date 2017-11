LeBron, de récord; la pareja Cousins-Davis, enorme; Irving, lidera a los Celtics

IRVING LIDERA LA REMONTADA CELTIC Séptimo triunfo consecutivo para los Celtics después de firmar una gran remontada en la segunda mitad de su duelo ante los Thunder. Irving (25p, 6a) fue protagonista con 22 tantos anotados en esa decisiva segunda parte, remontando 18 tantos de desventaja. Horford (20p, 8r) y Brown (10p, 12r) secundaron la gran actuación de Irving. Paul George (25p, 10r) y Westbrook (19p, 11a) fueron los mejores de unos Thunders en los que Abrines anotó 6 tantos.

LA PAREJA DAVIS-COUSINS SIGUE DOMINANDO Incomensurable actuación de la pareja interior de los Pelicans en su triunfo ante unos Mavericks que fueron por detrás en el marcador durante todo el encuentro. Davis (30p, 13r) y Cousins (20p, 22r) devolvieron a su equipo a la senda de las victorias después de enlazar dos derrotas consecutivas. Cousins igualaba su tope con 20 rebotes defensivos. Por parte de los Mavs destacar la actuación de Barnes (26p, 6r), que no pudo evitar la quinta derrota consecutiva de Dallas, que le mantienen en la cola de la Conferencia Oeste.

DEROZAN, TOPE ANOTADOR EN EL TRIUNFO RAPTOR Tope anotador para DeMar DeRozan () en el triunfo de los Raptos en su visita a los Jazz. Sus 17 tantos en el tercer periodo fueron determinantes para el triunfo de su equipo, abriendo una renta que los Jazz ya no podrían enjugar. Lowry (15p, 10r) y Powell (15p) acompañaron a DeRozan, mientras que Ibaka se quedaba en 10 tantos. Mitchell (25p) fue el mejor de los Jazz saliendo desde el banquillo. Ricky se iba hasta los 13 puntos y 3 asistencias.

PORZINGIS LIDERA EL BUEN MOMENTO DE LOS KNICKS Victoria de los Knicks con otra gran actuación de Porzingis. Cuarto triunfo en los últimos cinco partidos despues del mal arranque de liga que tuvieron los Knicks con 0-3. Porzingis (37p, 7r) absorbió hasta 22 lanzamientos en juego. Estuvo acompañado por un efectivo Kanter (16p, 15r) y un anotador Hardaway (21p). El buen partido de Booker (34p) no fue suficiente para unos Suns que se quedaron en un pobre 35% en tiro de campo.

MVP DE LA NOCHE: LEBRON JAMES (CAVALIERS)

LeBron James firmó su segunda mejor marca anotadora de su carrera con 57 tantos y el tope anotador de la temporada. Es la mejor marca desde que firmó su tope en marzo de 2014 ante los Heat con 61 tantos. 57 puntos (23-34 en tiro), 11 rebotes, 7 asistencias y 2 tapones fueron sus números.

