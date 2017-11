One on One: ¿Son los Celtics una amenaza real para los Warriors?

Entiendo la emoción de los aficionados verdes. Tienen al jugador con mejor 1v1 de la liga a nivel MVP, un pívot con la basketball IQ por las nubes, dos diamantes jóvenes que apuntan a futuros All-Star en pocos años, un perro de presa que desde el banquillo es capaz de cambiar partidos con su actitud y al mejor entrenador de la liga. Es un bloque compacto que practica un baloncesto excelente. Hasta aquí todos de acuerdo. No es casualidad que este grupo lleve 13 victorias seguidas, que defienda a muerte cada partido y que sus conceptos ofensivos sean fluidos. Por eso son el mejor equipo -por récord- de la liga y por eso mismo lideran el Este. Sin olvidarnos que además de todo esto tendríamos que estar sumando a Gordon Hayward, lesionado fatalmente a los 5 minutos del Opening Night. La racha y el juego de Boston invita a sus seguidores a soñar con lo más alto, incluso a atreverse a plantar cara a los Warriors en unas hipotéticas finales. Quién escribe esto no es para nada un aficionado de los de la Bahía, pero la realidad es la que es y hay cosas que son innegables. Por pasos: primero hay que llegar a las Finales para poder enfrentarse contra uno de los mejores equipos de la historia. Y eso significa -muy probablemente- ganar al LeBron James de la versión Playoffs. Pero supongamos que James no es suficiente y los Celtics se cargan a los Cavs. Y en el otro lado, si no pasa nada raro, los Warriors ganan el Oeste. Tenemos final entre dos de los equipos que mejor juegan a esto. Bien. Pero puede el Boston actual ganar a los Warriors en unas Finales? No. Por ahora. Al menos no este año. Sí, es cierto que los Celtics han sido uno de los equipos más incómodos para los Golden State Warriors en estas últimas dos temporadas, pero hablamos de conceptos muy diferentes: un partido más de Regular Season contra un partido por el título en unas Finales. Los Celtics pueden dominar mil y una estadísticas avanzadas, pero hay una que es imprevisible y es en unas Finales cuando tiene más posibilidades de salir: la cabeza. El factor mental en unas primeras finales es clave. Recordemos como Dellavedova se comió a Curry en 2015 porque se metió en su cabeza y de ahí no salió. Las primeras Finales de LeBron -sus segundas en carrera- como jugador de Miami: toda la presión, todos los focos y James se diluyó ante los Mavs. Harden venía de ganar el 6th Man of the Year en 2012 y en sus primeras y únicas Finales bajó sus promedios en 5 puntos, un 11% sus tiros de campo y un un 7% su porcentaje en triples (en temporada regular rozó el 40%). “Harden está como un flan”, decía Serge Ibaka a los periodistas de NBA+. Y hablamos de grandes mega-estrellas de la liga. Imagínense todo esto en un equipo que su media de edad ronda los 25 años y que solo unos pocos cuentan con más de 6 años de experiencia en la liga estadounidense. Jayson es rookie, Jaylen es sophomore, Rozier vive su tercer año y Smart el cuarto. Solo Kyrie Irving sabe lo que es tener la presión de jugar unas Finales con incidencia en el juego. Y claro, enfrente estarían los Warriors. Un equipo curtido en mil batallas, que juega con el piloto automático puesto y que cada año parece mejor. Ese blew a 3-1 lead después del 73-9 les hizo mentalmente más fuertes. Tocaron fondo anímicamente y se pusieron entre ceja y ceja el siguiente reto. Aprendieron de errores pasados y arrasaron la temporada siguiente. Con las ideas claras, sabiendo qué hicieron mal para evitar repetirlo y, por si fuera poco, con Kevin Durant. Todos saben lo que es jugar unas Finales, lo que es perderlas, ganarlas y lo que supone llegar ahí. Por eso están preparados para cualquier reto. Tranquilos, verdes, vuestro momento está cerca. Pero no este año. Todavía no.

