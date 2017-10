Oladipo acaba con Spurs; Antetokoumpo, en racha; Knicks agravan la crisis de Cavs

LOS SPURS CAEN EN INDIANA, AÚN SIN KAWHI LEONARD Un triple de Victor Oladipo en los últimos segundos del partido dio a los Pacers su tercer triunfo del año. Los Spurs cosechan su segunda derrota y siguen esperando la vuelta de su estrella, Kawhi Leonard que aún no se ha recuperado de sus molestias. Pau Gasol (17 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) y LaMarcus Aldridge (26 puntos y 8 rebotes) fueron los mejor de los de Popovich pero no pudieron con 23 puntos de Oladipo y los 22 de Sabonis (9-9 en tiros, sin fallo), que aportó 12 rebotes para otro doble-doble.

Oladipo delivers for the @Pacers & sinks the game winning 3! IND finishes the game on a 24-12 run and defeat the @spurs at home, 97-94. pic.twitter.com/nGjQxec3pE

Tim Hardaway Jr. (34 PTS) is a couple of points away from his career-high (36) on #NBA League Pass! #Knicks pic.twitter.com/Aub9dIuWtv

Los Charlotte Hornets derrotaron a los Orlando Magic con una enorme actuación de su base. Walker terminó el encuentro con 34 puntos y 10 asistencias, escoltado por el 22-10 de Dwight Howard. Los Hornets consiguen así su tercer triunfo del año a la espera de que Nicolas Batum vuelva de su lesión. En los Magic destacaron Simmons con 27 puntos y Fournier con 23.No ha acabado octubre y los Cavaliers ya han perdido con los dos equipos de NYC. Knicks y Nets han ganado al equipo de Ohio, que parecen un barco a la deriva donde solo LeBron aparece. Anoche los Knicks ganaban de 17 al final del tercer cuarto y dejaban a los Cavs desnudos ante sus flaquezas. Hardaway Jr con 34 puntos y los dobles-dobles de Porzingis (32-12) y Kanter (18-12) fueron demasiado para los Cavaliers en el O' de Cleveland; +19 y para casa.

El jugador de los Bucks volvió a dar muestra de su superioridad llevando a su equipo a la victoria. 33 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y un 67% en tiros de campo para otro triunfo de los de Milwaukee. El griego sigue dominando la liga en puntos por partido, tiros anotados, PER (valoración) y minutos disputados. Con él liderando a los Bucks, el este se vuelve un poco más difícil.

Kemba Walker es el único jugador en la historia de Charlotte en conseguir más de un partido de 30 puntos y 10 asistencias.

Kemba Walker is now the only player in #Hornets team history with multiple games of at least 30 points and 10 assists. #BuzzCity pic.twitter.com/Scnwq1jQoA — StatMuse (@statmuse) 30 de octubre de 2017

Giannis Antetokounmpo está promediando 34.7 puntos, lo que le convierte en el máximo anotador en un solo mes en la historia de los Bucks desde Abdul-Jabbar en 1975.

Giannis Antetokounmpo is averaging 34.7 PPG so far - the highest in a month by a #Bucks player (minimum 6 games) since Abdul-Jabbar in 1975. pic.twitter.com/3WpwduGY2R — StatMuse (@statmuse) 30 de octubre de 2017

Kristaps Porzingis es el primer jugador en la historia de los Knicks en anotar +30 puntos en 4 de los primeros 5 partidos de una temporada.

Kristaps Porzingis is the first @nyknicks player to score 30+ PTS in four of the team's first five games of the season. pic.twitter.com/mtNxrY2mCi — NBA.com/Stats (@nbastats) 30 de octubre de 2017

