Oklahoma City Thunder 2017/18: ¿asalto al Anillo?

Pasado - 2016/17. Oklahoma realizó una temporada monopolizada por el rendimiento de su estrella. A pesar de quedar sextos en la Conferencia Oeste, el triple-doble que promedió Westbrook le hizo merecedor del MVP. A pesar del bombo que se le dio a la franquicia, Presti sabía que con el explosivo base no era suficiente para alcanzar altas cotas y movió sus hilos para traer dos refuerzos de campanillas.

Futuro - 2017/18. El equipo al que todo el mundo quiere ver. Sam Presti lo ha vuelto a hacer y ha traído dos superestrellas que ayudarán a Westbrook a intentar el asalto al ansiado Anillo. Además, aparte de las tres estrellas, la plantilla es muy completa, con buenos jugadores de rol como Adams, Patterson, Grant, Roberson o Abrines. La lujosísima plantilla que va a disponer Billy Donovan tiene dos interrogantes. La compenetración entre Westbrook, Anthony y George no parece fácil, ya que son tres jugadores tendentes a amasar mucho balón y focalizar los ataques. Además, aunque lleguen a complementarse bien, quizá no sea suficiente para derrotar a equipazos como Spurs, Rockets y sobre todo Warriors.

La estrella

Russell Westbrook. El base ha realizó una de las mejores temporadas individuales de la historia, en la que batió recórds y copó portadas y elogios. Sin embargo, el objetivo de la campaña es otro: deberá mostrar que sabe compartir el balón y aportar lo que necesite el equipo en cada momento.

Atentos a…

Steven Adams . El pívot neozelandés debe mostrar la versión de los Playoffs 2016, donde fue una referencia defensiva y un baluarte en el rebote. Si vuelve a ese nivel, será el mejor guardaespaldas que el trío estelar pueda tener.

. El pívot neozelandés debe mostrar la versión de los Playoffs 2016, donde fue una referencia defensiva y un baluarte en el rebote. Si vuelve a ese nivel, será el mejor guardaespaldas que el trío estelar pueda tener. Andre Roberson. Una lapa en defensa que debe mejorar mucho en ataque. Si adquiere un tiro de tres mínimamente fiable, abrirá muchos espacios que sabrán aprovechar sus talentosos compañeros.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Russell Westbrook 0 Escolta Andre Roberson 21 Alero Paul George 13 Ala-pívot Carmelo Anthony 7 Pívot Steven Adams 12

Plantilla