Vamos a dejar por un momento de lado el aburridísimo ‘primero tienen que ganar a LeBron’. Los Cavs no son lo mismo, han perdido a Kyrie y hoy, ahora mismo, están fuera de playoffs. Hablemos en serio, por favor. ¿Qué son los Celtics? A día de hoy el mejor equipo y la mejor defensa de la liga y el segundo equipo que gana por más diferencia y más rebotes captura. Y el que tiene al mejor entrenador. Period. No es precipitado decir que estos Celtics le van a luchar a los Cavs y a cualquier equipo del Este (ya le han ganado a Raptors, Bucks, Miami, Magic, Philly…). Y a Oklahoma, San Antonio. Balance impoluto ante equipos por encima del 50%. La de hoy es la primera gran prueba posterior al shock de Hayward en la opening night. Desde entonces, dejando el tropiezo de la noche siguiente al margen, el récord es perfecto siendo el 16° mejor ataque de la liga. ¿A dónde quiero llegar? El margen de mejora es muy grande, es inmenso, especialmente con el balón en las manos. Y Brad lo sabe. Kyrie está tirando tan mal como en su peor temporada, tiene la nariz rota, lleva máscara y al mismo tiempo está aprendiendo a ser líder de una franquicia que perdió a su segunda arma a los cinco minutos de debutar. ¿El techo de Boston? Lucharle cara a cara a Golden State como te estoy luchando yo a ti ahora mismo. No hoy, en las finales, en junio. En los últimos dos años dos victorias en Oakland: el único equipo de la NBA en sumar dos veces seguidas en la Bahía. Los únicos en dejar al equipo de Kerr en menos de 90 puntos en el Oracle y robar la victoria. Y este año Stevens ha mejorado todavía más el engranaje defensivo. El propio Kerr antes de ayer dejó claro que Boston es el equipo del futuro en el Este: Jaylen y Tatum tienen 21 y 19, Smart y Rozier 23… pero es que Kyrie tiene 25. Que van a dominar el futuro está claro. ¿Pero hasta qué punto son también el equipo del presente? Se puede usar la inexperiencia como argumento en contra, pero todos los equipos que ganan el primer título son inexpertos hasta que dejan de serlo. Lo fueron los Warriors de 2015 como lo son los Celtics este año. El quinteto titular de aquel Golden State sumaba 21 años de experiencia; estos Celtics 23 (31 con Iguodala, 26 con Smart, primeros suplentes). Además tienen a Kyrie y Baynes, ganadores del anillo, o Horford y Morris, veteranos de la liga curtidos en mil batallas. Y los rookies son distintos: no es lo mismo un chico de 19 que llega de comerse el mundo en college que Daniel Theis o Semi Ojeleye, que vienen a partirse la cara por ti. Porque Stevens saca lo mejor de cada uno. Morris está haciendo sus mejores números desde que llegó a la liga (puntos, rebotes y porcentajes de tiro), Horford nunca había tirado tan bien en su carrera y ha convertido a Baynes en un ancla en defensa y un factor en ataque. Para Tatum nos hemos quedado sin adjetivos, Jaylen va a ser senador a la vez que all-star en la NBA y Kyrie… jugando mal está en 22 por noche. Rozier, Smart, Theis, Larkin, Ojeleye… Boston te gana porque si no es superior, es mucho más profundo: tiene a 11 jugadores con más de 10 minutos por noche, ninguno por encima de 32. Optimiza rendimientos y usa a los jugadores como armas para determinados momentos: Larkin sale a revolucionar en el cuarto periodo, Ojeleye a defender al mejor interior rival y un backcourt con tres guards para revolucionar el partido. Y el parcial del tercer cuarto: Boston tiene un defensive-rating de 87.3 en el periodo, 8.5 menor al que tiene en todo el partido. Un net-rating de 25 puntos en el cuarto, una barbaridad, en medio de un proceso de prueba. En enero se espera la versión final, la buena de estos Celtics. Y si al final todo sale mal, te queda el factor triple de Kyrie en el séptimo para conseguir el título.