Los Celtics siguen imparables; Dragic, regreso triunfal a Phoenix; Warriors no fallan

SIGUE LA IMPARABLE RACHA CELTIC Y ya van diez triunfos consecutivos para los Celtics tras imponerse a los Lakers en un partido que arrancaron con rentas de hasta 20 tantos al comienzo del segundo periodo. El equipo angelino remontaba y apretaba el partido pero un desacertado último periodo dio al traste con sus opciones de acabar con la racha triunfal de Boston.

Video of Kyrie Irving (19/6/5) Propels Celtics to Victory vs. Lakers | November 8, 2017

Baynes (21p, 8r) igualaba su marca personal e Irving (19p, 6r) seguía en buena línea liderando al equipo. Ingram (18p, 7r) y Clarkson (18p, 5r)fueron los más destacados de unos Lakers en los que Lonzo Ball (recibido entre pitos de las gradas) (9p, 6a) sigue con su desacierto en el juego siendo uno de los jugadores con peores porcentajes de tiro de la liga.

Aron Baynes scores a career-high 21 PTS in the @celtics ' 10th consecutive win! #Celtics pic.twitter.com/pcwtQiILTA

SIN PORZINGIS ACABÓ LA RACHA DE LOS KNICKS Los Magic se impusieron a New York Knicks y acabaron con la racha triunfal del conjunto neoyorquino que ya se elevaba a seis triunfos en los últimos siete partidos. Con la baja de Porzingis debido a una lesión de tobillo, la amenaza de los Knicks fue Hardaway Jr. (26p, 11r) La pareja Vucevic (24p, 5r) - Fournier (23p, 5a) fue clave en el triunfo de unos Magic en los que Simmons (16p) anotaba 11 puntos seguidos en el último periodo para decantar el triunfo. Willy Hernangómez dispuso de ocho minutos en cancha en los que sumó 8 tantos y 3 rebotes.

Video of Aaron Gordon, Nikola Vucevic, and Evan Fournier Combine for 68 Points vs. Knicks | November 8, 2017

THOMPSON Y CURRY SE SUMAN PARA DAR UN NUEVO TRIUNFO A WARRIORS Quinto triunfo consecutivo para los Warriors tras imponerse a Minnesota en un partido que se decidía en la segunda mitad. Con Kevin Durant de baja por lesión en su muslo izquierdo fueron Thompson (28p, 5r) y Curry (22p, 8r) los que lideraron la aportación ofensiva del equipo sumando 50 tantos entre ambos. Wiggins (17p, 6r) y Towns (16p, 12r) fueron los mejores de unos Timberwolves que pusieron fin a su racha de triunfos.

Video of Stephen Curry and Klay Thompson Score 50 Points in Win vs. T-Wolves | November 8, 2017

DRAGIC, REGRESO TRIUNFAL A PHOENIX El jugador esloveno regresaba a la cancha del que fuera su equipo para firmar su mejor marca anotadora del año con 29 tantos para liderar el triunfo de los Heat. Dominio de inicio a fin de unos Heat que anotaron 12 triples y que dejan a los Suns con cuatro derrotas seguidas. El contrapunto anotador de los Suns lo puso un gran Booker (30p, 6a), que llegaba a acercar a su equipo en el marcador pero su buena actuación no pudo evitar una nueva derrota de Phoenix.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) Su equipo no jugó José Manuel Calderón (Cavs) Su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) Su equipo no jugó Ricky Rubio (Jazz) Su equipo no jugó Álex Abrines (Thunder) Su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) 8 pts, 3 reb Pau Gasol (Spurs) Su equipo no jugó Nikola Mirotic (Bulls) Lesionado Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó - Lesionado

MVP DE LA NOCHE: GORAN DRAGIC (MIAMI HEAT)

El base esloveno firmó su mejor marca de la temporada firmando 29 tantos, 9 rebotes y 4 asistencias en el triunfo de los Heat en Phoenix.

Video of Goran Dragic (29 Points) and Devin Booker (30 Points) Lead Their Teams in Phoenix | November 8, 2017