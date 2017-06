Los agentes libres más destacados del mercado NBA

Se podría alterar el equilibrio de poder de la NBA

Podríamos ver nuevos aspirantes al anillo, como los Rockets

El día 1 de julio se abre de nuevo el mercado NBA. Ese día pueden anunciarse los destinos de los jugadores que han terminado su contrato el 30 de junio. Como todos los años, hay una serie de agentes libres de gran talento que pueden decidir cambiar de equipo (caso de Chris Paul), de modo que se modificaría el equilibrio de poder que ha reinado en la NBA en estos últimos años. Los principales agentes libres son estos.

Blake Griffin (Los Angeles Clippers)

Tras la salida de Chris Paul, su socio en estos últimos años puede hacer lo mismo. Da la sensación de que, a pesar de sus buenos números, el impacto de Griffin en las últimas temporadas no ha sido el esperado. Una salida del ala-pívot de 28 años se puede dar a un equipo al que le haga falta un salto de calidad, como los Boston Celtics, que pueden ser uno de los grandes animadores del mercado.

Video of Blake Griffin's Top 28 Career Dunks

Gordon Hayward (Utah Jazz)

El jugador de los Jazz tiene una opción de jugador para la temporada que viene por 16,7 millones de dólares, que seguramente rechazará. El alero ha sido All-Star esta temporada, con lo que su cotización ha subido como la espuma. Parece que solo hay dos equipos con opciones de hacerse con sus servicios. Los Utah Jazz tienen margen salarial para ofrecerle el máximo y que Hayward siga siendo la referencia de un equipo en trayectoria ascendente. Por otro lado, es muy probable que los Celtics le hagan una oferta que será muy difícil de rechazar, ya que en Massachusetts está el entrenador que le dirigió en la NCAA y es un proyecto que, con su incorporación, puede estar varios años entre los aspirantes al anillo.

Paul Millsap (Atlanta Hawks)

Millsap es el jugador de esta agencia libre con mayores posibilidades de cambiar de equipo. Pieza estelar en aquellos Hawks de hace dos temporadas, que ganaron 60 partidos, ha tenido que presenciar cómo se han ido de Georgia todos sus compañeros de aquella temporada. Además, el traspaso de Howard parece que deja claro que el nuevo general manager de los Hawks, Traves Schlenk, quiere iniciar un periodo de reconstrucción. Millsap puede dar un grandísimo salto de calidad en el equipo en el que recale y estamos seguros de que a sus 32 años querrá firmar su último gran contrato.

Serge Ibaka y Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Toronto se enfrenta a un dilema este verano. Con el equipo que han formado en estos años, ha quedado claro que es insuficiente para competir con los Cavs. Sin embargo, si dejan marchar a Ibaka y Lowry podrían iniciar un largo periodo de reconstrucción en una franquicia históricamente poco atractiva para los agentes libres. Con este panorama, es probable que ofrezcan grandes contratos a sus agentes libres, con lo que se quedarán sin ningún tipo de margen de maniobra para futuros traspasos. Por su parte, los jugadores podrían buscar acomodo en franquicias menos consolidadas, pero con unas perspectivas de futuro mayores a medio plazo.

Jrue Holiday (New Orleans Pelicans)

Las lesiones han frenado una prometedora carrera, que fue recompensada con un All-Star en el año 2013. Aun así, Holiday es una garantía para el puesto de base titular de cualquier equipo NBA y por esa razón es probable que reciba ofertas interesantes. Con Davis y Cousins en Nueva Orleans, es probable que se quede, pero equipos como Knicks, Bucks, Wolves o Mavs andarán al acecho.

Jeff Teague (Indiana Pacers)

El caso de Teague es similar al de Holiday. Ha tenido un año por debajo de lo esperado en los Pacers y no será la primera opción de las franquicias que quieran fichar en la posición de base. Con los Pacers en plena desmantelación, Teague puede ser una opción interesante para muchos equipos de la liga.

Danilo Gallinari (Denver Nuggets)

Gallinari quiere buscar un gran contrato a sus 28 años. En sus años en Denver ha tenido un buen rendimiento, pero todos los años se ha perdido un buen número de partidos debido a las lesiones. No parece probable que salga de Colorado, un equipo en ascensión que tendrá que atar a los principales complementos de Jokic, la gran estrella.

George Hill (Utah Jazz)

Hill no es uno de los mejores bases de la liga, de hecho, le podríamos calificar como uno de los peores bases titulares en el bote y la creación. Sin embargo, su perfil de 3&D le hace ser un jugador muy anhelado en la NBA actual. Ha encajado bien en Salt Lake City y los Jazz harán lo posible por mantenerle, pero si Hayward decide salir de Utah, Hill puede ser el siguiente. Los Spurs, donde ya militó, podrían ser una opción.

JJ Redick (Los Angeles Clippers)

Muchos equipos estarían encantados de fichar a este veterano tirador que ofrece mucha fiabilidad desde el perímetro. Tras la salida de Paul, Redick podría plantearse su marcha y habría un buen número de equipos necesitados de tiradores donde le harían un hueco.

Pau Gasol (San Antonio Spurs)

Hace unos días informábamos de la decisión que había tomado el pívot de Sant Boi: se salía de su contrato. Es probable que llegar a un acuerdo con los Spurs para firmar un contrato de más años con un menor salario anual, para así facilitar la llegada de algún agente libre de renombre. Sería extraño que Gasol firmara con otro equipo.

Stephen Curry, Kevin Durant, André Iguodala y Shaun Livingston (Warriors)

Dejamos para el final al equipo de moda, el que ha ganado el último anillo juntando un gran grupo de estrellas. Pero lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y ahí es donde los Warriors tienen más problemas. Stephen Curry ha sido el mejor contrato de la liga durante las últimas 4 temporadas y querrá obtener un gran salario, que puede ser superior a los 30 millones por temporada. Durant ha afirmado que podría aceptar un sueldo más bajo que el máximo, pero es difícil pensar que será inferior a los 25 millones. Con este panorama, los Warriors no podrán ofrecer un sueldo a Iguoadala y Livingston acorde a su rendimiento, con lo que podrían salir, debilitando así la segunda unidad de los campeones.

Video of Full Highlights of Stephen Curry & Kevin Durant's Superstar Nights In Game 5