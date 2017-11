Marc, el mejor; Ricky, en caída libre; vuelve Juancho y Mirotic ya se entrena

Willy HernanGómez: de la ilusión a la desesperación

Tras casi un mes de competición, se podría decir que la actuación de los españoles está siendo bastante discreta. Una vez más, los hermanos Gasol están siendo los mejores de los nuestros, mientras que los HernanGómez, no han arrancado la temporada como se esperaba. Ricky cambió Minnesotta por Utah, pero sigue en el centro del huracán, al igual que un Mirotic, que todavía no ha debutado y no sabemos si volverá a vestir la elástica de los Bulls. Calderón sigue jugando un papel residual y Abrines e Ibaka siguen con la tónica del años pasado.

¿CÓMO LES VA A LOS ESPAÑOLES?

LOS GASOL UN VALOR SEGURO: Al igual que sus equipos, Marc y Pau, siempre compiten. Los de Sant Boi están siendo los mejores. Sobre todo el mediano de los Gasol.

Marc, vuelve a ser junto a Mike Conley, el líder de unos Grizzlies que siempre compiten. Es uno de esos equipos sin grandes nombres, de los que pelean en el barro y a los que nunca te quieres enfrentar. Un contexto en el que el de Sant Boi se desenvuelve a las mil maravillas. El catalán está anotando 19.2 puntos por partido y capturando más rebotes que nunca, al coger 8.9 por noche, siendo este su segundo mejor registro en las 10 temporadas que lleva en la NBA. Especialmente acertado se mostró la noche en la que se enfrentaron a los Golden State Warriros, y donde el pívot de los Grizzlies se fue hasta los 34 puntos y 14 rebotes. Una actuación soberbia, que sirvió para tumbar a los actuales campeones.

Por su parte, el mayor de los Gasol, ya con 37 años, sigue demostrando que todavía puede ser importante. Sin el protagonismo de antaño, Pau ha sabido asumir su rol dentro de una franquicia tan especial como la de los Spurs. Al igual que el año pasado, está jugando unos 25 minutos por encuentro, con unos números más que aceptables. Con 10.9 puntos y 8.1 rebotes, el de Sant Boi ya ha firmado dos dobles-dobles esta temporada. El último, frente a su ex compañeros de los Bulls, donde firmó su mejor actuación en lo que vamos de temporada, al anotar 21 puntos y capturar 10 rebotes.

EN EL OJO DEL HURACÁN: Ricky cambió la fría Minnesota por Salt Lake City, y de pronto parecía que las cosas iban a ser diferentes. Empezó la temporada anotando más que nunca y con unos porcentajes más que decentes. Los Jazz ganaban y parecía que la nueva era post Hayward no iba a ser tan dura. Pero aquello tan solo fue un espejismo. En un equipo sin una clara referencia ofensiva y con Ricky asumiendo más tiros de los que le tocaban, la pelota empezó a no querer entrar. Tras los 30 puntos que anotó frente a Portland el 1 de Noviembre, el del Masnou no ha superado los 13 tantos en ninguno de los siguientes cinco partidos, con unos porcentajes que han hecho que las alarmas vuelvan a saltar. El base acumula un 1/17 en triples desde entonces y un 26.5% en tiros de campo. Los rivales le flotan descaradamente y los espacios se reducen, empequeñeciendo el juego de un Ricky Rubio, que está asistiendo menos que nunca.

ACTORES SECUNDARIOS: Abrines sigue teniendo un papel secundario en unos Thunder que no han empezado lo bien que se podía esperar, tras juntar a Paul George, Carmelo Anthony y Russell Westbrook. La franquicia de Oklahoma ahora mismo se encuentra fuera de playoffs, con un balance negativo (6-7) y el de Palma, que ha bajado ligeramente los números respecto a la temporada anterior, está promediando 4.3 puntos y casi un triple por partido (38.7%). Su mejor actuación fue frente a los Clippers, donde alcanzó los 14 puntos con tres triples anotados de los cuatro que intentó.

Por su parte Ibaka, que parece haberse estancado estos últimos años, sigue teniendo el mismo papel que el año pasado. Con Lowry y DeRozan como máximos referentes ofensivos del equipo, el hispano-congoleño, que aporta casi dos triples por noche, está ayudando con 13.3 puntos y 5.6 rebotes de media.

SIN OPORTUNIDADES: Podía esperarse de un Calderón que en los últimos años ha ido perdiendo protagonismo hasta acabar con un papel residual. Apenas cuenta en los planes de Tyronn Lue, y eso que todavía no está Isaiah Thomas. Los minutos que ha disputado se han debido a la ausencia por lesión de Derrick Rose, y no se espera que el protagonismo del extremeño vaya en aumento en las próximas fechas.

Lo que resulta más difícil de entender es la falta de minutos de Willy HernanGómez. El madrileño, que el año pasado tuvo un gran año como rookie, es una de las grandes esperanzas del equipo neoyorkino. O por lo menos eso se pensaba hasta el inicio de esta nueva temporada, la primera sin Carmelo Anthony. Precisamente ha sido la salida de este último la que ha podido perjudicar al joven pívot, ya que la marcha de Melo supuso la llegada de un Enes Kanter, con un perfil muy parecido al de Willy. En estos momentos el turco y O`Quinn le han tomado la delantera, en una rotación que no parece vaya a cambiar ahora que los Knicks empiezan a funcionar. Y por si esto fuera poco, Joakim Noah, está a punto de regresar a las canchas. De momento al español le toca ser paciente y trabajar duro, sobre todo en defensa. No debe caer en la desesperación, ya que la temporada no ha hecho más que empezar.

INÉDITOS: Apenas 15 minutos en el caso de Juancho HernanGómez, y ninguno en el de un Nikola Mirotic que podría no volver a vestir la camiseta de los Bulls.

En el caso del madrileño, se le diagnosticó mononucleosis, también conocida como la enfermedad del beso, y eso le ha tenido apartado de los terrenos de juego prácticamente tres semanas. Este sábado se volvió a vestir de corto para disputar un minuto frente a los Magic, y poco a poco deberá ir cogiendo el ritmo de sus compañeros. Tras el gran Eurobasket que hizo este pasado verano, se esperan grandes cosas del ex del Estudiantes.

El caso de Mirotic es distinto. Si bien no ha llegado a debutar todavía debido a una lesión, esta se produjo en una pelea con su compañero Portis. El de Little Rock le propinó un puñetazo y le rompió la mandíbula al hispano-montenegrino, que todavía sigue recuperándose del incidente. La franquicia de Chicago sancionó con ocho partidos al agresor, que ya ha vuelto a jugar, y parece tener al vestuario de su parte. Este hecho podría acabar con Mirotic fuera del United Center, ya que se antoja complicado en estos momentos que ambos jugadores puedan compartir vestuario. El ex del Real Madrid, que ya ha realizado su primer entrenamiento, todavía no tiene una fecha para volver a las canchas.

*Nota de autor: artículo cerrado el 13/11/2017. Puede ser que algunos datos o estadísticas puedan haber cambiado.