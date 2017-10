Phoenix Suns 2017/18: el foco sigue estando en Devin Booker

Pasado - 2016/17. Ser el segundo peor equipo de la competición, solo superado por unos Brooklyn Nets a los que no se les adivina ningun porvenir, es una clara muetra de lo que fue una temporada con pocos brotes verdes. Uno, eso sí, de enorme tallo. Devin Booker, más allá de los 70 puntos, se consagró como el buque insignia, como la piedra sobre la que edificar. Bledsoe, mientras las lesiones lo permitían, fue también un jugador muy importante mientras que sorprendieron los novatos Chriss (con muchos minutos) y Ulis, en el tramo final así como el bregador Alan Williams, por el que se hizo un esfuerzo económico para que se quedara en casa.

Futuro - 2017/18. La franquicia del sol que sale a ratos cumple 50 años. Recuperan diseños clásicos y tipografías de otros tiempos para generar una ilusión que no se va a poder atisbar sobre la pista. El dicho de que cualquier tiempo fue (casi) mejor volverá a pesar como una losa en curso en el que no han conseguido atraer a nadie en la agencia libre, y donde incluso alguna vez nombró a Booker en una hipotética transacción que atrajera a Carmelo a Arizona. Un sinsentido de haberse producido. Habrá que aferrarse al recuerdo de las Finales del 76 y del 93, el visionado en YouTube de jugadores como Larry Nance, Walter Davis, Kevin Johnson, Chambers, Nash, Kidd, a los que habrá que añadir los que protagonicen gente como Booker, Chriss, Bledsoe, Jackson o el saltarín Derrick Jones Jr. No mejorarán mucho lo conseguido el curso anterior.

Video of Phoenix Suns' Top 20 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Devin Booker. Antes de los 70 puntos ya era asumido por todos que será el eje del juego. Puede convertirse en uno de los anotadores más salvajes de la competición y este año su media de puntos volverá a incrementarse. Recordemos que empieza su tercera temporada NBA. Siempre se le puede exigir un extra en defensa, pero de momento nadie con autoridad se atreve a manifestarse. Hay estrellas por delante en su posición, pero el ejemplo de C.J. McCollum puede servirle.

Atentos a...

Josh Jackson . Hay buenas vibraciones en lo que puede aportar desde ya el rookie formado en Kansas. Jugador muy vertical con un físico poderoso, puede convertirse en un jugador demasiado previsible por lo que deberá atreverse y mejorar su lanzamiento de larga distancia. Para algunos especialistas podía haber sido el número 1 del pasado draft.

. Hay buenas vibraciones en lo que puede aportar desde ya el rookie formado en Kansas. Jugador muy vertical con un físico poderoso, puede convertirse en un jugador demasiado previsible por lo que deberá atreverse y mejorar su lanzamiento de larga distancia. Para algunos especialistas podía haber sido el número 1 del pasado draft. Dragan Bender . Los aficionados esperaban haberle visto con más minutos en el Europeo y nos atrevemos a vaticinarle no demasiados en esta temporada, aunque debe tenerlos. No obstante, se espera una mejora respecto al año de debut. Es una alternativa a Chriss, alejada del aro. Ese debe ser su hábitat natural.

. Los aficionados esperaban haberle visto con más minutos en el Europeo y nos atrevemos a vaticinarle no demasiados en esta temporada, aunque debe tenerlos. No obstante, se espera una mejora respecto al año de debut. Es una alternativa a Chriss, alejada del aro. Ese debe ser su hábitat natural. Tyler Ulis. En una franquicia que vive aferrada al progreso de los jóvenes, una buena apuesta sería la del menudo base formado en Kentucky. Nos gustó en el final de curso y tendrá que pelearse con el ex-Baskonia Mike James, todo potencia. Si se lesiona Bledsoe se nos antoja una interesante lucha por los minutos.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Eric Bledsoe 2 Escolta Devin Booker 1 Alero T.J. Warren 12 Ala-pívot Marquese Chriss 0 Pívot Tyson Chandler 4

Plantilla

(Al cierre de la edición: 9/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES