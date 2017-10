Orlando Magic 2017/18: apuesta por la defensa con un nombre, Jonathan Issac

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. No se esperaba demasiado de este equipo y así fue. Muy poco duró la relación con Serge Ibaka, traspasado a los Raptors por Ross (impacto mínimo) y una elección de draft y el añadido de hombres como Biyombo -con un buen curso anterior en Toronto- no mejoró sensaciones pasadas. Evan Fournier se consolidó como máximo anotador (aunque con peores porcentajes) y se vio una evolución exterior de Vucevic, pero sacrificando el juego interior. Hombres como Payton o Gordon no suscitaron demasiado interés a nivel global mientras la esperada resurreción de Hezonja quedó aplazada a otra temporada en la que es complicada que pueda darse. Concluyó el curso con un balance de 29-53 en lo que era la quinta temporada consecutiva sin acercarse a 'territorio playoffs'.

Futuro - 2017/18. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esta temporada. No queda otra. John Hammond es el nuevo mánager general y su experiencia en el desarrollo de lo que pueden ser unos grandes Bucks puede ayudarles en estos indefinidos Magic. Jeff Weltman, nuevo presidente de operaciones, también ha dado pistas con la incorporación tanto del propio Hammond como de jugadores de corte defensivo como Simmons y Mack, así como el flamante rookie. Así, la principal apuesta -que cumple con fortalecer el nivel defensivo- parece que resida en el rookie Jonathan Isaac, al que se le presupone un potencial ilimitado pero con el que se necesitará trabajar. Payton, Gordon y Hezonja, posteriores apuestas tras Vucevic, no acaban de consolidarse, sobre todo el ex-blaugrana. Salvo en algún partido, no están habiendo demasiados minutos para Super Mario y es algo que necesita para ganar confianza. Temporada clave en su desarrollo. Fournier seguirá promocionándose como máximo anotador y Biyombo (2 años más por 17 millones y una opción de jugador), un recurso en defensa y poco más. Se han marchado su mejor lanzador exterior, Meeks, el irregular C.J. Watson, y un Jeff Green cuya labor será más apreciada en Cleveland. De las incorporaciones son interesantes las de jugadores intensos como Jonathon Simmons, Marreese Speights -experiencia en equipos ganadores- y Arron Afflalo, quien vivió sus mejores temporadas en Orlando. Experiencia, intensidad, carácter y defensa. El objetivo principal será dotar de carácter al equipo, asentar a aquellos jugadores que no han dado el paso adelante y dar la sensación de que se está trabajando en la dirección correcta. Que los peinados de Payton e Isaac no sean el único punto de mira al final del curso.

La estrella

Nikola Vucevic. A falta de un all-star nos quedamos con el montenegrino. Era el hombre sobre el que edificar la franquicia y la idea de jugar con Serge Ibaka era interesante, pero tras el traspaso del jugador español, se volvió a quedar sólo, acabando la temporada con 14,6 puntos y 10,4 rebotes (16'5 puntos y 11'3 rebotes tras el All-Star). Excelente cerrando la zona y pasando el balón con decidisones acertadas, se atrevió más la temporada pasada con el lanzamiento de tres puntos (23/75) -esa necesidad de abrir el campo- cuando su tope de lanzamientos triples en un curso era de 9. Eso sí, sacrificó su juego al poste y es una arma que debería recuperar y combinar con el lanzamiento exterior. Una nota positiva para él es que consiguió reducir el número de balones perdidos así como de personales cometidas, aunque esto último nunca había significado un lunar (no es un jugador intenso). Será, de momento, la principal referencia de estos Magic a la espera de encontrar su hombre franquicia.

Atentos a...

Jonathan Isaac . El estilizado rookie de Florida State se convierte en la gran apuesta de futuro. Un 2'10, con buena defensa y buenos movimientos defensivos que deberá ganar músculo (algo que ya deberíamos ver notoriamente en el próximo curso) para aprovechar su altura y wingspan cerca de la zona. No pensamos que sea un jugador de impacto inmediato. Debería alejarse del aro, algo que se está viendo en pretemporada y que ya hizo en NCAA.

. El estilizado rookie de Florida State se convierte en la gran apuesta de futuro. Un 2'10, con buena defensa y buenos movimientos defensivos que deberá ganar músculo (algo que ya deberíamos ver notoriamente en el próximo curso) para aprovechar su altura y wingspan cerca de la zona. No pensamos que sea un jugador de impacto inmediato. Debería alejarse del aro, algo que se está viendo en pretemporada y que ya hizo en NCAA. Aaron Gordon . Jugador con un físico privilegiado que la temporada pasada se quedó sin dar el salto de calidad que esperábamos. Sus casi 13 puntos y 5 rebotes por partido en su tercer año como profesional y una irregularidad palpable no son un aval para creer ciegamente en él, pero se le puede dar un curso de confianza. Sigue asustando ese 28% en triples y la falta de repertorios en ataque. Posiblemente mejore guarismos, pero no sabemos si la sensación de que crece como mejor jugador. En la misma situación podríamos situar a Elfrid Payton, jugador al que veían como posible All-Star.

. Jugador con un físico privilegiado que la temporada pasada se quedó sin dar el salto de calidad que esperábamos. Sus casi 13 puntos y 5 rebotes por partido en su tercer año como profesional y una irregularidad palpable no son un aval para creer ciegamente en él, pero se le puede dar un curso de confianza. Sigue asustando ese 28% en triples y la falta de repertorios en ataque. Posiblemente mejore guarismos, pero no sabemos si la sensación de que crece como mejor jugador. En la misma situación podríamos situar a Elfrid Payton, jugador al que veían como posible All-Star. Jonathon Simmons. Aunque irregular, una de las sorpresas agradables la temporada pasada en los Spurs lo que le valió para arrancar un buen contrato en este equipo en construcción. Frank Vogel ha encontrado un referente en algunas de las virtudes que busca para su equipo: competitivo e intenso. Muy bueno encarando el aro, pero flojo desde la larga distancia (29% el pasado curso). Llega con la obligación de aumentar la tensión defensiva y, como mínimo, doblar su anotación respecto al curso anterior (6ppp). Motivado es un jugador muy válido: 20 puntos y 10 asistencias ante su ex-equipo en pretemporada.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Elfrid Payton 4 Escolta Evan Fournier 10 Alero Jonathan Simmons 17 Ala-pívot Aaron Gordon 00 Pívot Nikola Vucevic 9

Plantilla

(Al cierre de la edición: 14/10/2017)

