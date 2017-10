Rookies NBA 2018: ponemos la lupa sobre los jóvenes

La carrera por el ROY se prevé emocionante: Simmons y Ball rozan el triple-doble y Tatum se confirma como excelso anotador en Boston

John Collins, Kuzma, Bell o Dilion Brooks, candidatos al robo del Draft.

Guía SoloBasket NBA 2017/18

[artículo cerrado la noche del 25 de octubre. No computan los partidos de la madrugada del miércoles al jueves]

“La mejor clase desde 2003” o “la camada más profunda de los últimos años”. El hype con este draft era, de manera justificada, superior al de otros cursos. Especial, distinto. Por encima de un draft promedio. Actuaciones de locura en NCAA, jugadores europeos de aspecto porzingistico y bueno, el efecto Ball. Todo influye, todo suma. Y el fervor por ver a estos rookies [y a Ben Simmons, repetidor de la clase] era inusual. Tampoco ayudó una Summer League que Lonzo dominó de cabo a rabo y que vimos como Dennis Smith Jr, Jonh Collins, Caleb Swanigan, Jayson Tatum o Josh Jackson demostraban capacidades especiales. Y apareció Kuzma.

Check out some of the top rookies' first buckets in the @NBA



Who will win ROY? pic.twitter.com/3nppbARE3Z — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 21, 2017

Han debutado todos, o al menos todo los esperados. Los 14 primeros, elegidos en lottery, suman al menos 7 minutos. Zach Collins fue el último en salir a pista. De primera ronda, con contrato firmado, solo faltan Patton, Harry Giles, Lydon y Tony Bradley. Y hasta once jugadores de segunda ronda han disputado minutos ya, algunos destacando como Dilion Brooks y otros desde el contrato two-way, como Jabari Bird. ¿A dónde quiero llegar? Lejos, como la mayoría de estos rookies. Ha habido de todo, debuts destacados, decepciones, sorpresas y hasta alguna polémica, como la situación con el hombro de Fultz y sus tiros libres.

Hemos hecho una lista de 12 nombres, los más destacados hasta la fecha: seis lottery del pasado draft, dos segundas rondas y Simmons. Una lista con los rookies que pueden dar que hablar este año, sacando conclusiones precipitadas. Y no, no está Markelle Fultz, pick #1 del pasado draft.

JUGADOR NÚMEROS #1* Ben Simmons (PHI) 17 pts, 10.8 rbt y 7 ast #2 Lonzo Ball (LAL) 13.3 pts, 9.3 rbt y 8.7 ast #3 Jayson Tatum (BOS) 14.5 pts, 7.8 rbt y 45.5% 3P #4 Josh Jackson (PHO) 12.5 pts, 1.8 rob y 42.9% 3P #5 De'Aaron Fox (SAC) 15 pts, 5 rbt y 5 ast #7 Lauri Markkanen (CHI) 16.3 pts, 9.3 rbt y 45.5% 3P #9 Dennis Smith Jr. (DAL) 13 pts, 5.5 ast y 4.5 rbt #18 T.J. Leaf (IND) 8.3 pts, 2.8 rbt #19 John Collins (ATL) 11.8 pts y 7.8 rbt #27 Kyle Kuzma (LAL) 14.3 pts, 4.3 rbt y 60.7% FG #38 Jordan Bell (GSW) 4.5 pts y 90% FG #45 Dilion Brooks (MEM) 10.3 pts y 2.3 rbt

[* draft 2016]

EN BUSCA DEL TRIPLE-DOBLE

El caso Simmons es especial. Le esperamos un año, los Sixers nos hicieron amena la espera con Embiid, pero ver jugar al australiano es un regalo. Desde el primer día como point-guard, corriendo el ataque de Philadelphia. Cuatro partidos tardó en hacer su primer triple-doble, el más rápido de la historia de la liga si no fuera por Oscar Robertson, que lo hizo en su debut. El hype que generó desde su temporada en LSU es merecido, y desde el primer día, candidato número uno al Rookie of the Year. ¿Quién podría evitarlo? Otro acechador de triples-dobles.

Ben Simmons vale todo el hype que se comentaba desde que estaba en LSU hasta que llegó a los Sixers. Es un jugador único.



Anoche, 1º triple-doble. El primero de muchos. pic.twitter.com/6lk8syPODY — Óscar. (@OscarPerizHoops) October 24, 2017

Ball era, por su padre, por su juego, por su tiro, por su decisión de solo hacer el workout con los Lakers y por muchos motivos más, el mayor atractivo de esta camada. Puede gustar o no, puede influir LaVar... pero Ball can play. Los baby Lakers corren al ritmo que exige Walton y es Lonzo quien guía a la manada. El primer partido, defendido por Beverly, fue un buen aviso para Ball: van a ir a por ti, y si quieres triunfar, necesitarás dar todo cada noche. Dicho y hecho, en los siguientes dos partidos 29-11-9 y 8-8-13. Caerá el triple-doble más pronto que tarde y promediará 12-8-6 con mucha facilidad. ¿ROY? Dependerá del número de triunfos que consiga su equipo y de la victorias que se lleve Philadelphia.

ANOTAR COMO FORMA DE VIDA

Llegar a la NBA no es fácil. Debutar como titular tampoco. Anotar más de 50 puntos en tus cuatro primeros partidos es una locura. Tres jugadores lo han conseguido, a la espera del cuarto partido de Lauri Markkanen (que está en 49 puntos). Uno, Simmons. Los otros dos, Josh Jackson y Jayson Tatum. Anotar es un arte, y en este draft tenemos muchos candidatos a entrar en el templo del anotador, del metedor. 10 jugadores promedian +10 puntos, pero el nivel exhibido por estos tres es destacado.

