Los Warriors barren a los Spurs y ya están en la Final. ¿Último partido de Ginobili?

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Pau Gasol (Spurs) 14 puntos, 9 rebotes

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 22, 2017

LA CRÓNICA SAN ANTONIO SPURS 115 - 129 GOLDEN STATE WARRIORS (0-4) Sin Kawhi, aún de baja por su esguince de tobillo, los Warriors han barrido a los Spurs (4-0) y se meten en su tercera Final consecutiva, donde ya esperan rival -muy probablemente los Cleveland Cavaliers- para reeditar las dos últimas finales. Muy superiores los de la Bahía durante todos los Playoffs (12-0 de récord) y solo un susto en el primer partido de esta serie cuando los Spurs les arrasaron hasta la lesión de Leonard. Golden State rompió el partido en el primer cuarto. El 19-31 al final de los primeros 12 minutos les sirvió para tener una cómoda ventaja que poder gestionar durante todo el partido y lo cierto es que los Spurs ni siquiera llegaron a igualar el resultado a partir de ahí. Siempre a remolque del ritmo que marcaban Curry (36p, 5r y 6a) y Durant (29p con un 10/13 en tiros y 12r). Steph, por su parte, superó a Kobe en triples anotados en Playoffs. El segundo cuarto de los Warriors fue demoledor (14/19 en tiros para un 74% de acierto). Poco se puede hacer ante eso. Video of Stephen Curry Passes Kobe Bryant On All-Time Playoff 3-Point List | May 22, 2017 En los locales, Manu Ginóbili, quien salió de titular en el que puede haber sido su último partido, lo intentaba junto a los triples de Patty Mills; pero no conseguían reducir la diferencia. Pau despide su primer año en San Antonio firmando 14 puntos y 9 rebotes, pero con sensación agridulce tras ser barrido en Playoffs. Discreto encuentro una vez más de LaMarcus Aldridge y es que su irregularidad y su poco acierto han quedado a la vista de todos. Muy lejos de su nivel de Portland. Al descanso la diferencia era de 14 puntos y en tramos del tercero se llegó a ventajas de hasta 20 puntos. Nada pudieron hacer los hombres de Gregg Popovich que despiden así el año I sin Tim Duncan. Eso sí, como siempre, detalle de Popovich al sustituir a Manu a falta de 2 minutos para que se llevara la ¿última? ovación del AT&T. Ovation for Manu Ginobli pic.twitter.com/ho3T16l4i7 — CJ Fogler (@cjzero) May 23, 2017 Esta victoria les da más de una semana de descanso hasta que empiecen las Finales, programadas para el 1 Junio. Esta victoria les da más de una semana de descanso hasta que empiecen las Finales, programadas para el 1 Junio. Y ahora que se ha acabado uno no puede evitar hacerse dos preguntas: ¿Qué hubiera pasado con Kawhi Leonard? Muy probablemente esta eliminatoria marcará a un Kawhi que tiene esta serie grabada en la memoria. Mirando desde fuera como sus compañeros y su equipo perdían sin él. Y dos: ¿Hemos visto el último partido del gran Manu Ginóbili en la NBA? Por el bien del baloncesto, esperemos que no.ino EL MVP: KEVIN DURANT Y STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS) Video of Curry and Durant Lead Warriors to NBA Finals | May 22, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE

- Primera vez en la historia que un equipo llega 12-0 a las Finales.

- Los Warriors han anotado 498 en esta serie. Empatan con los Sixesr del 78 como equipo que más puntos ha anotado en un barrido.

- Los Warriors han ganado los partidos de Playoffs por una media de 16.1 puntos, la mejor marca de siempre para un equipo que va a jugar las Finales.

Datos vía ESPN.