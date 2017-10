Los Angeles Lakers 2017/18: comienza la 'era Ball'

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Desembarcó Luke Walton en Hollywood, y su mera llegada junto a la expectación generada por ver al tridente Russell-Ingram-Randle llevaron a un equívoco en Los Ángeles, donde pensaron que tenían mimbres para luchar por el playoffs; nada más lejos de la realidad, comenzaron jugando a ritmos altos y dominando ciertos aspectos del juego, pero el batacazo fue grande. Ingram necesitaba adaptación, y los 'Baby Lakers' aún necesitaban crecer. Acabaron con una temporada para olvidar y con muchas papeletas de conseguir algo importante en la lotería del draft.

Presente - 2017/18. Ha habido muchos cambios en los Lakers, llegaron 'Magic' y Rob Pelinka para tomar decisiones en los despachos, y se eligió a Lonzo Ball con el número 2 del Draft 2017. Además, se ha conseguido colocar el contrato de Mozgov sacrificando a un D'Angelo Russell que no terminó de ser el líder que se esperaba. Han llegado Brook Lopez y Kentavious Caldwell-Pope, y se espera un impacto real (esta vez sí) de Brandon Ingram. Hay mimbres para dar guerra y demostrar que el proyecto crece.

Video of Los Angeles Lakers' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Lonzo Ball. Es imposible escapar de la atención que genera el nuevo jugador de la franquicia angelina. Es un jugador especial, de esos que solo con verlos calentar son capaces de transmitirte sensaciones positivas. Lonzo es uno de esos magos del balón, capaces de saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Posee unas habilidades técnicas y tácticas realmente sorprendentes, y es cierto que desembarca en la posición más caníbal para los novatos, pero tendrá que demostrar que el hype que ha generado tiene una justificación.

Atentos a…

Brandon Ingram. El espigado alero angelino dejó muy fríos a todos la pasada campaña, pero Luke Walton lo tenía muy claro con él, lejos de ser un mero ejecutor quería darle un mayor protagonismo, Brandon ha tenido que trabajar muy duro lejos de los focos, pero este año tiene que dar un paso al frente.

Julius Randle. Llega la tercera campaña de Randle en la mejor liga del planeta, y de continuar dando pasos adelante en su progresión la cosa promete mucho. Es un ala-pívot con una movilidad espectacular, que además posee una habilidad de pase que le convertirá en un hombre importante para la idea de juego de Luke Walton. Sabemos que ha trabajado mucho y muy duro este verano, su impacto con un físico fortalecido puede marcar diferencias.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Lonzo Ball 2 Escolta Kentavious Caldwell-Pope 1 Alero Brandon Ingram 14 Ala-pívot Julius Randle 30 Pívot Brook Lopez 11

Plantilla

(Al cierre de la edición: 14/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES