Pelea y remontada en el Oracle; los Knicks se estrenan y Harden, triple-doble

LA NOCHE NBA EN 5 CLAVES

LOS WARRIORS REMONTAN UN PARTIDO EMPAÑADO POR LA PELEA ENTRE BEAL Y GREEN: Los de Oakland no están bien. Volvieron a ganar, pero otra vez tuvieron que remontar un resultado adverso. Los de Washington lideraron el choque desde el principio y llegaron a ponerse 18 arriba. Pero si algo están demostrando los de la bahía, es que no les puedes dar nunca por muertos. Primero Curry, y más tarde Klay Thompson y Durant, acercaron a los locales a cuatro puntos, hasta que Durant, a falta de poco más de un minuto, puso por delante a los de Kerr. El ex de los Thunder acabó el partido con 31 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, mientras que Curry y Thompson anotaron 20 y 18 puntos respectivamente. Otto Porter con 29 puntos y 10 rebotes, fue el mejor de los visitantes. Pero el partido quedó empañado por la pelea entre Bradley Beal y Draymond Green, que acabaron expulsados antes del descanso. En la lucha por un rebote, el escolta de los Wizards golpeó con su mano derecha al “23” de los Warriors, desencadenando una trifulca que acabó con ambos jugadores por el suelo y con la camiseta del jugador de los GSW completamente rota.

Video of Draymond Green and Bradley Beal Get Ejected For Fighting During Warriors vs. Wizards

LOS KNICKS SE ESTRENAN PARA LLEVARSE EL DUELO NEOYORKINO: Era la única franquicia que todavía no había estrenado su casillero de victorias, y esta madrugada al fin lo ha conseguido. Kristaps Porzingis (30 pts y 9 rb) comandó a los de la Gran Manzana una noche más, y el rookie Frank Ntilikina, que se fue hasta los 9 puntos, metió su primera canasta en la NBA. El español Willy HernanGomez, que tan solo disputó 13 minutos, se quedó con 4 puntos y 4 rebotes. Por su parte, en los Nets, que están cuajando un buen inicio de temporada, el mejor fue un D´Angelo Russell, que en tan solo 17 minutos anotó 15 puntos.

LOS WOLVES SE VUELVEN A IMPONER A LOS THUNDER: Los de Minnesota, que recuperaban a Jimmy Butler (25 pts) para la causa, se volvieron a llevar una victoria ajustada frente a los de Billy Donovan. El ex de los Bulls se había perdido los últimos dos partidos por una infección respiratoria y fue decisivo anotando 9 puntos en los últimos cuatro minutos. Aunque el mejor del partido fue Karl Anthony Towns, que acabó el encuentro con 33 puntos y 19 rebotes. En los de Oklahoma, Westbrook (27 pts, 8 rb y 9 as) rozó el triple-doble y tanto “Melo” como Paul George, se fueron hasta los 23 puntos.

Video of Jimmy Butler & KAT Lead the Wolves to a Victory Over OKC | October 27, 2017

LOS MAGIC PASAN POR ENCIMA DE LOS SPURS Y SIGUEN SORPRENDIENDO: Los de Orlando, líderes de la Conferencia Este, siguen sorprendiendo a propios y extraños y vuelven a sumar una nueva victoria. Esta vez frente a unos hasta ayer invictos Spurs, que contaron con la ayuda de Pau Gasol. El español firmó su primer doble doble de la temporada con 12 puntos y 11 rebotes. LaMarcus Aldridge volvió a ser el mejor de los de plata y negro, firmando 24 puntos y 11 rebotes. En los locales, el francés Evan Fournier, fue el máximo anotador de los suyos con 25 tantos, y Jonathon Simmons se vengó de su ex equipo aportando 17 puntos y 4 rebotes.

HARDEN LOGRA UN TRIPLE-DOBLE Y LOS ROCKETS SE LLEVAN EL TRIUNFO: “La barba” (27 pts, 10 rb y 11 as) lideró el ataque de los tejanos, que siguen invictos fuera del Toyota Center, e infringen la primera derrota como local a los Hornets de Clifford. Harden estuvo bien acompañado por un Eric Gordon (26 pts) que sigue rayando a gran nivel y Ryan Anderson que se fue hasta los 21 puntos y 6 rebotes. En los Hornets, Howard (19 pts y 16 rb) le ganó la partida a Clint Capela (7 pts y 6 rb), mientras que Kemba Walker con 26 puntos y 5 asistencias, nada pudo hacer para impedir la derrota.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) 18 pts y 8 rb Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) 0 pts Willy Hernangómez (Knicks) 4 pts y 4 rb Pau Gasol (Spurs) 12 pts y 11 rb Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó MVP DE LA NOCHE: JAMES HARDEN El base de los tejanos, que anotó 27 puntos, capturó 10 rebotes y repartió 11 asistencias, volvió a liderar el ataque de unos Rockets que no saben lo que es perder fuera de casa y firmó su primer triple-doble de la temporada. Video of James Harden's First Triple-Double of the Season | October 27, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE (ESPN) Ha habido 4 expulsiones en lo que vamos de NBA. Tres de ellas han sido de jugadores de los Warriors.

(ESPN)Harden consigue el 32º triple-doble de su carrera

TOP-10 DE LA NOCHE

Este

1 Orlando 3 1 2 Washington 3 1 3 Brooklyn 3 2 4 Milwaukee 3 2 5 Detroit 3 2 6 Boston 3 2 7 Cleveland 3 2 8 Toronto 2 2 9 Charlotte 2 2 10 Miami 2 2 11 Indiana 2 3 12 Chicago 1 3 13 Philadelphia 1 4 14 Atlanta 1 4 15 New York 0 3

Oeste

1 L.A. Clippers 4 0 2 San Antonio 4 0 3 Memphis 4 1 4 Houston 4 1 5 Portland 3 2 6 Golden State 3 2 7 L.A. Lakers 2 2 8 Oklahoma City 2 2 9 Minnesota 2 3 10 Phoenix 2 3 11 New Orleans 2 3 12 Utah 2 3 13 Denver 1 3 14 Sacramento 1 4 15 Dallas 1 5

Puntos