Milwaukee Bucks 2017/18: pisando fuerte desde Wisconsin

Pasado - 2016/17. La temporada pasada en Milwaukee tuvo emociones fuertes. Los Bucks acabaron sextos en la Conferencia Este pero con problemas de lesiones durante todo el año. Khris Middleton empezó la temporada tarde tras recuperarse de su lesión en la rodilla y Jabari Parker, otro de los hombres fuertes de los de Kidd, sufría por segunda vez una lesión en su ligamento cruzado anterior. La baja de Parker se dio precisamente cuando mejor estaba jugando el ex de Duke y los Bucks notaron su ausencia. Antetokounmpo siguió creciendo a pasos agigantados y nos dejó algunos de los highlights más impresionantes de la temporada. Mención especial merece Malcolm Brogdon: con más de 10 puntos por partido y unas muy buenas sensaciones, el base rookie fue una de las mejores noticias en Milwaukee el año pasado.

Futuro - 2017/18. El verano ha sido bastante tranquilo para los Bucks que cuentan con Gerald Green y Brandon Rush como sus altas más sonadas y deberán afrontar las salidas de Beasley y Hawes. A pesar de que no se espera que Jabari Parker vuelva antes de febrero, los fans en Milwaukee tienen razones para ilusionarse. Este verano Kobe Bryant retó a Anteto a conseguir el MVP esta temporada y la verdad que podemos esperar cualquier cosa del jugador griego. Lo que está claro es que todo el juego de los Bucks seguirá fluyendo a través de las enormes manos del Greek Freak y que si los jovenes como Brogdon o Thon Maker siguen creciendo, existen motivos para seguir a los Bucks. No hay nivel aún para sorprender a colosos como Cleveland o Boston, pero seguro que los Bucks divertirán a más de uno este año.