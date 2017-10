Portland Trail Blazers 2017/18: ¿algo más que llegar a 'playoffs'?

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Después de una temporada en la que sorprendieron a propios y a extraños reponiéndose de manera magistral (Terry Stotts) a la pérdida de cuatro titulares, la campaña pasada era la temporada en la que el proyecto de los Blazers debía dar un paso más y consolidarse en el salvaje Oeste. Lejos de eso, y sin la capacidad de atraer a grandes agentes libres, los de Oregón llegaron justos a los playoffs gracias, sobre todo, a una recta final de escándalo que les metió en la postemporada. La llegada de Jusuf Nurkic en febrero cambió el rumbo de un equipo que navegaba entre la nada, sentando las bases de la que tiene que ser, definitivamente y sin excusas, la temporada de su consolidación en el Oeste.

Futuro - 2017/18. Pero el Oeste es más salvaje que nunca. Y no parece que el trío Nurkic-Lillard-McCollum sea suficiente para conseguir algo más que entrar en playoffs. Eso sí, los Blazers ya han dado la campanada con estas mismas bases. Tienen a uno de los mejores entrenadores de la liga y Lillard sigue empeñado en demostrar que es élite entre los bases de la liga (27 puntos, 4’9 rebotes y 5’9 asistencias la pasada campaña). Los Blazers han encontrado el rumbo que seguir para salir de esa nada competitiva. Eso sí, todavía queda mucho que pulir y parece que la plantilla no presenta garantías suficientes más allá del trío de estrellas, aunque eso nunca ha un problema para un Stotts aconstumbrado a jugar con una rotación corta. Más allá de lo que puedan aportar Lillard y McCollum desde el exterior (que es muchísimo) y Nurkic como referencia interior, los de Oregón necesitarán mejorar la defensa para ser un equipo competitivo y poder remover el Oeste. Sobre todo en el parcela interior, uno de los puntos a mejorar del bosnio. Clave también será el papel que puedan tener secundarios como Noah Vonleh (debería ser la pareja interior de Nurkic), Evan Turner (el relevo de Lillard y McCollum), Aminu o Harkless. De esta temporada dependerá gran parte de un proyecto que mira la agencia libre de 2018 de reojo. Mientras, su apuesta será intentar reventar el Oeste.

Video of Portland Trail Blazers' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Damian Lillard. Parece que siempre tenga que hacer más de lo mucho que ya hace pare ser reconocido. Fuera del radar pero siempre impecable. Lillard es uno de los jugadores más infravalorados de la liga y, aunque es la estrella indiscutible en los Blazers, todavía no está considerado como uno de los mejores bases de la competición, y vaya que si lo es. Eso sí, todavía debe mejorar algunos aspectos clave como su defensa. Tremendamente ganador y con un instinto asesino fuera de lo común en los momentos decisivos, por sus manos volverán a pasar todas las aspiraciones de los Blazers.

Atentos a...

C.J. McCollum. El mejor socio que puede tener Lillard a su lado evoluciona con el paso de las temporadas. Convertido ya en una de los mejores escoltas de la liga, McCollum volverá a descargar de responsabilidad ofensiva y de liderazgo a Damian Lillard. ¿Su siguiente paso? Consolidarse en la liga y luchar por el All-Star.

El mejor socio que puede tener Lillard a su lado evoluciona con el paso de las temporadas. Convertido ya en una de los mejores escoltas de la liga, McCollum volverá a descargar de responsabilidad ofensiva y de liderazgo a Damian Lillard. ¿Su siguiente paso? Consolidarse en la liga y luchar por el All-Star. Jusuf Nurkic. Su llegada revitalizó a su equipo y a él mismo, convirtiéndose en uno de los interiores más interesantes del campeonato. Su arsenal ofensivo es realmente amplio y sobre todo, su capacidad de mover el balón desde el poste dio alas al ataque blazer y descargó de responsabilidad a Lillard y a McCollum, que encontraron en el bosnio una referencia interior del estilo de LaMarcus Aldridge. Con él las bases están puestas en Portland, falta que el despegue llegue al fin.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Damian Lillard 0 Escolta C.J. McCollum 3 Alero Al-Farouq Aminu 8 Ala-pívot Moe Harkless 4 Pívot Jusuf Nurkic 27

Plantilla

(Al cierre de la edición: 12/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES

Portland Trail Blazers [2017]