Lonzo Ball entra en la historia; Pau, dobles figuras; Porzingis, regresa y brilla

Resultados via AS

LA NOCHE NBA EN CLAVES

PAU GASOL BRILLA EN UNOS SPURS CARGADOS DE BAJAS Contundente triunfo de los Spurs ante Chicago Bulls en un partido dominado de principio a fin por el conjunto tejano. Los Spurs firmaron su tope anotador de la temporada en un partido al que llegaban con muchas bajas, sin Leonard, Parker, Green o Ginobili. Aldridge (14p, 7r) y un destacado Pau Gasol (21p, 10r) lideraron a unos Spurs que tuvieron hasta ocho jugadores en dos dígitos de anotación. En los Bulls destacaron Lopez (17p) y Portis (17p, 6r) en un partido en el que Markkanen acabó lesionado tras una torcedora en su tobillo izquierdo.

LONZO BALL El rookie de los Lakers hizo historia al convertirse en el jugador más joven de la historia en firmar un triple-doble. Ball firmó 19 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes. Lo hace a los 20 años y 15 días (cinco menos que LeBron). Su destacada actuación sumada al doble-doble de Kuzma (21p, 11r) no fueron suficientes ante unos Bucks que dominaron el partido en casi todas las fases.

At 20 yrs & 15 days, Lonzo Ball becomes the youngest player in @NBAHistory to record a triple-double!



19 PTS - 13 ASTS - 12 REBS#NBARooks pic.twitter.com/z8PYjAag39 — NBA (@NBA) 12 de noviembre de 2017

Antetokounmpo (33p, 15r) sigue dominando el juego y lideró a su equipo, apareciendo también en los momentos clave en los que los Lakers parecían poder amenazar el triunfo de Milwaukee.

COUSINS-DAVIS, PAREJA IMPARABLE La conexión Cousins (35p, 15r)-Davis (25p, 10r) sigue siendo imparable. Entre ambos sellaron 60 puntos y 25 rebotes para dar el triunfo a los Pelicans ante los Clippers. El dominio de New Orleans en el marcador fue constante y podía haber sido más contundente de no haber sido por el gran número de pérdidas (23) cometidas. Griffin (26p, 6a) y Jordan (12p, 14r)fueron los mejores de unos Clippers que encadenan cinco derrotas seguidas.

Video of Anthony Davis (25/10/5) and DeMarcus Cousins (35/15/5) Dominate vs. Clippers | November 11, 2017

PORZINGIS REGRESA Y BRILLA EN EL MADISON El jugador letón regresaba tras perderse dos partidos para recuperarse de unas molestias en su codo derecho y regresó por donde lo había dejado, siendo referencia de los Knicks en un nuevo triunfo en el Madison. Un 0-10 de arranque fue respondido por los Knicks con un Porzingis (34p, 5r) sublime que acabó saliendo antes de que finalizara el tercer periodo, ya con el partido solventado. Lee (20p) y Kanter (17p, 13r) completaron la tripleta de referencia en unos Knicks que firman cuatro triunfos consecutivos como locales. Por parte de los Kings destacaron Labissiere (19p, 6r) y Hield (17p, 7r), ambos saliendo del banquillo.

SEXTO TRIUNFO SEGUIDO PARA LOS WARRIORS Nueva victoria para Golden State tras superar a los Sixers en un encuentro que se decantaban en la segunda mitad. Durant (29p, 5r) regresaba tras estar un partido fuera debido a una lesión y se sumó a Curry (22p, 9a) y Thompson (23p) como triple refrencia ofensiva. Curry supera el hito de las 4000 asistencias y su carrera. Redick (17p, 6r) y Simmons (13p, 8a, 5r), los mejores de Sixers.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES Pau Gasol destacaba en el triunfo de los Spurs, mientras que Ricky recuperaba mejores sensaciones para ayudar a los Jazz en su triunfo ante los Nets. Discreta actuación de Willy, con solo nueve minutos en cancha. Marc, por su parte no pudo lograr el triunfo con su equipo ante los Rockets, aunque rozó las dobles figuras. 10 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias



Lo mejor de @rickyrubio9 en la victoria de los @utahjazz pic.twitter.com/Oguo4xM2KY — NBA Spain (@NBAspain) 12 de noviembre de 2017 JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) 15 pts, 9 reb José Manuel Calderón (Cavs) Su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) Su equipo no jugó Ricky Rubio (Jazz) 10 pts, 7 reb, 8 asis Álex Abrines (Thunder) Su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) 2 pts, 1 reb Pau Gasol (Spurs) 21pts, 10 reb Nikola Mirotic (Bulls) Lesionado Juancho Hernangómez (Nuggets) Lesionado MVP DE LA NOCHE: DeMARCUS COUSINS (NEW ORLEANS PELICANS) DeMarcus Cousins El jugador de los Pelicans lideró a su equipo para regresar a la senda de los triunfos. Firmó 35 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias con 14/23 en tiro de campo y 4/8 triples incluidos. En su debe solo quedan las 8 pérdidas cometidas. TOP 10 DE LA NOCHE Video of Top 10 Plays of the Night: November 11, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE [ESPN] Los Warriors han ganado por al menos 17 tantos cada partido de su racha y ha promediado 122 puntos por partido en estos seis triunfos encadenados.

Los Warriors han ganado por al menos 17 tantos cada partido de su racha y ha promediado 122 puntos por partido en estos seis triunfos encadenados. [ESPN] Lonzo Ball se convirtió en el jugador más joven de la NBA en firmar un triple-doble, superando por cinco días a James Lonzo Ball is the youngest player in NBA history to record a triple-double. pic.twitter.com/g4BgBW7dNr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 de noviembre de 2017 CLASIFICACIONES

NBA , 11/11/17

Este

1 Boston 11 2 2 Detroit 9 3 3 Toronto 7 4 4 Orlando 8 5 5 Washington 7 5 6 New York 7 5 7 Miami 6 6 8 Philadelphia 6 6 9 Milwaukee 6 6 10 Indiana 6 7 11 Cleveland 6 7 12 Charlotte 5 7 13 Brooklyn 5 8 14 Chicago 2 9 15 Atlanta 2 11

Oeste

1 Houston 10 3 2 Golden State 10 3 3 San Antonio 8 5 4 Denver 8 5 5 Memphis 7 5 6 Minnesota 7 5 7 New Orleans 7 6 8 Portland 6 6 9 Utah 6 7 10 Oklahoma City 5 7 11 L.A. Clippers 5 7 12 L.A. Lakers 5 8 13 Phoenix 5 9 14 Sacramento 3 9 15 Dallas 2 11

NBA , 11/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.67 2 James Harden

HOU 30.54 3 Kristaps Porziņģis

NY 30.36 4 DeMarcus Cousins

NO 28.69 5 LeBron James

CLE 28.46 6 Anthony Davis

NO 27.25 7 Damian Lillard

POR 25.17 = Kevin Durant

GS 25.17 9 Stephen Curry

GS 25.15 10 DeMar DeRozan

TOR 24.73