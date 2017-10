Philadelphia 76ers 2017/18: el momento de que el 'Trust the Process' se haga real

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. La temporada pasada en la Ciudad del Amor Fraterno fue el punto de partida del proyecto con más hype de toda la liga. Un proceso que tuvo su punto de partida en la temporada pasada con la aparición de Joel Embiid. Un jugador con cualidades para entrar en los libros de historia de la NBA. Su lesión frenó su evolución, pero no la ilusión de una afición que entonces vio en Dario Saric otro jugador especial de cara a un futuro que puede ser espectacular. Es cierto que Ben Simmons no pudo jugar en toda la temporada, pero la temporada pasada sirvió para escribir las primera páginas de un proyecto que en la actualidad ha dado un paso más hacia el futuro.

Futuro - 2017/18. Y lo ha hecho acertando en esos movimientos clave del verano en el mercado de fichajes. Primero aprovechando la indecisión de Boston para añadir una pieza valiosísima a su roster vía draft: Markelle Fultz, un jugador que se complementa a la perfección con Embiid y Simmons. Otro proyecto de estrella NBA listo para competir en los Sixers desde el primer día. También importante es la llegada de J.J. Redick, que como Fultz, llevará el peso ofensivo exterior, pero además, lo hará desde su madurez como jugador de baloncesto. Redick será clave abriendo el campo desde el triple para que Saric, Embiid y Simmons puedan encontrar sus tan necesarios espacios. También será importante Amir Johnson, que viene a aportar defensa en el interior, quizás la parcela peor cubierta de la plantilla. ¿Y cuál es el punto débil a priori de un proyecto tan joven? La salud de sus estrellas. Su dos mejores jugadores han sufrido ya graves lesiones, sobre todo un Joel Embiid que sólo ha podido jugar 33 partidos en la élite y todavía tiene que demostrar que puede jugar una temporada completa en la liga. De ello, depende que el proceso siga siendo el gran proyecto de futuro de la liga o se quede en uno de los grandes ‘y si…’ de la historia. De momento, ‘we trust the process’.

La estrella

Joel Embiid. Su irrupción en la liga fue algo monstruoso. Así de simple. En apenas veinte minutos de juego durante 33 partidos demostró habilidades del futuro, habilidades que elevaban a su equipo de manera tremenda. Con él en pista, los Sixers automáticamente se transformaban, de hecho, bajo su liderazgo, los Sixers era, simplemente la mejor defensa de la liga (99.1 ountos recibidos por 100 posesiones). No sólo es que cambio el sino de una ciudad y de un equipo, es que el pívot tiene el potencial para cambiar el futuro de la liga cuando se le antoje, demostrando que domina tanto en ataque (incluso desde el triple, un 37%) y en la defensa. Rápido, ágil, fuerte, alto,… Embiid destapó el tarro de las esencias en Philadelphia, y si le respetan las lesiones y consigue tener continuidad será, literalmente, imparable.

Atentos a...

Ben Simmons. La NBA se perdió la temporada otro de esos jugadores modernos con habilidades estratosféricas. Un alero con una capacidad innata para el pase. Un base de 2'08cm con capacidades para dominar su antojo. A falta de que mejore su tiro, y se acople a la NBA, su asociación con Embiid puede marcar una época en Philly.

Markelle Fultz. Lo tiene todo para triunfar en la NBA. Deberá mejorar con el paso de los años, pero Fultz es uno de esos bases que puede, y debe, aportar desde ya en la liga. Clave será su adaptación a la liga, sobre todo en defensa, en un puesto con tanto jugador de élite ya que deberá enfrentarse a jugadores del nivel de Westbrook, Curry, Paul, Wall o Irving. En ataque posee un arsenal ofensivo casí impensable para un novato. Si consigue acoplarse de inmediato a la NBA, los Sixers estarán capacitados para competir.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Markelle Fultz 20 Escolta J.J. Redick 17 Alero Robert Covington 33 Ala-pívot Ben Simmons 25 Pívot Joel Embiid 21

Plantilla

(Al cierre de la edición: 11/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES

Philadelphia 76ers [2017]