Tatum vio como en su primer partido, en su primer cuarto y defendiendo a LeBron James, si titular se destrozaba la pierna. Un castigo para el equipo, una oportunidad de oro para el ex jugador de Duke: desde entonces, 14 puntos ante los Cavs, 8 contra Antetokounmpo, 15 en Philadelphia y 22 en el TD Garden ante los Knicks. Buenas sensaciones, caracter, repertorio y minutos de responsabilidad: promedia 34.3 minutos, solo superado por Simmons. Las comparaciones con Pierce ya son un habitual en la prensa de Boston.

Jayson Tatum consiguió su mejor registro anotador en la NBA con 22 puntos! Los Celtics ganaron 110-89 a Knicks pic.twitter.com/0jt2JyxMh7 — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) October 25, 2017

Josh Jackson, como Tatum, se ha encontrado con una oportunidad inesperada. La más que probable salida de Bledsoe deja a Phoenix huérfana de puntos y el bueno de Josh se ha mostrado capaz de suplir ─en parte─ esta carencia. En Kansas nos dejó noches para el recuerdo (31 ante Kansas St, +20 puntos 9 veces) y con los Suns no ha bajado de 11 rozando el 43% en triples. En su debe, el 52% de tiros libres y, sobre todo, el gesto de simular un disparo a la grada del Staples. Multa de 25 mil dolares para Jackson.

Pero ninguno llega al nivel de Markkanen, 16.3 puntos: máximo entre seleccionados en 2017. Lauri llegaba a la NBA con una sombra muy alargada: la de Porzingis. Su parecido, su origen europeo y su unicorniedad le podían situar cerca de KP. Pero el finés se ha mostrado acertado en cada partido: inició dubitativo la primera parte de su debut, pero acabó con 17 puntos y 8 rebotes. Segunda noche, primer doble-doble y para el duelo ante Cleveland sacó su faceta más francotiradora: 5/8 en triples para irse hasta los 19, su máxima hasta hoy.

#NBA Finnish stud Lauri Markkanen on fire in the 1st half. Team-high 17 points including 5 3's. What a ball player! pic.twitter.com/73EUR4FQKo — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) October 25, 2017

multiusos a su servicio

Dennis Smith Jr. y De'Aaron Fox fueron, respectivamente, tercero y cuarto rookies más votados para llevarse el ROY en la mega-encuesta que la NBA proporcionó a los GM. Por circunstancias, caer en el equipo adecuado, y por capacidad. Y por ahora, no han defraudado. Dennis es debilidad personal, mi opción a llevarse el galardón a final de año, y sus primeros partidos me sigue pareciendo la apuesta ideal. Un base a las órdenes de Rick Carlisle en un equipo perdedor (0-4 hasta hoy) pero con capacidad de crecer. Se perdió dos partidos, pero 16 más 10 asistencias ante Atlanta y 10 con 6 rebotes ante los Warriors. Problemas de tiro al margen, uno de los mejores rookies de la liga.

Y en la misma línea Fox. De'Aaron aterrizó en unos Kings cambiados a lo que estamos acostumbrados: sin Cousins y con la gerencia haciendo un buen trabajo. Y desde el banquillo, el base ex Kentucky está respondiendo con creces. Hasta la fecha un más que aceptable 15-5-5. Tercero en minutos, quinto en rebotes... y líder anotador y asistente del equipo de Joerger. Fox se autoproclamó mejor jugador del draft y está demostrando que sus palabras no van desencaminadas de la realidad.

ROBOS DEL DRAFT

Desde el mismo momento que los Warriors consiguieron hacerse con Jordan Bell se supo que algo bueno iba a salir. Por ahora, un auto alley-oop a tablero. Una mezcla que, se mire por donde se mire, es positiva: polivalencia interior, capacidad de cambiar en defensa y saber correr. Bell es uno de esos jugadores que todavía no se entiende como cayó a la segunda ronda. Aplicable también para Dillon Brooks. Salió de Houston tal como fue elegido por una segnunda ronda de los Grizzlies, y Fizdale le ha encontrado sitio desde el primer momento. Más de 27 minutos en las tres victorias de Memphis con un debut estelar: 19 puntos, 5 rebotes y 4 robos.

Por si te lo perdiste.

Jordan Bell, uno de los rookies que suena como robo del draft. WTF!!!pic.twitter.com/Cz46RB8a8H — FibaManiac (@fibamaniac) October 25, 2017

No cayeron tan abajo, pero si fueron parte baja de la primera Kuzma, Collins y TJ Leaf. Kuzma en Summer League demostró talento a raudales y que se le caen los puntos de las manos. Quinto máximo anotador entre todos los rookies, el laker se fue hasta los 20 en su tercer partido. Solo 3 rookies más lo han conseguido, y son picks 1, 2 y 3. Kuzma es elite en forma de pick 27. Un gran acierto de la gerencia de Los Angeles.

Por su parte, Collins nos regaló un 14-11 en solo 18 minutos en su tercer partido, siendo el rookie más rápido en lograr dobles figuras con los Hawks. Firmó otro en el cuarto partido y ya se acerca al doble-doble de promedio. Lejos de promediarlo está TJ Leaf, pero si los Pacers han empezado tan bien, en parte es por el rookie de California. Se quedó a ceros en su debut pero desde entonces ha mostrado capacidad anotadora y buena mano desde la distancia. Ayer, sin Myles Turner, 11 puntos. Su máxima, 17 ante Portland.

Y para vosotros, ¿quién va a ser el Rookie of the Year?