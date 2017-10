Los Angeles Clippers 2017/18: Año I sin Chris Paul

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Año de la marmota en Los Angeles. Otra vez cayendo en primera ronda y con Blake Griffin lesionado en playoffs. Parece que el gafismo siempre persiga a unos Clippers que veían como el proyecto se estaba agotando y el mayor logro en los seis años que ha durado ha sido una segunda ronda de postemporada. Y siempre por circunstancias algo extrañas: pájaras cuando iban 3-1, lesiones (muchas), problemas de racismo con el antiguo propietario. La temporada no demostró nada nuevo, pero sí confirmó varias cosas que ya se sabían: Chris Paul es muy bueno (miren sus playoffs contra los Jazz), Griffin también pero es de cristal y 'Doc' Rivers no sirve para entrenar a este equipo. Todo esto con el peligro que sus dos estrellas salieran al mercado y dejaran L.A. Las farmacias de Los Ángeles ya preparaban ansiolíticos, antidepresivos y calmantes.

Futuro - 2017/18. Y el verano no empezó bien para la franquicia de Steve Ballmer. Chris Paul se iba a Houston para formar dupla con James Harden y parecía dejar a los Clippers en paños menores augurando una temporada de derrotas y tanking. Sin embargo, Paul no hizo uso de su player option y aguantó el año de contrato que le quedaba para que los Clippers se pudieran llevar algo de Houston por traspaso y no irse a cambio de nada. Patrick Beverley, Lou Williams, Harrell, Dekker… No son Chris Paul, pero no dejaba completamente cojos a los angelinos. La posterior renovación de Blake Griffin (173 millones por 5 años) daba aire a un Ballmer que, al menos, podía mantener algo del proyecto. Días después llegaron puntos exteriores con Gallinari y magia en el puesto de base de la mano de Milos Teodosic. Lo que pintaba a ser un equipo de tanking a principios de verano, ha acabado siendo un conjunto que puede luchar para entrar en playoffs y que le va a dar más de un susto a alguno. Lob City no ha muerto, ha evolucionado, y si no que miren los partidos de pretemporada con Milos haciendo magia.

Video of LA Clippers' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Blake Griffin. De la salud de Blake Griffin dependerá todo esto. Sabido es por todos que Griffin es uno de los jugadores más completos de la liga, pero su tendencia a lesionarse y a sufrir problemas físicos ha menguado su capacidad y la de los Clippers de poder alcanzar cotas más altas. Del Griffin agresivo al aro y que continuaba cual martillo pilón queda poco ya, ahora es un point-forward con dominio de la media distancia y con tendencia a abrirse tras bloqueo para buscar el tiro o el pase al compañero abierto. Menos espectacular en cuanto a potencia y mates (pocos jugadores más explosivos que en sus primeros años en la liga), pero más jugador de baloncesto. Blake optó por el dinero y la que ha sido su casa desde que llegó a la liga; quiere hacerse grande en L.A.

Atentos a...

Danilo Gallinari . Los Clippers firmaron a uno de los agentes libres más cotizados. En Los Ángeles pasarán a comer algo más de pasta y pizza italiana con el fichaje de Danilo Gallinari. Puntos, triples, clase y capacidad para sumar un poco en todas partes. 'Gallo' viene a aportar puntos en una posición que hasta ahora los Clippers no manejaban con puntos. Los últimos aleros que han pasado por los Clippers han sido de un perfil algo más defensivo y menos anotador: Mbah a Moute, Matt Barnes… Algo nuevo aterriza en la ciudad de Hollywood.

DeAndre Jordan. Ya sea por sus mates, sus alley-oops o su capacidad reboteadora, DeAndre Jordan es un jugador a seguir. Más clave de lo que algunos puedan pensar pese a su nula capacidad técnica. Excelente en las continuaciones y poniendo bloqueos para tiradores, Jordan siempre ha favorecido a sus compañeros. La zona defensiva es cosa suya y los highlights del partido, también.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Milos Teodosic 4 Escolta Patrick Beverley 21 Alero Danilo Gallinari 8 Ala-pívot Blake Griffin 32 Pívot DeAndre Jordan 6

Plantilla

(Al cierre de la edición: 12/10/2017)

