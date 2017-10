Sacramento Kings 2017/18: reconstruir desde la ambición de ser competitivos

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. La marcha de DeMarcus Cousins a mitad de la pasada campaña supuso un vuelco absoluto en las evoluciones de los Kings como franquicia. Apostaron por conseguir a un jugador joven y con futuro como Buddy Hield y desde ahí comenzó la reconstrucción.

Futuro - 2017/18. Renovación por todo lo alto, llegan Bogdan Bogdanovic, Justin Jackson, George Hill, Vince Carter y Zach Randolph; la apuesta es clara, reunir un conjunto de jóvenes con mucho futuro y veteranos en mil batallas, que aportarán desde el primer minuto y serán los encargados de guiar a las jóvenes promesas de Sacramento. Además, consiguieron a uno de los proyectos de base más prometedores de la nueva hornada del draft: De'Aaron Fox, que promete ritmo, verticalidad y momentos muy divertidos.

Video of Sacramento Kings' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Buddy Hield. Puede parecer precipitado dar galones de estrella al sophomore de los Kings, pero desde que aterrizó en Sacramento ha demostrado ser un jugador diferencial, y cuenta con la plena confianza de Dave Joerger. En su segundo año en la liga, y ya adaptado al ritmo de competición, la muñeca de Buddy Hield promete ser uno de los mayores quebraderos de cabeza de los rivales de los californianos. Desde que llegó a Sacramento promedió 15 puntos y un 43% en triples, este año promete ser mejor.

Atentos a…

De'Aaron Fox . Uno de los proyectos más interesantes de la nueva hornada de novatos en la NBA; verticalidad absoluta, un físico privilegiado y una velocidad en el coast-to-coast que no permite parpadeo. Tendrá que compartir minutos, y aprendizaje, junto a George Hill y deberá acoplarse al ritmo de la NBA en la posición más compleja para ello, pero el base de New Orleans augura mucha diversión.

. Uno de los proyectos más interesantes de la nueva hornada de novatos en la NBA; verticalidad absoluta, un físico privilegiado y una velocidad en el coast-to-coast que no permite parpadeo. Tendrá que compartir minutos, y aprendizaje, junto a George Hill y deberá acoplarse al ritmo de la NBA en la posición más compleja para ello, pero el base de New Orleans augura mucha diversión. Bogdan Bogdanovic . Retrasó su salto al otro lado del charco, para llegar asentado y siendo un jugador absolutamente contrastado. Su última temporada en Turquía ya nos permitió paladear a un anotador sobresaliente, con unas notables capacidades de liderazgo. A mínimo que su adaptación sea cómo esperamos, en Sacramento disfrutarán a un jugador que enamora con su juego.

. Retrasó su salto al otro lado del charco, para llegar asentado y siendo un jugador absolutamente contrastado. Su última temporada en Turquía ya nos permitió paladear a un anotador sobresaliente, con unas notables capacidades de liderazgo. A mínimo que su adaptación sea cómo esperamos, en Sacramento disfrutarán a un jugador que enamora con su juego. Willie Cauley-Stein. Vivir a la sombra de DeMarcus Cousins no es sencillo, pero desde que el estelar interior marchase de Sacramento para recalar en New Orleans, el joven Cauley-Stein ha abierto el tarro de las esencias. Será el referente interior de un equipo que promete explotar los espacios, y en esos esquemas el pívot de Kansas garantiza ser capaz de resultar detonante. Tendrá que mejorar sus recursos defensivos, pero, sin duda, habrá que seguir de cerca las evoluciones del pívot de los Kings.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base George Hill 3 Escolta Buddy Hield 24 Alero Bogdan Bogdanovic 8 Ala-pívot Zach Randolph 50 Pívot Willie Cauley-Stein 00

Plantilla

(Al cierre de la edición: 14/10/2017)

