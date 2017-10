Lonzo Ball roza el triple-doble; Ricky de récord y Celtics y GSW se estrenan

Resultados via AS

LONZO BALL ROZA EL TRIPLE-DOBLE Y LOS LAKERS VENCEN: Tras el amargo debut del mayor de los Ball, esta vez sí, brilló. Y lo hizo con luz propia. El de California se quedó a una asistencia de firmar su primer triple-doble de la carrera, y con 29 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, fue clave para derrotar a unos Suns, que tuvieron balón para empatar el partido. Ingram ayudo con 25 puntos, y en los locales, Bledsoe con 28 puntos y Booker con 25, fueron los mejores de su equipo.

LEBRON JAMES SIGUE SIENDO EL REY: Pese a la magnifica actuación de “Greek the freak” (34 pts, 8 rb y 8 as), los Cavs de Lebron (24 pts, 5 rb y 8 as) se impusieron en el Bradley Center, demostrando quién sigue siendo el “Rey”. Kyle Korver, con 17 puntos y 5 triples, cuajó su mejor partido como Cavalier, y fue decisivo en el tercer cuarto para abrir brecha en el marcador. Lo peor para los visitantes fue la lesión de su base Derrick Rose, que se marchó con un esguince de tobillo, y que en palabras de su propio entrenador Tyron Lue, “no pinta bien”.

KEVIN DURANT IMPONE SU LEY: Not in my house. Eso debió pensar un“Durantula” que puso siete tapones en la noche de ayer, y que guiados por los “Splash Brothers” (se combinaron para 59 puntos), los de Steve Kerr lograron dar la vuelta a una desventaja de 15 puntos en la primera parte. De este modo, los de la bahía cosecharon su primer triunfo de la temporada. La pareja Anthony Davis y DeMarcus Cousins, sumaron 70 puntos entre los dos, aunque una vez más, no sirvió para llevarse la victoria.

RICKY BRILLA EN SU VUELTA A CASA: El del Masnou, que ayer volvía por primera vez a la que había sido su casa desde que ingresó en la NBA, firmó un gran partido, logrando su primer doble-doble de la temporada con 19 puntos y 10 asistencias. Aunque de nada sirvió, ya que los “nuevos” Wolves, se alzaron con la victoria por primera vez esta temporada. Con 21 puntos, Andrew Wiggins fue el máximo anotador del encuentro, aunque fue Jamal Crawford quien decidió el partido con 17 puntos en el último periodo.

LOS CELTICS SUMAN SU PRIMER TRIUNFO PESE A SIMMONS: Tras fallar ante Cavs y Bucks, los de Massachusetts lograron llevarse la victoria del Wells Fargo Center, líderados por Irving y Horford. En los locales, Ben Simmons volvió a ser su mejor hombre, e hizo historia al convertirse en el primer debutante en la NBA que firma dos dobles-dobles en sus dos primeros partidos, vistiendo la elástica de los Sixers.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) 0 pts Serge Ibaka (Raptors) No jugó Ricky Rubio (Jazz) 19 pts, 5 reb, 10 asis Álex Abrines (Thunder) No jugó Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó MVP DE LA NOCHE: LONZO BALL El de California rozó el triple-doble en su segundo partido como NBA. Tras su amargo debut, en el que se encontró a un extra motivado Patrick Beverley enfrente, el "2" de los Lakers ha demostrado esta noche que ha venido para quedarse. Anotó, reboteó e hizo lo que mejor se le da, asistir. 29 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias que sirvieron para llevarse el primer triunfo de la temporada. Video of Lonzo Ball Completes A Near Triple Double in Lakers Win | 29 Points, 11 Rebounds, 9 Assists

LOS DATOS DE LA NOCHE (ESPN) Ricky Rubio se convirtió en el primer jugador desde John Stockton (2002), en dar 10 o más asistencias en los dos primeros partidos con la camiseta de los Jazz.

(ESPN) Ben Simmons firma su segundo doble-doble y se convierte en el primer debutante en la NBA que lo hace con la camiseta de los Sixers en los dos primeros partidos de la temporada.

1 Cleveland 2 0 2 Washington 2 0 3 Toronto 1 0 4 Indiana 1 1 5 Detroit 1 1 6 Charlotte 1 1 7 Brooklyn 1 1 8 Milwaukee 1 1 9 Orlando 1 1 10 Atlanta 1 1 11 Boston 1 2 12 New York 0 1 13 Miami 0 1 14 Philadelphia 0 2 15 Chicago 0 1

1 San Antonio 1 0 2 Houston 2 0 3 Portland 2 0 4 Oklahoma City 1 0 5 L.A. Clippers 1 0 6 Memphis 1 0 7 Minnesota 1 1 8 Sacramento 1 1 9 Utah 1 1 10 Golden State 0 1 11 Denver 0 1 12 New Orleans 0 1 13 L.A. Lakers 0 1 14 Phoenix 0 1 15 Dallas 0 2

