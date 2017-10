Minnesota Timberwolves: los lobos, ante la enésima temporada ilusionante

Pasado - 2016/17: Minnesota lleva casi 5 años siendo ese equipo que aspira a convertirse en revelación para terminar siendo la decepción. Lleva varias temporadas confeccionando un roster joven y con talento pero siempre le falla algo, ya sean lesiones o cambios en el banquillo hacen que los de Minneapolis acumulen 13 temporadas consecutivas sin pisar los playoffs. La temporada pasada fue la de la explosión de Karl-Anthony Towns, el asentamiento de Wiggins en la élite de los anotadores de la liga y, sobre todo, el último de Ricky Rubio con los lobos. Pese a que Rubio acabó la temporada en un estado de forma excepcional, los Wolves no consiguieron alcanzar los ansiados playoffs.

Futuro - 2017/18: Este verano los directivos de los Wolves no han descansado. La primera sorpresa vino la misma noche del draft en un traspaso que acabó con Jimmy Butler en Minnesota y Zach LaVine (entre otros) en Chicago. La llegada de Butler convierte a los Timberwolves en uno de los cinco mejores equipos de la siempre terrible Conferencia Oeste y augura emociones fuertes en la ciudad. El big-three formado por Butler-Wiggins-Towns unido a Jeff Teague, sustituto de Ricky en la posición de base, debería ser más que suficiente para entrar en playoffs y, una vez dentro, pelear por avanzar. Con Thibodeau en el banquillo el estilo es claro y, aunque les faltará anotación exterior, las demás altas del verano como Crawford o Gibson deberían ayudar en un año que siempre se hace largo. El Oeste siempre es duro y salvaje pero estos Wolves sueñan con asentar los cimientos de una bonita época de éxitos.