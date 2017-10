Porzingis, de récord; Curry lidera el festival Warrior; Celtics, líderes en el Este

CURRY LIDERA LA EXHIBICIÓN ANOTADORA DE LOS WARRIORS Segunda derrota consecutiva de los Clippers en la temporada. Los Warriors firmaron una gran noche anotadora con Stephen Curry al frente con 31 puntos y una serie de 7/11 en triples. Warriors acabaron con un 58% en tiro de campo. Durant (19p, 7r) y Green (16p, 9r) se sumaron en un partido en el que todos los jugadores de Warriors acabaron anotando. Gallinari (19p) y DeAndre Jordan (10p, 11r) fueron los más destacados en unos Clippers que no pudieron en ningún momento con el ritmo anotador de los de San Francisco.

REMONTADA DE UTAH JAZZ CON RUDY GOBERT OMNIPRESENTE El equipo de Salt Lake City firmaba una gran segunda mitad para reponerse de un marcador desfavorable de 9 tantos al descanso. Los Mavs masacraron desde el perímetro a Utah en la primera mitad (9/14) pero un parcial 24-4 liderado por Rodney Hood (25p) cambiaba el rumbo del partido. La labor de Gobert (17p, 12r, 6a, 6t) en todas las facetas de juego fue clave para la victoria de su equipo. Buena actuación de Ricky con 20 tantos, 6 asistencias y un buen acierto exterior con 4/8 triples.

BEN SIMMONS, DETERMINANTE EN EL TRIUNFO DE LOS SIXERS Tercer triunfo de Philadelphia esta temporada, logrado ante unos Rockets que encadenan dos derrotas. Ben Simmons (24p, 9a, 7r) fue la pieza clave en el triunfo visitante. Philadelphia fue siempre por delante en el marcador, aunque Houston se acercaba en varias ocasiones. En el tramo final de partido Houston erró hasta 9 de sus últimos 10 lanzamientos, dejando escapar cualquier opción de triunfo. Embiid (22p, 9r) y Johnson (12p,10r) se sumaron a la labor de Simmons ante unos Rockets que tuvieron en Harden (29p, 7a) y Gordon (25p) a sus referencias anotadoras.

KYRIE IRVING ELEVA A LOS CELTICS Quinto triunfo consecutivo de Boston que le coloca en primera posición de la Conferencia Este. Irving (24p, 6a) lideró de nuevo a su equipo en su triunfo ante los Spurs. Un partido que tuvo una primera mitad igualada pero que se rompía tras un buen tercer periodo de los Celtics. Horford (14p, 13r) y Brown (18p) se sumaron en la producción de Celtics ante unos Spurs donde Pau Gasol se quedaba en 11 puntos y 8 rebotes y donde su máximo anotador fue Paul (18p) saliendo del banquillo. Los Spurs sufren su segunda derrota seguida y acaban su gira con un balance 1-3.

PORZINGIS BRILLA Y MARCA EL CAMINO A LOS KNICKS Tercer triunfo seguido de la franquicia neoyorquina y, de nuevo, con Porzingis como auténtico protagonista. Un buen arranque de los Knicks abería rentas de más de 20 tantos al descanso. Un gran tercer periodo de los Nuggets llegó a igualar la contienda, que acabó decidiéndose en un apretado final. Porzingis (38p, 7r) firmó su hito personal anotador en el triunfo logrado ante unos Nuggets que tuvieron a Jokic (28p, 8r) y Murray (20p) a sus referencias ofensivas. Willy Hernángomez, con tres minutos en pista, sigue sin tener protagonismo en el equip.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) 10 pts, 7 rbt y 2 asist José Manuel Calderón (Cavs) Su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) No jugó - lesionado Ricky Rubio (Jazz) 20 pts, 2 rb, 6 asist Álex Abrines (Thunder) Su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) 1 tapón Pau Gasol (Spurs) 11 pts, 8 reb Nikola Mirotic (Bulls) Lesionado Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó - Lesionado

MVP DE LA NOCHE: KRISTAPS PORZINGIS (KNICKS)

El letón firmó su tope personal anotador con 38 tantos con una serie de 10 de 19 en tiro de dos puntos, 4 de 7 triples y un infalible 6 de 6 desde el tiro libre.

