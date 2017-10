New Orleans Pelicans 2017/18: la mejor pareja interior de la liga y poco más

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Los Pelicans pasaron desapercibidos la temporada pasada. Empezaron muy mal y no pudieron remontar para tener opciones de acceder a playoffs. Sin embargo, el fichaje de Cousins hace que estemos ante el equipo con el mejor juego interior de la NBA.

Futuro - 2017/18. La pareja estelar no parece estar rodeada de un juego exterior que esté a su altura. Jrue Holiday está lejos de ser uno de los mejores bases de la liga, Rondo es una incógnita y el resto de jugadores no pasan de ser especialistas. El verano no ha traído el refuerzo exterior que se demandaba y el acceso a playoffs no va a ser fácil en la durísima Conferencia Oeste. Davis y Cousins tendrán que multiplicarse y, lo más difícil, entenderse para que los Pelicans puedan pescar una de las últimas plazas que dan acceso a la postemporada. De todos modos, el estilo de juego, basado en los hombres grandes, va a ser atractivo de ver en una NBA cada vez más focalizada en el juego exterior.

Video of New Orleans Pelicans' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Anthony Davis. El prototipo de interior NBA del siglo XXI: fibroso, atlético, buen tirador y muy móvil. Estamos seguros de que hará otra gran temporada, pero si los Pelicans siguen instalados en la mediocridad no tardará en plantearse su marcha.

Atentos a…

Rajon Rondo . El excéntrico base sigue con su peregrinaje por diversas franquicias NBA tras su salida de los Celtics. Si vuelve a la versión que mostró en la franquicia verde, los Pelicans tendrán más posibilidades de llegar a playoffs.

. El excéntrico base sigue con su peregrinaje por diversas franquicias NBA tras su salida de los Celtics. Si vuelve a la versión que mostró en la franquicia verde, los Pelicans tendrán más posibilidades de llegar a playoffs. Tony Allen. El último fichaje de los Pelicans puede ser el más determinante. Allen puede dar ese punto de veteranía y defensa que incremente el rendimiento del grupo. Deberá ser uno de los líderes del equipo y su baluarte en defensa.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Rajon Rondo 9 Escolta Jrue Holiday 11 Alero Solomon Hill 44 Ala-pívot Anthony Davis 23 Pívot DeMarcus Cousins 0

Plantilla

(Al cierre de la edición: 15/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES