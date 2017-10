New York Knicks 2017/18: Kristaps Porzingis, solo ante el abismo

Pasado - 2016/17. El proyecto de Phil Jackson se marchitó de forma definitiva la temporada pasada. No sólo por el pobre juego del equipo, sino por las situaciones que se alejaban de la cancha: Derrick Rose y su escapada, Carmelo Anthony y su futuro fuera del equipo, Joakim Noah y su problemas de lesión y suspensión. Todo eso desembocó en otra temporada para olvidar en La Gran Manzana, acabando con 31-51 en una Conferencia Este donde muchos les sacaron los colores.

Futuro - 2017/18. Ya sin Jackson, sin Rose ni Anthony, pero con mucho que trabajar. Algunos de los movimientos han sido positivos, como el fichaje de Tim Hardaway, pero otros dejan un poso de desconcierto para lo que llega. El objetivo no debe ser otro que mejorar la imagen del equipo, no ya llegar a una posición decente sino ilusionar de una u otra forma a una afición que tiene el hartazgo marcado en sus caras.

Video of New York Knicks' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Kristaps Porzingis. Tras la marcha de Carmelo Anthony, el letón se queda al mando de la nave. Si las molestias le respetan y puede estar al máximo nivel durante la temporada, es él quien deberá llevar todo el peso en ataque porque ha demostrado estar sobradamente preparado. La cara de lo que deben ser los Knicks del futuro.

Atentos a...

Willy Hernangómez . Jeff Hornacek no le ha dado toda la confianza que debería. En su año de novato demostró ser más solvente que Joakim Noah, a quien podría arrebatar el puesto como titular si todo sigue como el año pasado.

. Jeff Hornacek no le ha dado toda la confianza que debería. En su año de novato demostró ser más solvente que Joakim Noah, a quien podría arrebatar el puesto como titular si todo sigue como el año pasado. Michael Beasley. Ha llegado arrasando con todo, con mucha confianza. De su estado físico dependerá buena parte del rendimiento de la segunda unidad, donde puede sobresalir. Por calidad no será.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Frank Ntilikina 11 Escolta Courtney Lee 5 Alero Tim Hardaway 3 Ala-pívot Kristaps Porzingis 6 Pívot Joakim Noah 13

Plantilla

(Al cierre de la edición: 9/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJE

New York Knicks [2017]