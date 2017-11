Los Celtics suman 14 seguidas tras vencer a los Warriors; Harden destroza a los Suns

Los Celtics remontan 17 puntos ante los campeones para sumar la 14ª victoria seguida.

Los Rockets se divierten a costa de unos Suns desaparecidos en defensa: 90 puntos al descanso con un Harden descomunal.

LAS CLAVES DE LA NOCHE NBA

BOSTON Y GOLDEN STATE, VENCE LA DEFENSA. Primera vez que los Warriors se quedan sin anotar 90 puntos este curso, primera vez que bajan de 97 de hecho. La mejor defensa de la liga pudo contener a Curry (3/14, 9 puntos) y Klay Thompson (5/18, 13 puntos). Solo Kevin Durant brilló, de forma imparable, con 24 puntos (9/18 en tiros). 12 de las 15 pérdidas de los Warriors llegaron de las manos del big-4 que en el tercer cuarto llegó a recibir un 19-0 de parcial para pasar de ganar por +17 (49-66) a perder 68-66 con una canasta de Tatum.

Corazón y alma para vencer a los Warriors. Los Celtics suman 14 victorias consecutivas. #JuernesNBA #dormiresdecobardes pic.twitter.com/ZUPKa1ufe3 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) November 17, 2017

LOS TIROS LIBRES DECISIVOS. 38 lanzaron los Celtics, el doble que el conjunto de Kerr. Anotando, además, 33 de ellos. Tatum 8/9, Kyrie 7/8, Jaylen Brown 5/6 y Horford convirtiendo los 4 que lanzó. Anotaron los 12 del último cuarto, por 3 que falló Golden State (2 Caspi, 1 Green) en el tiempo decisivo. Y si encima, con el marcador igualado, aparece Kyrie Irving para sumar 11 puntos en el último periodo, el partido se vuelve una utopía para los de Steve Kerr, que veían como

JAYLEN BROWN, EXCELENCIA EN EL LUTO. La pasada madrugada fallecía el mejor amigo del guard de los Celtics y hasta dos horas antes del partido, no se confirmó si Brown jugaría o no. Finalmente lo hizo, y fue el mejor del encuentro con 22 puntos (7/18 FG, 3/8 triples), 6 rebotes y 2 tapones, además de una demostración de fuerza y entrega, algo que enamora al TD Garden. Líder en tiros punteados y en puntos tras robo: defensa y correr, escuela Auerbach. A su lado, un Marcus Smart que firmó un horrible 0/7 en tiros pero que arruinó el juego de los Warriors: con Smart en pista, Golden State anotó 71.4 puntos por 100 posesiones. La cifra, hasta hoy, era de 117.1. La ha bajado 45.7 puntos.

A HARDEN LE BASTA UNA PARTE. 90 puntos anotaron los Rockets en la primera parte. NOVENTA. 45 en cada cuarto. Tercer equipo en la historia en irse a 90 al descanso. 62 metieron los Suns, una anotación muy buena si no hubiera sido por la ausencia de la defensa. Para entonces, Harden ya firmaba 33 puntos (5/5 en triples) y 4 asistencias. A un lado Ryan Anderson, al otro Eric Gordon (5/11 triples entre ambos al descanso) y con Chris Paul repartiendo juego. Los Suns mareados hasta la perdición pese a Troy Daniels en una primera parte que pasó directamente a los anales de la NBA.

Video of Houston Rockets Score 90 Points in the 1st Half! | November 16, 2017

LO INTENTÓ PHOENIX EN VANO. Salió en tromba el equipo de Arizona, logró bajar a 20 puntos la diferencia con el Devin Booker más asistente (tercera vez que supera las 10 asistencias en la NBA, primera vez que lo hace consiguiendo +20 puntos), pero Chris Paul evitó males mayores: parcial de 30-26 para sentenciar en el tercer cuarto y a descansar el último periodo. Debutó Monroe [que no jugaba desde el 26 de octubre] con los Suns con un doble-doble, uno de los cinco locales que se fue a dobles figuras. Los Rockets vencen, convencen, se divierte y ya son líderes en solitario del Oeste.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) Su equipo no jugó José Manuel Calderón (Cavs) Su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) Su equipo no jugó Ricky Rubio (Jazz) Su equipo no jugó Álex Abrines (Thunder) Su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) Su equipo no jugó Pau Gasol (Spurs) Su equipo no jugó Nikola Mirotic (Bulls) Su equipo no jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) Su equipo no jugó

MVP DE LA NOCHE: JAMES HARDEN

Tuvimos el mejor partido de la temporada, pero brilló la defensa: Jaylen fue el mejor, KD el máximo anotador... pero ninguno se acerca a los números de Harden. Imposible. Al descanso iban 33 puntos y 5 triples sin fallo. Acabó, más relajado en la segunda parte, con una descomunal exhibición de repertorio: 48 puntos con 6/11 en triples y otro 6/11 en tiros de dos, además de un inmaculado 18/18 en tiros libres, 7 asistencias, 2 rebotes y 2 robos de balón. Más líder anotador de la liga y cuando se cumple un mes de competición, principal candidato al MVP.

Video of Harden Drops 48 Points and Leads the Rockets to Victory | November 16, 2017

LOS DATOS DE LA NOCHE

[ESPN Stats] Los Celtics con las 14 victorias consecutivas, igualan su racha de 2010, cinco meses después de ser campeones de la NBA por última vez.

Los Celtics con las 14 victorias consecutivas, igualan su racha de 2010, cinco meses después de ser campeones de la NBA por última vez. [ESPN Stats] Cuartos de +45 puntos esta temporada: Houston Rockets 2 (los dos de ayer); resto de la NBA: 1

Cuartos de +45 puntos esta temporada: Houston Rockets 2 (los dos de ayer); resto de la NBA: 1 [ESPN Stats] Más puntos en una primera parte en la era del reloj de posesión: Suns 1991, 107; Houston Rockets 2017 y Nuggets 1991, 90.

CLASIFICACIONES

Este

1 Boston 14 2 2 Detroit 10 4 3 Washington 9 5 4 Toronto 9 5 5 Philadelphia 8 6 6 New York 8 6 7 Milwaukee 8 6 8 Orlando 8 7 9 Cleveland 8 7 10 Indiana 7 8 11 Miami 6 8 12 Charlotte 5 8 13 Brooklyn 5 9 14 Atlanta 3 12 15 Chicago 2 10

Oeste

1 Houston 12 4 2 Golden State 11 4 3 Minnesota 9 5 4 San Antonio 8 6 5 Portland 8 6 6 Denver 8 6 7 New Orleans 8 7 8 Memphis 7 7 9 Oklahoma 7 7 10 Utah 6 9 11 LA Lakers 6 9 12 LA Clippers 5 8 13 Phoenix 5 11 14 Sacramento 3 11 15 Dallas 2 13

NBA, 16/11/17

Puntos

1 James Harden

HOY 30.7 2 Giannis Antetokounmpo

MIL 30.6 3 Kristaps Porzingis

NY 28.9 4 LeBron James

CLE 28.3 5 DeMarcus Cousins

NO 28.0 6 Anthony Davis

NO 25.6 7 Stephen Curry

GSW 25.2 8 DeMar DeRozan

TOR 24.9 9 Kevin Durant

GSW 24.8 10 Damian Lillard

POR 24.4