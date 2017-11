Los Warriors vuelven a ser los Warriros; Marc brilla con victoria frente a Clippers

Resultados via AS

LA NOCHE NBA EN 4 CLAVES

MARC GASOL BRILLA EN LA VICTORIA DE LOS GRIZZLIES SOBRE LOS CLIPPERS: Los de Tennesse son uno de los equipos más sólidos de la NBA y así lo demostraron una noche más, tras imponerse a Los Angeles Clippers. Un partido bastante igualado, donde los puntos desde el banquillo fueron decisivos. Además de Mike Conley (22 pts) y un brillante Marc Gasol, que se fue hasta los 21 puntos y 6 rebotes, Tyreke Evans (20 pts) lideró a la segunda unidad que acabó firmando 55 puntos. En el bando local, Blake Griffin volvió a ser el mejor una noche más y firmó un doble-doble de 30 puntos y 11 rebotes, mientras que el aguerrido Patrick Beverley acabó con 23 puntos y 7 rebotes.

LOS WARRIORS EMPIEZAN A SER LOS WARRIORS: parece que los de Oakland, que habían empezado la liga algo irregulares, están recuperando sensaciones. Tras la victoria de anoche en el Pepsi Center, donde su “Big Four” acabó con un 15/28 en triples y con 77 puntos, sumaron su tercer triunfo de manera consecutiva. En todos ellos, los de Steve Kerr arrollaron al rival. Frente a los Clippers acabaron 28 arriba, aventajaron en 20 puntos a los Spurs y esta noche fueron 19 los tantos que separaron en el marcador a los GSW y a los Nuggets. Kevin Durant fue el mejor por parte de los visitantes con 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, mientras que Will Barton, con 21 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, lideró a unos Nuggets, donde ninguno de sus titulares pasó de los 10 puntos.

DAVIS Y COUSINS GUÍAN EL TRIUNFO DE LOS PELICANS: Los de New Orleans necesitaron del tiempo extra, para romper una racha que duraba ya seis partidos consecutivos de Regular Season sin ganar a los Bulls. En un partido bastante pobre, donde ambos equipos llegaban en back-to-back, la pareja formada por Anthony Davis (27 pts y 16 rb) y DeMarcus Cousins (25 pts y 11 rb) se combinaron para anotar 52 puntos y colocarse así con un balance de 5-5. Por su parte en los Bulls, Justin Holiday, con 18 puntos, fue el máximo anotador del equipo. Valentine aportó 16 puntos y 6 rebotes, mientras que el rookie Lauri Markkanen, que sigue a gran nivel, anotó 14 puntos y capturó 7 rebotes.

MAVS Y KINGS SIGUEN SIN LEVANTAR CABEZA: los de Dallas cayeron frente a unos Wolves liderados por Karl-Antonhy Towns (31 pts y 12 rb), y que con la victoria de ayer encadenan cuatro victorias de manera consecutiva, mientras que los de la capital de California, fueron derrotados por unos Pistons, que marchan segundos en la Conferencia Este y donde Avery Bradley fue el máximo anotador del partido con 24 puntos. Ambos equipos son últimos y penúltimos respectivamente y tan solo suman dos victorias entre las dos franquicias.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) 21 pts y 6 rb José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) No jugó Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) No jugó Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó MVP DE LA NOCHE: KARL-ANTHONY TOWNS El jugador de origen dominicano, pudo resarcirse de la mala actuación del pasado miércoles, donde registró la peor marca de su carrera, al anotar tan solo 2 puntos frente a los Pelicans. Esta ves se fue hasta los 31 puntos y además capturó 12 rebotes, anotando 7 puntos en un parcial de 13-0 al final del tercer cuarto, y que sirvió a los Wolves para despegarse en el marcador (+25). LOS DATOS DE LA NOCHE (ESPN) Stephen Curry ha conseguido un +44 en la estadística de plus-minus, la más alta de su carrera.

(ESPN) Anthony Davis suma ya siete partidos esta temporada, firmando al menos 25 puntos y 10 rebotes.

(ESPN) Los Pistons van con un balance de 7-3 por primera vez desde la temporada 2008/09.

TOP-10 DE LA NOCHE

Este

1 Boston 7 2 2 Detroit 7 3 3 Orlando 6 3 4 Toronto 5 3 5 Philadelphia 5 4 6 Charlotte 5 4 7 Indiana 5 4 8 Washington 4 4 9 New York 4 4 10 Cleveland 4 5 11 Milwaukee 4 5 12 Miami 3 5 13 Brooklyn 3 6 14 Chicago 2 6 15 Atlanta 1 8

Oeste

1 Houston 7 3 2 Golden State 7 3 3 Memphis 6 3 4 Minnesota 6 3 5 L.A. Clippers 5 3 6 Utah 5 4 7 San Antonio 5 4 8 Portland 5 4 9 New Orleans 5 5 10 Denver 5 5 11 Oklahoma City 4 4 12 L.A. Lakers 4 5 13 Phoenix 4 5 14 Sacramento 1 8 15 Dallas 1 10

Puntos