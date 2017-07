Los Sixers dejan el tanking y los Warriors renuevan a su banquillo, Ibaka sigue en Toronto

Segundo día de movimientos oficiales en el mercado veraniego de la NBA, en el que los Sixers han querido demostrar que dejan atrás los oscuros años del tanking y su deseo es rodear a sus jóvenes estrellas de veteranos que puedan tapar sus carencias. Necesitaban un tirador y han acabado convenciendo a JJ Redick, que firma por 1 año y 23 millones. Además, dados los precedentes que han aquejado a su juego interior en forma de lesiones, han querido buscar a un veterano suplente, que pueda ser su recambio en caso de se pierdan partidos. El elegido ha sido Amir Johnson, que cobrará 11 millones en un año de contrato.

Los Warriors se han rascado el bolsillo y han renovado a sus suplentes. El acuerdo más costoso es el que ha firmado André Iguodala, que renueva por los campeones por 3 años y 48 millones. Shaun Livingston también seguirá otros tres años en la Bahía a cambio de 24 millones, mientras que David West firmó por un año y el mínimo de veterano, 2,3 millones.

Otro equipo que no ha escatimado en gastos han sido los Pelicans, que renuevan a su base titular Jrue Holiday por 5 años y 126 millones. Costoso acuerdo con un jugador que se ha perdido muchos partidos en las últimas temporadas debido a diversas lesiones. Otra renovación millonaria ha sido la de Serge Ibaka, que renueva con los Raptors por 65 millones y 3 años. El hispano-congoleño seguirá siendo el compañero de Valanciunas por una generosa cantidad.

El resto de movimientos del día han sido de jugadores secundarios. El australiano Joe Ingles renueva con los Jazz por 52 millones y 4 años. Michael Carter-Williams ha firmado con los Hornets por 1 año y 2,7 millones. Taj Gibson jugará en Minnesota por 2 años y 28 millones. Jodie Meeks lo hará en Washington los dos próximos años por 7 millones. Langston Galloway firma con los Pistons por 21 millones y 3 años y los Rockets firman a PJ Tucker por 32 millones y 4 años y al pívot chino Zhou Qi por una cantidad y una duración que no se han hecho públicas.

Quedan muchos agentes libres por firmar y los rumores se han disparado en torno a ellos. Royce Young, de ESPN, afirmó que los Thunder están cerca de firmar a Rudy Gay. Es muy probable que Paul Millsap abandone Atlanta y su destino podría ser Denver, según Adrian Wojnarowski. Otto Porter es otro jugador muy deseado y según David Aldridge, de nba.com, los Kings y los Nets están pensando en ofrecerle un contrato muy elevado. Recordemos que es agente libre restringido, con lo que los Wizards podrían igualar la oferta.

A pesar de conseguir el fichaje del deseado Chris Paul, los Rockets no cejan en su empeño de reforzar el equipo lo máximo posible. Según Adrian Wojnarowski, están negociando con los Cavs para conseguir hacerse con los servicios de Iman Shumpert. Los Cavs desean traspasarle para acometer, con un mayor margen salarial, la renovación de Kyle Korver.

Quedan más agentes libres importantes con su futuro sin resolver, como Gordon Hayward, Kevin Durant, Serge Ibaka, Kyle Lowry, Danilo Gallinari, Pau Gasol o George Hill. Es probable que en estos días decidan los equipos en los que jueguen la temporada que viene.

